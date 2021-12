Κοινωνικό Κομμωτήριο στην Αθήνα -Η Μαρία Κοράλη της L' Oréal Professional Products μας μιλάει για αυή τη σπουδαία αυτή κίνηση | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

To Κοινωνικό Κομμωτήριο, μία πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και του Κ.Υ.Α.Δ.Α., εγκαινιάστηκε τον προηγούμενο μήνα.

Bασικός του στόχος η παροχή της βασικής φροντίδας των μαλλιών (κούρεμα, ξύρισμα, λούσιμο) σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Μέσα από την κίνηση αυτή που υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της L'Οréal Professional Products, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν την αυτοπεποίθησή τους και γεμίζουν με χαρά και αισιοδοξία. Για την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Αθηναίων και του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και τη συνεισφορά της L'Οréal Professional Products μας μιλά η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas (L'Οréal Professional Products).

Μαρία Κοράλη

Βλέπουμε τη L'Οréal Professional Products να στηρίζει με την ευγενική χορηγία της μια σπουδαία πρωτοβουλία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και να δηλώνει παρούσα στο πρώτο «Kοινωνικό Kομμωτήριο» του Δήμου Αθηναίων. Μιλήστε μας λίγο για την πρωτοβουλία αυτή που συμμετέχει η L'Οréal Professional Products.

Στην L'Οréal Professional Products συμπορευόμαστε με τους κομμωτές για περισσότερο από έναν αιώνα. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι είμαστε μέλος αυτής της μεγάλης «οικογένειας», με την ευρύτερη έννοια, και ταυτόχρονα ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Για αυτό είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική προσφορά και υποστηρίζουμε δράσεις που έχουν ως επίκεντρο τον κομμωτή. Πριν από 7 χρόνια, εν μέσω της κρίσης, ξεκινήσαμε τους «Κομμωτές Καρδιάς», ένα εθελοντικό κίνημα προσφοράς σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Ένωση Κομμωτών Ελλάδος, το οποίο είχε ως στόχο να προσφέρει δωρεάν περιποίηση σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι «Κομμωτές Καρδιάς» πραγματικά ένωσαν κομμωτές από όλη την Ελλάδα, έδειξαν το δρόμο και για άλλες δράσεις από κομμωτές και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να προσφέρουν. To Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Αθηναίων, λοιπόν, ήρθε για εμάς σαν μια φυσική εξέλιξη των όσων κάνουμε για τον κομμωτικό κλάδο. Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να απολαμβάνει το δώρο της ομορφιάς και της φροντίδας χωρίς διαχωρισμούς. Ένας κομμωτής μπορεί πραγματικά να προσφέρει το δώρο αυτό, μεταμορφώνοντας όχι μόνο τα μαλλιά, αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Για αυτό αποδεχθήκαμε με πολλή χαρά το αίτημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) να υποστηρίξουμε τη δημιουργία αυτής της πρωτοποριακής δομής. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία αυτή, καθώς δίνει την ευκαιρία σε εθελοντές κομμωτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας να προσφέρουν την τέχνη τους, έχοντας ένα σταθερό και ασφαλή χώρο, ένα «σπίτι», αν θέλετε, γεμάτο αγάπη και ομορφιά. Πιστέψτε με, οι Έλληνες κομμωτές είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι και αναζητούν συνεχώς τρόπους να συμβάλλουν κάνοντας αυτό που αγαπούν και γνωρίζουν.

Σε τι βαθμό και με τι τρόπο συνέβαλε η χορηγία του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L'Οréal Hellas στην υλοποίηση του «Κοινωνικού Κομμωτηρίου»;

Το «Κοινωνικό Κομμωτήριο» άρχισε να παίρνει ζωή το καλοκαίρι του 2021. Ο Δήμος μας εμπιστεύθηκε μια παλιά αποθήκη 14τμ στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας του Κ.Υ.Α.Δ.Α, στο Παλιό Φρουραρχείο. Με τη βοήθεια πολύτιμων συνεργατών μας, αναλάβαμε τη ριζική ανακατασκευή του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και τον εξοπλισμό του. Λάβαμε υπόψιν ακόμα και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κομμωτήριο θα είναι ανθεκτικό και απόλυτα λειτουργικό για κομμωτές και επισκέπτες. Έτσι, μέσα σε λίγο χρόνο, δημιουργήθηκε ένας χώρος σύγχρονος και φιλόξενος, που ανήκει πια σε όλη την κομμωτική κοινότητα. Δε μένουμε όμως μόνο στην υποστήριξη της δημιουργίας του χώρου και της λειτουργίας του, αλλά ως L'Οréal Professional Products εμπνέουμε και κινητοποιούμε όλον τον κλάδο προκειμένου να «αγκαλιάσει» και να συμμετέχει στο σκοπό αυτό. Το Κοινωνικό Κομμωτήριο είναι πολλά περισσότερα από ένας χώρος · είναι τα συναισθήματα και η μαγική σύνδεση μεταξύ των κομμωτών και των ωφελούμενων που απολαμβάνουν τη φροντίδα. Το πιο συγκινητικό, όμως, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που επισκέπτονται το κοινωνικό κομμωτήριο. Όπως για παράδειγμα ένας κύριος που εκμυστηρεύτηκε στους εθελοντές ότι δέχεται για πρώτη φορά στη ζωή του το άγγιγμα του κομμωτή, χάρη στο Κοινωνικό Κομμωτήριο. Ή η ιστορία της κυρίας που για χρόνια αναγκαζόταν λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε να περιποιείται μόνη της τα μαλλιά της μην νιώθοντας άνετη με το αποτέλεσμα. Είδαμε ανθρώπους, λοιπόν, να έρχονται θλιμμένοι και να φεύγουν με το χαμόγελο μόλις ολοκληρωνόταν η διαδικασία και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας!

Γνωρίζω ότι τα εγκαίνια έγιναν στις 9 Νοεμβρίου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, ωστόσο θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα του αριθμού των ανθρώπων που εξυπηρετήθηκαν στο Κοινωνικό Κομμωτήριο, αυτές τις πρώτες ημέρες.

Η ανταπόκριση μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα λειτουργίας του κομμωτηρίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οι κομμωτές έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον έχοντας συμπληρώσει συμμετοχές μέχρι και τον Απρίλιο του 2022. Σημαντικό ρόλο σε αυτό βέβαια έπαιξε και η εύκολη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής μέσα από την ειδική booking πλατφόρμα που υπάρχει στο site του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Από την άλλη οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν ήδη με μεγάλη χαρά αυτή τη νέα παροχή. Ήταν κάτι άλλωστε που το περίμεναν και οι ίδιοι, καθώς είχαν ανάγκη από μια υπηρεσία ομορφιάς, που θα τους κάνει να αισθανθούν πιο όμορφα με τον εαυτό τους, εσωτερικά και εξωτερικά.

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που βλέπουμε τη L'Οréal Professional Products αρωγό σε τέτοιες ενέργειες. Σκοπεύετε να συμμετάσχετε και σε κάποιες ανάλογες δράσεις, ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας σε αυτόν τον τομέα ουσιαστικής συνδρομής αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινού;

Μέσα από δράσεις όπως το Κοινωνικό Κομμωτήριο ή οι Κομμωτές Καρδιάς, στόχος μας είναι αναδείξουμε πως οι κομμωτές μπορούν να αξιοποιήσουν την τέχνη τους και τη στενή επαφή που έχουν με τους ανθρώπους προκειμένου να προσφέρουν στην κοινωνία και να επηρεάσουν για θετικές αλλαγές. Στη L'Οréal Professional Products οραματιζόμαστε μια κομμωτική κοινότητα που θα είναι ενεργή όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά, για αυτό και αναδεικνύουμε τα τελευταία χρόνια ιστορίες και ανθρώπους του κλάδου που λειτουργούν ως πρότυπα και συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κομμωτικού κλάδου. Οι προκλήσεις φυσικά δεν είναι μόνο κοινωνικές. Η περιβαλλοντική κρίση αφορά πια όλο τον πλανητή και καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε ατομικά και συλλογικά ως κομμωτικός κλάδος. Ο όμιλος L'Οréal, με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος, μέσα από τις δεσμεύσεις του προγράμματος «L'Οréal For the Future». Ένας βασικός πυλώνας του προγράμματος αυτού αποτελεί η πρωτοβουλία «Hairstylists For Future – Κομμωτές Για Το Μέλλον», το οποίο περιγράφει το όραμα του ομίλου για ένα πράσινο κομμωτήριο μέσα από 3 βασικές δεσμεύσεις:

-Μείωση του νερού στα κομμωτήρια με τη χρήση του καινοτόμου και βραβευμένου L'Οréal Water Saver X Gjosa,

-Διαχείριση των απορριμμάτων και

-Ενίσχυση της πράσινης ενέργειας μέσα στα κομμωτήρια

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το πρόγραμμά αυτό έρχεται στην Ελλάδα μέσα από ενδιαφέρουσες δράσεις αλλά και προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τα κομμωτήρια.

Κυρία Κοράλη έχουμε παρατηρήσει πως υπάρχει μία μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση στον κομμωτικό κλάδο. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον κομμωτικό κλάδο του σήμερα;

Πράγματι, ο ελληνικός κομμωτικός κλάδος θα λέγαμε πως βρίσκεται σε μια διαδικασία πραγματικής μεταμόρφωσης και εξέλιξης, που επιταχύνθηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Αν θέλαμε να χαρτογραφήσουμε τον κομμωτικό κλάδο στην Ελλάδα, μιλάμε περίπου για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις, μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποφέρουν τζίρο υπηρεσιών της τάξης των 700 εκ. ευρώ · πρόκειται για μια σημαντική και αξιόλογη συμβολή στην ελληνική οικονομία. Μετά από μια 10ετή οικονομική κρίση και μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, ο κλάδος πια ανακάμπτει σταδιακά δυνατότερος, πιο ενωμένος και με εντελώς διαφορετική δυναμική. Εμείς, ως L'Οréal Professional Products, συμπορευόμαστε 110 χρόνια με όλους τους κομμωτές, σε κάθε τους βήμα. Έχουμε βιώσει μαζί τους τις ωραίες αλλά και τις δύσκολες στιγμές, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα μας την ανάδειξη και την αναβάθμιση του κλάδου. Πιστεύουμε σε έναν κομμωτή-πρωταγωνιστή, όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και επιχειρηματικό. Έναν κομμωτή που θα εξελίσσει το ταλέντο του μέσα από συνεχή εκπαίδευση, που θα αξιοποιεί την digital τεχνολογία για να προβάλει την επιχείρησή του και που θα ασκεί θετική επιρροή στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Με το όραμα αυτό οδηγούμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια τις εξελίξεις και υποστηρίζουμε τους κομμωτές να καλωσορίσουν ένα νέο κεφάλαιο στην κομμωτική, σύγχρονο, πολυδιάστατο και πάντα δημιουργικό!

Όποιος κομμωτής ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να δηλώσει τη δική του ημέρα προσφορά στο https://kyada-athens.gr/social-hair-salon/