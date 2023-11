Κικίλιας: Νέες τεχνολογίες και καινοτομία θα συμβάλουν στην πρόληψη από τις φυσικές καταστροφές - iefimerida.gr

Στην πρόληψη και στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας ώστε να χτιστούν ανθεκτικές κοινωνίες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο συνέδριο «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean» του «ECONOMIST» το οποίο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Καβούρι.

Ο κ. Κικίλιας μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση των κρίσεων από τις φυσικές καταστροφές συμβάλλει στην ενίσχυση της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και των προσπαθειών αποκατάστασης.

Κικίλιας για διαχείριση καταστροφων

«Η συνέργεια μεταξύ της καινοτομίας και της διαχείρισης καταστροφών θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών και στη μείωση του ανθρώπινου και οικονομικού απολογισμού αυτών των καταστροφικών γεγονότων», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας ενώ προσέθεσε ότι από τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έως την τεχνητή νοημοσύνη, η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων δίνει στις αρχές και στις κοινωνίες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις από τις φυσικές καταστροφές.

«Έχουμε μόνο μία επιλογή, ή να δεχθούμε τα πράγματα ως έχουν ή να σηκωθούμε να παλέψουμε για να μειώσουμε το ποσοστό αυτών των συμβάντων», ανέφερε.

Παράλληλα ο υπουργός σημείωσε ότι η στρατηγική είναι η πρόληψη με σκοπό να βρεθεί ένας τρόπος να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και να γίνουν πιο ανθεκτικές οι κοινωνίες.

«Είμαστε στην κλιματική κρίση και κάποιοι επιστήμονες κάνουν λόγο για κλιματική κατάρρευση αν δεν δράσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τα πράγματα και να είμαστε ανθεκτικοί. Η στρατηγική μας είναι η πρόληψη», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, χρειάζεται η πρόληψη «μια διαφορετική κουλτούρα ενημέρωσης των ανθρώπων και εκπαίδευσής τους προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να μειώσουμε ίσως αυτό που φέρνει το φαινόμενο σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο. Πρόληψη, προστασία ανθρώπινης ζωής, προσαρμογή στο κλίμα, προετοιμασία και ανταπόκριση. Αυτός είναι ένας στόχος ανθεκτικότητας», σημείωσε.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι χρειάζεται να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να «μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όταν υπάρχει πρόβλημα, να μη χανόμαστε στη γραφειοκρατία και να μπορούμε να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, μιλώντας για «το μεγαλύτερο κομμάτι της μεταρρύθμισης» καθώς και για «ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα», που προβλέπει μεταξύ άλλων την αγορά αεροπλάνων, ελικοπτέρων και φυσικά εξοπλισμό για την Πυροσβεστική αλλά και νέες τεχνολογίες, drones, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές εικόνες, αισθητήρες, κάμερες, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης, δίκτυο αισθητήρων.

«Είναι σημαντικά για τη χώρα, δεν τα είχαμε, καθυστερήσαμε να τα αποκτήσουμε. Ο πρωθυπουργός θέλει να πάμε μπροστά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί να οικοδομήσει ανθεκτικότητα και να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες κρίσεις. Η επόμενη κρίση θα έρθει, είτε πλημμύρα, είτε πυρκαγιές , τις βρίσκουμε παντού στον πλανήτη, δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η συνέργεια μεταξύ καινοτομίας και διαχείρισης καταστροφών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Επιπλέον σημείωσε ότι για να υπάρξει περισσότερη ανθεκτικότητα χρειάζεται σωστή εκπαίδευση και προσέθεσε: «Το κλίμα δεν είναι όπως πριν από 10 χρόνια, επιδεινώνεται, πρέπει να ανταποκριθούμε. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε, να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πιο δυνατοί για να μπορούμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους μας στο μέλλον».

«Το πιο σημαντικό δίδαγμα που αποκομίσαμε είναι να προσπαθείς να συνδέεις τους πάντες ώστε να συνεργάζονται για να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητα προστασίας. Υπουργεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντές, τοπικές κοινωνίες ευρωπαϊκή βοήθεια, νέα τεχνολογία, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, ένα πλαίσιο που θα απλοποιήσει τη συνεργασία και θα επιτρέψει στους ανθρώπους εκ των προτέρων τι θα χρειαστούν για να προστατευτούν», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ