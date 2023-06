Κε.Δι.Βι.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ολοκληρώθηκαν τα Εργαστήρια Ανάδειξης Συνεργατικών Σχηματισμών - iefimerida.gr

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου και 12 Ιουνίου 2023, τα δύο ενημερωτικά εργαστήρια ανάδειξης των συνεργατικών σχηματισμών για τους φορείς χάραξης πολιτικής στις Σέρρες, από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα δύο εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” - “STRENGTHEN”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα, στις 20 Μαρτίου 2023, στο Διοικητήριο Σερρών, Κ. Καραμανλή 36, στις Σέρρες, πραγματοποιήθηκε το πρώτο ενημερωτικό εργαστήριο και απευθυνόταν σε φορείς χάραξης πολιτικής, ενώ το δεύτερο εργαστήριο υλοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2023, στο Ξενοδοχείο “FILLIPOS XENIA HOTEL”, Οδός Αγίας Σοφίας 1, στις Σέρρες και απευθυνόταν σε ενδιάμεσους φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Στόχος των εργαστηρίων ήταν να παρουσιαστούν επιτυχημένοι συνεργατικοί σχηματισμοί που ανήκουν στον τομέα των Οικοδομικών Υλικών / Κατασκευών και της Αγροδιατροφής για την περαιτέρω διάδοση βέλτιστων πρακτικών και την πληροφόρηση των φορέων χάραξης πολιτικής και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους

Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι επιτυχημένων συνεργατικών σχηματισμών που ανήκουν στον τομέα των Οικοδομικών Υλικών / Κατασκευών και της Αγροδιατροφής παρουσίασαν πλήρως τα χαρακτηριστικά των συνεργατικών σχηματισμών στα οποία εργάζονται, καθώς ανέλυσαν τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και απάντησαν σε πολλά ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Οι επιτυχημένοι συνεργατικοί σχηματισμοί που πήραν μέρος στα ενημερωτικά εργαστήρια είναι το Agri-food Cluster of Central Macedonia - Ag-cluster, το Agro technology Export Cluster – AteCluster, και το Intelligent Solutions for Zero-Energy Building – IsZEB.

Τέλος, σημαντική ήταν η παρουσία του κ. Καλαθά Αθανάσιου, Διευθυντή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και αναλύοντας τους στόχους των εργαστηρίων και του έργου STRENGTHEN.

Το έργο «STRENGTHEN» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ικανότητας διαχείρισης των ΜΜΕ στη διασυνοριακή περιοχή (Ελλάδας – Βουλγαρίας) με την τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας, την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών και εργαλείων για επιχειρηματική υποστήριξη και διεθνοποίηση.