Επίσκεψη Κατσανιώτη στο Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων και στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Επίσκεψη στο Μουσείο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών εικόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και στον ορθόδοξο ναό Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο κ. Κατσανιώτης βρίσκεται στην Βενετία για την κήρυξη της έναρξης του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη. Πλατωνική Φιλοσοφία και Χριστιανική Θεολογία (284-1453)» (From Alexandria to Constantinople: Platonic Philosophy and Christian theology (284 - 1453).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανεκτίμητης αξίας εικόνες, κειμήλια και πολύτιμα χειρόγραφα που κληροδότησε η ελληνική κοινότητα έχουν συγκεντρωθεί και εκτίθενται από τους ανθρώπους του Ινστιτούτου που κάνουν εξαιρετική δουλειά προβάλλοντας την ιστορία και τον πολιτισμό μας», ανέφερε ο κ. Κατσανιώτης σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η ακτινοβολία του ελληνισμού και του πολιτισμού του έθνους μας είναι αδιάλειπτη και παγκόσμια».

Δείτε το tweet του Ανδρέα Κατσανιώτη: