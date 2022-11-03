«Καλάθι του νοικοκυριού»: Τι θα αλλάξει στα ταμπελάκια -Οι λίστες με προϊόντα και τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ - iefimerida.gr

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των πολιτών για το «καλάθι του νοικοκυριού» κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
Οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν τα σούπερ μάρκετ διέκριναν με το ειδικό σήμα τα προϊόντα που κάθε αλυσίδα ενέταξε στη λίστα των τουλάχιστον 50 προϊόντων που πρέπει να έχει το «καλάθι του νοικοκυριού». Η λίστα, στο πρώτο διάστημα, θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, προκειμένου να μην προκληθούν ελλείψεις. Επομένως, οι τιμές που μπορεί να δει κάποιος στο e-katanalotis θα ισχύουν έως και την επόμενη Τρίτη.
Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των πολιτών είναι ότι η πλατφόρμα https://e-katanalotis.gov.gr/householdBasket, στην οποία αναρτήθηκαν οι τιμοκατάλογοι για τα προϊόντα, δεν άντεξε από το βάρος των επισκέψεων, εμφανίζοντας χθες προβλήματα.
Θα αναγράφεται και η προηγουμένη τιμή των προϊόντων
Σημειώνεται ωστόσο πως μετά από απαίτηση του Υπουργείου στο ειδικό ταμπελάκι στο ράφι θα αναγράφεται και η προηγουμένη τιμή των προϊόντων που είναι στο καλάθι, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν άμεσα τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν.
«Καλάθι του νοικοκυριού»: Οι λίστες των σούπερ μάρκετ
Για την τρέχουσα εβδομάδα τα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσαν τα εξής προϊόντα για το «καλάθι του νοικοκυριού»:
ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
- ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1kg 1,85 €
- ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340g 0,82 €
- ΑΒ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 680g 1,29 €
- ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350g 1,06 €
- ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ 350g 0,77 €
- ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250g 0,95 €
- ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 4x500g 1,25 €
- AB SPAGHETTI Ν6 500g 0,62 €
- AB ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 0,96 €
- AB ΦΑΚΕΣ ΛΕΠΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500g 1,10 €
- 365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300g 2,49 €
- ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛETO ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 750g 9,00 €
- AB ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5,53 €
- AB ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 3,98 €
- AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1lt 1,12 €
- ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1lt 1,12 €
- AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% ΛΙΠΑΡΑ LIGHT 400g 0,99 €
- AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3,9% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35 €
- AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ 3Χ200g 1,35 €
- AB ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM 400g 4,45 €
- GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,16 €
- GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g 2,26 €
- AB ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΦΤΗ 500g 0,60 €
- AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ MEDIUM 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 53-63g 2,59 €
- AB ΦΡΕΣΚΑ ΑΒΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 63-73g 3,29 €
- AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g 0,99 €
- AB EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt 5,59 €
- AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1lt 3,25 €
- 365 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg 1,65 €
- ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg 1,28 €
- NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 350g (sticker -0.20€) 5,57 €
- FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800g 19,55 €
- ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94g 0,99 €
- AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100g 2,37 €
- GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500g 5,89 €
- AB BLACK TEA ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,17 €
- ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125g 0,89 €
- AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1lt 0,75 €
- NATURA ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ml 1,36 €
- ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 75 MEZΟΥΡΕΣ 6,75 €
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 1250ml 0,99 €
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA PINK 1250ml 0,99 €
- AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 1250ml 0,99 €
- ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ml 0,99 €
- ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ml 0,99 €
- ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800g 2,65 €
- 365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2ΦΥΛΛΑ 2,99 €
- COLGATE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ BAKING SODA 75ml 2,28 €
- CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NIGHT 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,35 €
- CARE ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ NORMAL 36 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,85 €
- CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ CLASSIC 14 TEMΑΧΙΑ 1,56 €
- CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS NORMAL 10 TEMAXIA 1,35 €
- CARE ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA PLUS SUPER 10 TEMAXIA 1,35 €
- CARE TAΜΠΟN REGULAR 32 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,66 €
- KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΘΡΕΨΗ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96 €
- KARAVAKI ΣΑΜΠOYAN ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ml 4,96 €
- 365 ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΠΑΡΕΣ 3X125g 1,05 €
- SANI PANTS N3 LARGE 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 12,85 €
- SANI PANTS N2 MEDIUM 14 ΤΕΜΑΧΙΑ (10+4 TΕΜ. ΔΩΡΟ) 10,96 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4+ 10-15kg 46 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9kg 56 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5 11-25kg 44 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No4 8-13kg 50 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No5+ 12-17kg 42 TΕΜΑΧΙΑ 21,78 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No6 13-18kg 38 TΕΜΑΧΙΑ 20,70 €
- BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No7 15+kg 36 TΕΜΑΧΙ 20,63 €
- CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72 TEMAXIA 2,42 €
- CARE ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ SENSITIVE 3X72 TEMAXIA 2,42 €
- JOHNSON'S BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR 300ml 2,90 €
- 365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240 1,59 €
- 365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415g 0,60 €
Σκλαβενίτης - Τα προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού
- Ρύζι ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡΜ. 0,76
- Ψωμί για τοστ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680 ΓΡ. 1,29
- Ψωμί φραντζόλα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ. ΣΤΑΡ. ΦΕΤ. 500 ΓΡ. 1,68
- ΦΡΥΓΑΝΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4X127,5 γρ./1ΔΩΡ 1,26
- ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΜΑΡΑΤΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 500 ΓΡ. 0,62
- ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1 ΚΙΛΟ 0,94
- ΟΣΠΡΙΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500 ΓΡ. 1,15
- Γαλοπούλα ή/και πάριζα ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. 1,55
- Κατεψυγμένα ψάρια ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5,9
- Νωπό χοιρινό ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 5,95
- Νωπό κοτόπουλο ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 3,75
- Νωπό κοτόπουλο ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ 3,75
- Γάλα φρέσκο πλήρες ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L 1,12
- Γάλα φρέσκο χαμηλά λιπαρά ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1,5% ΛΙΠ. 100% ΕΛΛ. 1 L 1,12
- Γάλα εβαπορέ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410 ΓΡ. 0,86
- Γάλα εβαπορέ ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ. 0,86
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ 1,75
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις (Χαμηλά λιπαρά <2%)ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ. 3Χ200ΓΡ 1,75
- Φέτα ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400 ΓΡ. 4,08
- Γκούντα ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350 ΓΡ. 3,12
- Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠ. ΦΕΤΕΣ 300 ΓΡ. 2,94
- Χυμός τομάτας διατηρημένος ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500 γρ. 0,48
- Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1,76
- Αυγά Κλωβοστοιχίας ή Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73 ΓΡ. 6Τ. 1,76
- Μαργαρίνες SUPER FRESCO 200γρ.0,9
- Παρθένο ελαιόλαδο ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ MOLON LAVE ΕΞ. ΠΑΡΘ. 1 L 5,55
- Ηλιέλαιο ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1lt 3,15
- Κατεψυγμένα λαχανικά ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1.000 ΓΡ. 1,86
- Λευκή ζάχαρη ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ AZUCARERA 1KG 1,15
- Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ 22,72
- Παιδικές τροφές (φόρμουλα μωρών)ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν2 800Γ. 19,55
- Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν3 800Γ. 19,24
- Παιδικές τροφές (γάλα βρεφικής ηλικίας) ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON Ν4 800 Γ. 19,15
- Ελληνικός καφές ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 194 ΓΡ. 2,44
- Στιγμιαίος καφές ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50 ΓΡ. 2,32
- Γαλλικός καφές ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250 ΓΡ. 4,93
- Τσάι ή Χαμομήλι ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON XAMOMΗΛΙ 10Φx1ΓΡ. 0,82
- Κακάο σε σκόνη ΚΑΚΑΟ BONORA 125 GR. 0,9
- Χυμός πορτοκάλι ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L 0,75
- Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATYRA 80 ml 1
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ. ΣΑΚ. 14 ΠΛΥΣΕΙΣ 1,85
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ. ΛΟΥΛΟΥΔ. 38 ΠΛ 3,55
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1 L 1,5
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέριAVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ. ACTION ΞΙΔΙ & ΜΗLΟ 430 ml. 1,16
- Χαρτί κουζίνας ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ 800ΓΡ 2,65
- Χαρτί κουζίνας ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ. 10ΤEMx75 2,78
- Οδοντόκρεμες COLGATE ΟΔ/ΜΑ TRIPLE ACTION 75ML (-30) 2,25
- Σερβιέτες ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.OIK.ΣΥΣΚ. 2,59
- Ταμπόν ΤΑΜΠΟΝ ΟΒ PRO COMGORT SUPER 16 TEM. 3,24
- Σαμπουάν PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ml 3,23
- Σαπούνια σε στερεή κατάσταση ΣΑΠΟΥΝΙ SETE JASMIN & CITRUS 125 ΓΡ. 0,45
- Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI MEDIUM No2 15T 7,56
- Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI LARGE No3 12T 7,56
- Πάνες ακράτειας ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ SANI EXTRA LARGE No4 10T 7,56
- Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO.N5 44T 11,98
- Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ3 13 4-9KΚΛ. 56T 11,98
- Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ4 50T 11,98
- Πάνες για μωρά BABYLINO SENS ECO NΟ4+ 46T 11,98
- Πάνες για μωρά BABYLINO SENSITIVE No5+ 42T 11,98
- Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (μωρομάντηλα) ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM & CARE XAMOM. 80T 2+1Δ 3,42
- Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά (σαμπουάν) SEPTONA BABY SAMP/AFRO> ALOH 500ML 2,88
- Τροφή για σκύλους ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0,64
- Τροφή για γάτες ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ 0,6
Μασούτης - Καλάθι του νοικοκυριού
- ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΑΣΟΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 500ΓΡ 0,79
- ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 1,60
- ΨΩΜΙ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΦΕΤΕΣ 500ΓΡ 1,68
- ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 255ΓΡ 0,94
- ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ MR GRAND Ν6 500ΓΡ 0,62
- ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5,70
- ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΧΥΜΑ 2,99 €
- ΠΑΡΙΖΑ PREMIUM ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΧΥΜΑ 3,90
- ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΡΟΛΟ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 480 ΓΡ 4,50
- ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΠΑΣΤΕΡ 3,5% ΛΕΥΚΟ 1ΛΙΤ ΧΑΡΤ 1,22
- ΓΑΛΑ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1Λ ΧΑΡΤΙΝΟ 1,22
- ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 170 ΓΡ 0,72
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 3,85% 200Γ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35
- ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΕΡΓΑΛ 2% 200ΓΡ ΕΤ 2+1ΔΩΡΟ 1,35
- ΦΕΤΑ 400ΓΡ ΔΩΔΩΝΗ 4,90
- GOUDA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ GRANDE 48% ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΧΥΜΑ 7,35
- ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΧΥΜΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 8,99
- ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΚΑ 500ΓΡ 0,82
- ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΑΠΛΑ Μ 53-63 1,49
- ΑΥΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ 6ΑΔΑ ΦΡ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΤ 63-72 1,90
- ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ FLORA ΠΛΑΚΑΚΙ 70%Λ 25%ΒΟΥΤ 250ΓΡ 2,10
- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ XENIA ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ-ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1L 7,26
- ΗΛΙΕΛΑΙΟ MR GRAND 1L 2,99
- ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 1000ΓΡ. 1,80
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ SUGARTIA 1Κ 1,15
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ROYAL 1Κ 1,15
- NUTRICIA ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 1,66
- ΓΑΛΑ ALMIRON GROWING UP 2+ UHT 1L 1,77
- ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ96ΓΡ 1,38
- NESCAFE 100ΓΡ 4,33
- ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ MR GRAND 250ΓΡ 3,65
- ΧΑΜΟΜΗΛΙ LIPTON ΑΦΕΨΗΜΑ ΦΑΚΕΛΑ 20ΦΧ1ΓΡ 1,56
- ΚΑΚΑΟ MR GRAND 125ΓΡ 0,89
- ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ MR GRAND 500ΓΡ 1,09
- MR GRAND ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0,75
- MR GRAND SPRAY ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 150ML 0,89
- DIXAN GEL ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,65L 5,40
- DIXAN ΚΟΥΤΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ 33ΜΕΖ 1,815Κ 5,39
- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΝΘΗ ΑΝΟΙΞΗΣ 2L 2,29
- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ MR GRAND ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2L 2,29
- ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND LEMON FRESH 500ML 0,95
- ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ MR GRAND ORANGE FRESH 500ML 0,95
- ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ MR GRAND 2Φ 650ΓΡ 2,15
- ΟΔ/ΜΑ AIM FAMILY PROTECTION HERBAL 75ML 1,15
- ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ MR GRAND 10Τ 3Φ BLUE WHITE 920ΓΡ 3,49
- ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY NORMAL 10Τ 1,93
- ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYPERDRY SUPER 10T 1,93
- ΣΕΡΒ EVERY DAY UL PL HYP MAXI NIGHT 10T 1,93
- ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3,31
- ΣΑΜΠ GLISS ULTIMATE COLOR PROTECT ΒΑΜΜΕΝΑ 400ML 2,88
- ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΓΑΛΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 125ΓΡ 0,39
- ΣΑΠΟΥΝΙ MR GRAND ΒΙΟΛΕΤΑ 125ΓΡ 0,39
- ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND MEDIUM N2 15T 6,79
- ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND LARGE N3 12T 6,79
- ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ MR GRAND XLARGE N4 10T 6,79
- BABYLINO SENSITIVE No3 4-9K 22T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE No4 20T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE No4+ 19T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE No5 18T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE N5+ 16T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE N7 14T 5,45
- BABYLINO SENSITIVE No1 2-5K 26T 4,02
- BABYLINO SENSITIVE No6 14T 5,09
- ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA CALM N CARE SENSITIVE 60T 2+1ΔΩΡΟ 3,31
- AGNOTIS ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400ML 3,99
- ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΥΝΗΓΙ 1250ΓΡ 1,49
- ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΜΟΣΧΑΡΙ 1250ΓΡ 1,49
- ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΚΟΤΟΠ/ΓΑΛΟΠ 1250ΓΡ 1,49
- ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΜΟΣΧ/ΚΑΡΟΤΑ 400ΓΡ 0,69
- ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ MR GRAND ΠΑΤΕ ΤΟΝΟΣ/ΣΟΛΟΜ 400ΓΡ 0,69
- ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣΟΥΤΗ 1Κ 0,95
BAZAAR - Καλάθι του νοικοκυριού
- Ψωμί για Tοστ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.36€/τεμ. / 1.94€/κιλό
- Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.99€/τεμ. / 2.83€/κιλό
- Ψωμί Φραντζόλα ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.98€/τεμ. / 2.8€/κιλό
- Ψωμί Φραντζόλα ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 1.2€/τεμ. / 2.86€/κιλό
- Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ) 1.86€/τεμ. / 3.65€/κιλό
- Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ) / 1.82€/τεμ. / 5.69€/κιλό
- Μακαρόνια Νο 6 ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6 0.97€/τεμ. / 1.44€/κιλό
- Μακαρόνια Νο 6 ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10 0.97€/τεμ. / 1.44€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ 5.6€/τεμ. / 8€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 2.1€/τεμ. / 10.5€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ. 5.45€/κιλό
- Γάλα Εβαπορέ ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ / 1.15€/τεμ. / 2.8€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% / 2.13€/τεμ. / 3.55€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% / 2.13€/τεμ. / 3.55€/κιλό
- Φέτα ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ) / 5.59€/τεμ. / 13.97€/κιλό
- Γκούντα PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK)/3.6€/τεμ. /7.2€/κιλό
- Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.49€/τεμ./ 12.45€/κιλό
- Χυμός Τομάτας Διατηρημένος THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.52€/τεμ. / 1.04€/κιλό
- Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL / 3.1€/τεμ. / 0.31€/κιλό
- Μαργαρίνες REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ./ 3.04€/κιλό
- Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ /22.9€/τεμ.
- /5.72€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 3.73€/τεμ. / 12.43€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE / 3.33€/τεμ.
- / 11.1€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ / 4.35€/τεμ. / 14.5€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ 4.55€/τεμ.
- / 15.17€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.27€/τεμ. /17.57€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.97€/τεμ. / 19.9€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 5.67€/τεμ.
- / 18.9€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ 6.11€/τεμ.
- / 20.37€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ
- 5.91€/τεμ. / 19.7€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 6.12€/τεμ / 17.49€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 5.92€/τεμ.
- /16.91€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ --5.62€/τεμ.
- / 16.06€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 25.45€/τεμ. /31.81€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK) 20.74€/τεμ. / 25.93€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ. / 24.7€/κιλό
- Ελληνικός Καφές ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 2.19€/τεμ. /10.95€/κιλό
- Στιγμιαίος Καφές INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.68€/τεμ. /23.4€/κιλό
- Γαλλικός Καφές BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ. /18.6€/κιλό
- Τσάι ή Χαμομήλι ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 2.37€/τεμ. /47.4€/κιλό
- Κακάο σε Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.53€/τεμ. /10.2€/κιλό
- Όσπρια FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.29€/τεμ. /2.58€/κιλό
- Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.98€/τεμ. /19.8€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 3.69€/τεμ. /0.12€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ 3.69€/τεμ. /0.12€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ /7.49€/τεμ. /0.16€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ. /0.16€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ /0.99€/τεμ. /0.5€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ 0.99€/τεμ. /0.5€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πιάτων ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 1.19€/τεμ. /2.38€/κιλό
- Χαρτί Κουζίνας BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3.39€/τεμ. /4.52€/κιλό
- Οδοντόκρεμα AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ. /15.33€/κιλό
- Χαρτί Υγείας BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.98€/τεμ. /4.45€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3 1.75€/τεμ. /0.25€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2 1.75€/τεμ. /0.22€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ. /0.19€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3 2.59€/τεμ. /0.19€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2 2.59€/τεμ. /0.16€/κιλό
- Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό
- Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό
- Ταμπόν O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL 4.14€/τεμ. /0.26€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
- 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC 5.44€/τεμ. /13.6€/κιλό
- Σαμπουάν ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 5.44€/τεμ.
- /13.6€/κιλό
- Σαπούνι Στερεό ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.75€/τεμ. /6€/κιλό
- Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM 6.29€/τεμ. /0.63€/κιλό
- Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 6.79€/τεμ. /0.68€/κιλό
- Πάνες Ακράτειας SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE 7.49€/τεμ. /0.75€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ. /0.57€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6 21.78€/τεμ. /0.54€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+ 21.78€/τεμ. /0.52€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 21.78€/τεμ. /0.5€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+ 21.78€/τεμ. /0.47€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4 21.78€/τεμ. /0.44€/κιλό
- Μωρομάντηλα SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N' CARE ΧΑΜΟΜ 4.53€/τεμ. /0.03€/κιλό
- Σαμπουάν για Μωρά JOHNSON'S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ. /3.93€/κιλό
- Σαμπουάν για Μωρά JOHNSON'S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ./ 3.93€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
- Τροφή για γάτες JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN) 0.69€/τεμ. /1.7€/κιλό
My Market -Καλάθι νοικοκυριού
- Ρύζι Tύπου «Καρολίνα» Mακρύκοκκο MY KOUZINA ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500G 0.92€/τεμ. /1.84€/κιλό
- Ψωμί για Tοστ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ γεύση2 ψωμί τοστ σταρένιο 700g 1.58€/τεμ. /2.26€/κιλό
- Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500G 1.68€/τεμ. /3.36€/κιλό
- Φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ φρυγανιές σταρένιες 510g (3+1ΔΩΡΟ) 1.35€/τεμ. /2.65€/κιλό
- Μακαρόνια Νο 6 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6 500G 0.84€/τεμ. /1.68€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΤΑΒΛΙΣΙΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.88€/τεμ. /6.88€/κιλό
- Πουλερικό Συσκευασμένο ΠΙΝΔΟΣ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ΔΙΣΚΑΚΙ 800g (-25%) 4.2€/τεμ. /5.25€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΙΖΑ (ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ) 6.33€/τεμ. /6.33€/κιλό
- Ψάρια Κατεψυγμένα ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ 630g 9.95€/τεμ. /15.79€/κιλό
- Γάλα Φρέσκο Πλήρες ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ 1L 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό
- Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1,5% ΛΙΠΑΡΑ 12/1l 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό
- Γάλα Εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 400G 1.19€/τεμ. /2.98€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 8% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ) 2.41€/τεμ. /4.02€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΚΡΙ ΚΡΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 2% ΛΙΠΑΡΑ 200g (2+1 ΔΩΡΟ) 2.41€/τεμ /4.02€/κιλό
- Φέτα ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΦΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400g 5.94€/τεμ. /14.85€/κιλό
- Γκούντα BEST PRICE GOUDA ΦΕΤΕΣ 500g 4.73€/τεμ. /9.46€/κιλό
- Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά ΛΟΓΑΔΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 180g 3€/τεμ. /16.67€/κιλό
- Χυμός Τομάτας Διατηρημένος KYKNOS ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 250G (3ΤΕΜ) 1.06€/τεμ. /1.41€/κιλό
- Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 10ΑΔΑ ΕΩΣ 53g (S) 2.31€/τεμ./ 0.23€/κιλό
- Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 6ΑΔΑ 63-73g(l) 2.21€/τεμ. /0.37€/κιλό
- Μαργαρίνες ΧΩΡΙΟ SOFT ΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 225g 1.56€/τεμ. /6.93€/κιλό
- Παρθένο Ελαιόλαδο MY KOUZINA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L 6.75€/τεμ. /6.75€/κιλό
- Ηλιέλαιο MINEΡΒΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L 3.6€/τεμ /3.6€/κιλό
- Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΡΑΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg 1.96€/τεμ. /1.96€/κιλό
- Λευκή Ζάχαρη ROYAL SUGAR ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1KG 1.18€/τεμ. /1.18€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 300G (0,40 ΕΚΠΤΩΣΗ) 2.58€/τεμ. /8.6€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) FRISOGROW NO 3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ 800G 19.98€/τεμ. /24.98€/κιλό
- Ελληνικός Καφές MY GUSTO ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 96G 1.13€/τεμ. /11.77€/κιλό
- Στιγμιαίος Καφές JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100G 4.39€/τεμ. /43.9€/κιλό
- Γαλλικός Καφές MY GUSTO ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASSIC 250G 3.75€/τεμ 15,00€/κιλό
- Τσάι ή Χαμομήλι MY GUSTO ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΙ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ (10X1,5G) 0.69€/τεμ. /46,00€/κιλό
- Κακάο σε Σκόνη MY GUSTO ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125G 0.9€/τεμ. /7.2€/κιλό
- Όσπρια 3 ΑΛΦΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500G 1.55€/τεμ. /3.1€/κιλό
- Χυμός Πορτοκάλι ΑΜΙΤΑ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 1.35€/τεμ. /1.69€/κιλό
- Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά SMILE SO CLEAN ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 80ML 0.5€/τεμ. /6.25€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ARIEL ALPINE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 70Μ. 15.34€/τεμ. /0.22€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες DETTOL POWER & FRESH ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ LEMON & LIME 1L 2.33€/τεμ. /2.33€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πιάτων FAIRY MAX POWER ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 650ML 2.99€/τεμ. /4.6€/κιλό
- Χαρτί Κουζίνας MY SOFT JUMBO ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 800G 2.99€/τεμ. /3.74€/κιλό
- Οδοντόκρεμα AIM WHITE NOW ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75ML 1.81€/τεμ. /24.13€/κιλό
- Χαρτί Υγείας SOFTEX SILK ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΦΥΛΛΩΝ 8ΑΡΙ 0,760KG 3.95€/τεμ.
- /5.2€/κιλό
- Σερβιέτες ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12ΤΕΜ. 2.59€/τεμ. /0.22€/κιλό
- Ταμπόν OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ 3.23€/τεμ /0.2€/κιλό
- Σαμπουάν FRUCTIS ΔΥΝΑΜΗ & ΛΑΜΨΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML 2.91€/τεμ. /7.28€/κιλό
- Σαπούνι Στερεό PALMOLIVE OLIVE ORIGINAL ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 90G 0.66€/τεμ /7.33€/κιλό
- Πάνες Ακράτειας SANI PANTS ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.1 SMALL 14TEM 7.87€/τεμ. /0.56€/κιλό
- Πάνες για Μωρά BABYLINO SENSITIVE JUNIOR Ν.5 ΟΙΚΟΝΟΜ ΣΥΣΚ 44Τ 13.08€/τεμ. /0.3€/κιλό
- Μωρομάντηλα SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N' CARE ΑΛΟΗ 60ΤΕΜ. (2+1 ΔΩΡΟ) 2.73€/τεμ /0.02€/κιλό
- Σαμπουάν για Μωρά SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΑΛΣΑΜΟ & ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.93€/τεμ. /5.86€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους FRISKIES BALANCE ΞΗΡA ΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 1,5KG 3.12€/τεμ. /2.08€/κιλό
- Τροφή για γάτες FRISKIES ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ JUNIOR 1,5KG 4.43€/τεμ. /2.95€/κιλό
- Αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG(-0,30) 1.55€/τεμ. 1.55€/κιλό
MARKET IN -Καλάθι νοικοκυριού
- Ρύζι Tύπου «Καρολίνα» Mακρύκοκκο ECONOMY ΡΥΖΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ 0.89€/τεμ. /1.78€/κιλό
- Ψωμί για Tοστ ΜΦΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 340ΓΡ. 0.99€/τεμ /2.91€/κιλό
- Ψωμί Φραντζόλα ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡ 500ΓΡ 1.59€/τεμ. /3.18€/κιλό
- Φρυγανιές FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ ΣΕΛΟΦΑΝ 125ΓΡ 3+1Δ 1.59€/τεμ /3.18€/κιλό
- Μακαρόνια Νο 6 ECONOMY ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 1Κ 1.2€/τεμ. /1.2€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 4.99€/τεμ. /4.99€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΧΟΙΡΙΝΟΙ ΛΑΙΜΟΙ Μ/Ο ΕΙΣΑΓ.ΒΕΛΓΙΟΥ 4.99€/τεμ./4.99€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΜΦΒ ΚΟΤΣΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ 600ΓΡ 4.99€/τεμ./8.32€/κιλό
- Χοιρινό Συσκευασμένο ΜΦΒ ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΚΤΨ 500ΓΡ 3.5€/τεμ./7€/κιλό
- Πουλερικό Συσκευασμένο ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΦΡ.ΔΙΣΚΑΚΙ ΚΙΛ 3.99€/τεμ./3.99€/κιλό
- Πουλερικό Συσκευασμένο ΜΦΒ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ./3.99€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ECONOMY ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 450ΓΡ 199Ε 1.99€/τεμ. /4.42€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε 2.99€/τεμ./7.48€/κιλό
- Γαλοπούλα ή/και Πάριζα ECONOMY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 400ΓΡ 299Ε 2.99€/τεμ./7.48€/κιλό
- Ψάρια Κατεψυγμένα ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ ΑΚΕΦΑΛΟ FAO27 ΚΤΨ TO ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ./4.99€/κιλό
- Γάλα Φρέσκο Πλήρες ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1L 1.88€/τεμ./1.88€/κιλό
- Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΔΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1L 1.88€/τεμ./1.88€/κιλό
- Γάλα Εβαπορέ ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ. 1.15€/τεμ./2.8€/κιλό
- Γάλα Εβαπορέ ECONOMY ΓΑΛΑ ΣΥΜΠ/ΝΟ LIGHT 410ΓΡ. 1.15€/τεμ./2.8€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10% 900ΓΡ 2.99€/τεμ./3.32€/κιλό
- Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) ΜΦΒ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 900ΓΡ 2.99€/τεμ. /3.32€/κιλό
- Φέτα ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.49€/τεμ./8.49€/κιλό
- Γκούντα ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 8.49€/τεμ. 8.49€/κιλό
- Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά ΜΦΒ ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ LIGHT ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΤΟ ΚΙΛΟ 11.49€/τεμ./11.49€/κιλό
- Χυμός Τομάτας Διατηρημένος ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ PASSATA 500ΓΡ 0.45€/τεμ./0.9€/κιλό
- Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ECONOMY ΑΥΓΑ Α' 6ΑΔΑ 53-63ΓΡ 1.79€/τεμ./0.3€/κιλό
- Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα ΜΦΒ ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑΣ L 63-73ΓΡ.6Τ. 2.39€/τεμ./0.4€/κιλό
- Μαργαρίνες ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑΚΙ 250ΓΡ. 0.99€/τεμ. /3.96€/κιλό
- Μαργαρίνες ECONOMY ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT CLASSIC 250ΓΡ. 0.99€/τεμ. /3.96€/κιλό
- Παρθένο Ελαιόλαδο ΜΦΒ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 1LT 5.99€/τεμ./5.99€/κιλό
- Ηλιέλαιο ECONOMY ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 1L 2.99€/τεμ./2.99€/κιλό
- Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) ΜΦΒ ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ. /1.99€/κιλό
- Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ. /1.99€/κιλό
- Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) ΜΦΒ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΤΨ Ν.1 750ΓΡ. 2.99€/τεμ./3.99€/κιλό
- Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια)ΜΦΒ ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΤΨ 1 Κ 1.99€/τεμ./1.99€/κιλό
- Λευκή Ζάχαρη ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1ΚΙΛΟΥ 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό
- Λευκή Ζάχαρη ECONOMY ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛ.Ε.Ε.1Κ 1.25€/τεμ. /1.25€/κιλό
- Λευκή Ζάχαρη ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1Κ 1.25€/τεμ /1.25€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ 250ΓΡ 3.74€/τεμ. /14.96€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) NUTRICIA ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 250ΓΡ 2.27€/τεμ. /9.08€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON 2 ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΠΌ 6Μ 800ΓΡ
- 19.99€/τεμ. /24.99€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1-2ΕΤΩΝ 800ΓΡ 18.99€/τεμ. /23.74€/κιλό
- Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) ALMIRON 1 ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 0-6Μ 800ΓΡ 23.99€/τεμ. /29.99€/κιλό
- Ελληνικός Καφές ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ 2.19€/τεμ /10.95€/κιλό
- Στιγμιαίος Καφές ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 200ΓΡ 4.99€/τεμ /24.95€/κιλό
- Γαλλικός Καφές ECONOMY ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ GOLD 500ΓΡ 5.99€/τεμ /11.98€/κιλό
- Τσάι ή Χαμομήλι ECONOMY ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΦΑΚ 0.89€/τεμ./0.09€/κιλό
- Κακάο σε Σκόνη ΜΦΒ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ 0.99€/τεμ./9.9€/κιλό
- Όσπρια ECONOMY ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.39€/τεμ. /2.78€/κιλό
- Όσπρια ECONOMY ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.29€/τεμ. /2.58€/κιλό
- Όσπρια ECONOMY ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΕΙΣ.500ΓΡ 1.79€/τεμ. /3.58€/κιλό
- Χυμός Πορτοκάλι ECONOMY ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L 0.79€/τεμ. 0.79€/κιλό
- Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά ECONOMY ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΙΠ 30ΤΕΜ 0.79€/τεμ. 0.03€/κιλό
- Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά ECONOMY ΗΠ.ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ GEL MENTA 110ML 0.89€/τεμ. 8.09€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ECO 60ΜΕΖ 7.99€/τεμ. 0.13€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ BLUE 3LT 3.99€/τεμ. 1.33€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ECONOMY ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΛΩΤΟΣ 3LT 3.99€/τεμ. 1.33€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ REGULAR 2LT 1.19€/τεμ. 0.6€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ 500ΓΡ 1.39€/τεμ. 2.78€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ECONOMY ΧΛΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 2LT 1.19€/τεμ. 0.6€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ECONOMY ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ CRYSTAL 1L 1.49€/τεμ. 1.49€/κιλό
- Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες ECONOMY ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟ 500ΓΡ 1.39€/τεμ. 2.78€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πιάτων ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 1L 0.99€/τεμ. 0.99€/κιλό
- Απορρυπαντικά Πιάτων ECONOMY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΞΥΔΙ 1L 0.99€/τεμ. 0.99€/κιλό
- Χαρτί Κουζίνας ECONOMY ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Τ 190ΓΡ 1.49€/τεμ. 7.84€/κιλό
- Οδοντόκρεμα ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ HERBAL 75ML 0.89€/τεμ. 11.87€/κιλό
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- Οδοντόκρεμα ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ TOTAL ACTION 75ML 0.89€/τεμ. 11.87€/κιλό
- Οδοντόκρεμα ECONOMY ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ WHITENING 75ML 0.89€/τεμ. 11.87€/κιλό
- Χαρτί Υγείας ECONOMY ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 2Φ 600ΓΡ 10Τ 2.99€/τεμ. 4.98€/κιλό
- Σερβιέτες ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA SUPER NIGHT 10T 1.09€/τεμ. 0.11€/κιλό
- Σερβιέτες ECONOMY ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ULTRA REGULAR 10T 1.09€/τεμ. 0.11€/κιλό
- Ταμπόν OB ΤΑΜΠΟΝ PRO COMFORT SUPER 16T 2.99€/τεμ. 0.19€/κιλό
- Σαμπουάν G&B ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 500ML 1.99€/τεμ. 3.98€/κιλό
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- Σαπούνι Στερεό ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΛΟΗ ΚΟΥΤ.100ΓΡ 0.79€/τεμ. 7.9€/κιλό
- Σαπούνι Στερεό ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΤΡΙΑΝΤ.ΚΟΥΤ 100ΓΡ 0.79€/τεμ. 7.9€/κιλό
- Σαπούνι Στερεό ECONOMY ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟ.ΑΡ.ΧΑΜ.ΚΟΥΤ.100ΓΡ 0.79€/τεμ. 7.9€/κιλό
- Πάνες Ακράτειας ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ Ν.2 15ΤΕΜ. 5.49€/τεμ. 0.37€/κιλό
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- Πάνες Ακράτειας ECONOMY ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑ N.4 10ΤΕΜ 5.49€/τεμ. 0.55€/κιλό
- Πάνες για Μωρά ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.4 8-14 18Τ 2.99€/τεμ. 0.17€/κιλό
- Πάνες για Μωρά ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.5 12-18 16Τ 2.99€/τεμ. 0.19€/κιλό
- Πάνες για Μωρά ECONOMY ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ Ν.6 16+ 14Τ 2.99€/τεμ.
- 0.21€/κιλό
- Μωρομάντηλα ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE VERA 64+20ΔΩΡΟ 0.99€/τεμ. 0.01€/κιλό
- Μωρομάντηλα ECONOMY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΟΥΔΡΑ 64+20ΔΩΡΟ 0.99€/τεμ. 0.01€/κιλό
- Σαμπουάν για Μωρά ECONOMY ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΑΜΟΜ.750ML 2.49€/τεμ. 3.32€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΡΟΚΕΤΑ ΒΟΔΙΝΟ 15ΚΙΛΩΝ 14.99€/τεμ. 1€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ 405ΓΡ. 0.69€/τεμ. 1.7€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ-ΛΑΧ. 405ΓΡ. 0.69€/τεμ. 1.7€/κιλό
- Τροφή για Σκύλους ECONOMY ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΓΑΛΟΠ 405ΓΡ 0.69€/τεμ. 1.7€/κιλό
- Τροφή για γάτες ECONOMY ΓΑΤΑΣ ΠΑΤΕ ΒΟΔ.ΚΑΡΔΙΑ 100ΓΡ. 0.55€/τεμ. 5.5€/κιλό
- Τροφή για γάτες ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΖΑΜΠ 100ΓΡ 0.55€/τεμ. 5.5€/κιλό
- Τροφή για γάτες ECONOMY ΠΑΤΕ ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΑΛΟΠ 100ΓΡ 0.55€/τεμ. 5.5€/κιλό
- Αλεύρι ECONOMY ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 5Κ. 4.29€/τεμ. 0.86€/κιλό
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 0.77€/τεμ.
- ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΙΤΟΥ 350ΓΡ. 1.22€/τεμ.
- ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 350γρ ΨΗ.-ΚΑΤ. 0.68€/τεμ.
- ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. ΣΠΥΡΙΔΗ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 0.68€/τεμ.
- ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. XATZH (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ) 0.68€/τεμ.
- ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 500ΓΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ) 1.10€/τεμ.
- ΦΟΡΜΑΚΙ 350ΓΡ.ΓΙΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 0.89€/τεμ.
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 255ΓΡ. 1.18€/τεμ.
- BARILLA ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Νο5 500γρ. 1.31€/τεμ.
- MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ 1.12€/τεμ.
- MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ 1.12€/τεμ.
- ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ - ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ 4.99€/τεμ.
- ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΚΙΛΟ 3.99€/τεμ.
- ΠΑΣΣΙΑΣ Χ.ΓΛΟΥΤ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟ ΚΙΛΟ 9.09€/τεμ.
- 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 300/500 shrink δίχτυ ΤΟ ΚΙΛΟ 7.22€/τεμ.
- ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
- ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 1.36€/τεμ.
- ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT 1.68€/τεμ.
- ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) 1.36€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ. 0.8€/τεμ.
- ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΛΙΠΑΡΑ 200ΓΡ. 2+1ΔΩΡΟ 2.34€/τεμ.
- ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 200ΓΡ. ΛΙΠΑΡΑ 2+1ΔΩΡΟ 2.34€/τεμ.
- ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚ. Π.Ο.Π. 200ΓΡ. 2.75€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ. 4.48€/τεμ.
- GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ. 5.25€/τεμ.
- ADORO LIGHT 10% ΣΕ ΦΕΤΕΣ 175ΓΡ 2.50€/τεμ.
- ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖΟΛΑ (PLU 1206) 10.35€/τεμ.
- ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ. 0.82€/τεμ.
- ΧΡ.ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΜΕ ΒΙΤ.D +Ω3 6ΑΔΑ STICKER -0.50 (ΠΡ.ΕΛΛΑΣ) 2.62€/τεμ.
- ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Α 4ΑΔΑ Μ ΠΘ 1.78€/τεμ.
- ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ 1.22€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT 5.98€/τεμ.
- SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 5.12€/τεμ.
- ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ. 3.49€/τεμ.
- ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG 1.16€/τεμ.
- ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ. 3.24€/τεμ.
- ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ 2.32€/τεμ.
- ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR. 9.99€/τεμ.
- ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ. 1.97€/τεμ.
- JACOBS INSTANT 100ΓΡ. 2.94€/τεμ.
- MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E 3.94€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ 0.85€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ 0.85€/τεμ.
- ΗΕΜΟ ΡΟΦΗΜΑ BAZO 400γρ. με στίκερ -0.50 2.23€/τεμ.
- AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ. 1.65€/τεμ.
- ΛΑΚΩΝΙΑ φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml 0.34€/τεμ.
- SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ. 1.39€/τεμ.
- ROL QUICKWASH ΥΓ. ΠΛΥΝΤ. 33MEZ 1600ML 4.14€/τεμ.
- ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
- ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG 5.20€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1LT 1.15€/τεμ.
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- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DIL.POWER REGULAR 2LT 0.75€/τεμ.
- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 1000ML 1.15€/τεμ.
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- LIBRESSE GOODNIGHT S.W. 10ΤΕΜ. 1.80€/τεμ.
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- Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Thalea (3 lt) 19.99€/τεμ.
- Γιαούρτι Αγελάδος 2% λιπαρά 2+1 δώρο ΔΩΔΩΝΗ (3x200 g) 2.39€/τεμ.
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- ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΚΡΗΤ.ΦΥΛ.&ΠΙΤΕΣ 1Κ.-0.30E/10 0.95€/τεμ.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
- Χαλκιαδάκης Ρύζι Καρολίνα Σερρών 500 gr 0,97€/τεμ.
- Παπαδοπούλου Γεύση 2 Ψωμί Τοστ Σίτου Vegan 350 gr 1,10€/τεμ.
- Κατσέλης Ψωμί Διπλοζυμωτό Με Προζύμη Σταρένιο 500 gr 1,68€/τεμ.
- Παπαδοπούλου Φρυγανιές Σταρένιες Vegan 255 gr 0,89€/τεμ.
- Stella Μακαρόνια Σπαγγέτι Ν6 500 gr 0,73€/τεμ.
- Χοιρινό Μηρός Μ/Ο Ελληνικό 5,70€/τεμ.
- Νιτσάκος Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.
- Αγ. Ιωάννης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.
- Αγροζωή Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.
- Αμβροσιάδης Κοτόπουλο 65% Ελληνικό 3,70€/τεμ.
- Tostaki Πάριζα Σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160 gr 1,12€/τεμ.
- Daskalakis Frozen Foods Μπακαλιάρος Χωρίς Κεφάλι Αργεντινής 665 gr 4,30€/τεμ.
- Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Πλήρες 3,7% 1 lt 1,70€/τεμ.
- Ροδόπη Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ 1,7% 1 lt 1,70€/τεμ.
- Νουνού Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 7,5% 400 gr 1,24€/τεμ.
- Νουνού Γάλα Εβαπορέ Ελαφρύ 4% 400 gr 1,24€/τεμ.
- Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 5% 200 gr 1,28€/τεμ.
- Φάγε Total Στραγγιστό Γιαούρτι 2% 200 gr 1,28€/τεμ.
- Kolios Τυρί Φέτα ΠΟΠ 200 gr 3,03€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Τυρί Gouda Σε Φέτες 200 gr 2,44€/τεμ.
- Dirollo Τυρί Σε Φέτες 175 gr 2,56€/τεμ.
- Γκρέκα Ελαφρά Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας 500 gr 0,66€/τεμ.
- Λαδάκης Farm Αυγά Small Έως 53 gr 6 Τεμάχια 1,60€/τεμ.
- Super Fresco Μαργαρίνη Κλασικό 200 gr 0,90€/τεμ.
- Χρυσάνθη Παρθένο Ελαιόλαδο 1 lt 6,10€/τεμ.
- Nutria Ηλιέλαιο 1 lt 3,34€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Φασολάκια Πλατιά Πέλλας 1 kg 2,40€/τεμ.
- Diamant Λευκή Κρυσταλλική Ζάχαρη 1 kg 0,79€/τεμ.
- Milupa Aptamil Γάλα Ν4 Νηπιακό Ρόφημα Ηλικίας 2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr 8,70€/τεμ.
- Milupa Aptamil Γάλα Ν3 3ης Βρεφικής Ηλικίας 1-2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr 8,98€/τεμ.
- Milupa Aptamil Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 9,10€/τεμ.
- Milupa Aptamil Γάλα Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 10,98€/τεμ.
- Γιώτης Βρεφική Κρέμα Φαρίν Λακτέ 300 gr 2,86€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Ελληνικός Καφές 192 gr 2,49€/τεμ.
- Jacobs Στιγμιαίος Καφές Soluble 100 gr 3,18€/τεμ.
- Tchibo Καφές Φίλτρου Exclusive Intense 250 gr 3,81€/τεμ.
- Lipton Χαμομήλι Αφέψημα 10 x 1 gr 0,82€/τεμ.
- Γιώτης Κακάο 125 gr 1,35€/τεμ.
- Ωμέγα Special Φακές Ψιλές 500 gr 0,87€/τεμ.
- Ήβη Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 1 lt 0,98€/τεμ.
- Septona Υγρομάντηλα Αντιβακτηριακά Λεμόνι 15 Τεμάχια 0,36€/τεμ.
- Omo Υγρό Πλυντηρίου Ρούχων Λεβάντα 27 Μεζούρες 1,755 lt 3,28€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Χλωρίνη Ultra Lemon 750 ml 0,89€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Υγρό Πατώματος Λεβάντα 1 lt 1,30€/τεμ.
- Planet Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων Antibacterial Vegan 425 ml 1,13€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Χαρτί Κουζίνας Γίγας 3φυλλο 800 gr 2,59€/τεμ.
- Colgate Οδοντόκρεμα Total Original 75 ml 1,58€/τεμ.
- Puravita Χαρτί Υγείας 3φυλλο 10 Τεμάχια 900 gr 3,68€/τεμ.
- Always Platinum Σερβιέτες Ultra Night 6 Τεμάχια 2,09€/τεμ.
- Always Ultra Σερβιέτες Secure Night 6 Τεμάχια 2,09€/τεμ.
- O.B. Pro Comfort Ταμπόν Mini 16 Τεμάχια 1,98€/τεμ.
- Puravita Σαμπουάν Για Κανονικά Ξηρά Μαλλιά 400 ml 1,94€/τεμ.
- Παπουτσάνης Σαπούνι Πράσινο Με Ελαιόλαδο 125 gr 0,54€/τεμ.
- Sani Sensitive Pants Εσώρουχα Ακράτειας N2 Medium 10 Τεμάχια + 4 Τεμάχια Δώρο 8,77€/τεμ.
- Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν3 4-9 kg Economy Pack 56 Τεμάχια 10,91€/τεμ.
- Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4 8-13 kg Economy Pack 50 Τεμάχια 10,91€/τεμ.
- Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν4+ 10-15 kg Economy Pack 46 Τεμάχια 10,91€/τεμ.
- Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5 11-16 kg Economy Pack 44 Τεμάχια 10,91€/τεμ.
- Babylino Sensitive Πάνες Βρεφών Ν5+ 12-17 kg Economy Pack 42 Τεμάχια 10,91€/τεμ.
- Agnotis Μωρομάντηλα 70 Τεμάχια 1,59€/τεμ.
- Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Λεβάντα 500 ml 3,42€/τεμ.
- Septona Baby Σαμπουάν & Αφρόλουτρο Βάλσαμο & Αλόη 500 ml 3,42€/τεμ.
- Barron Υγρή Τροφή Για Σκύλους Μπουκίτσες Κοτόπουλο & Γαλοπούλα 400 gr 0,57€/τεμ.
- Barron Υγρή Τροφή Για Γάτες Μπουκίτσες Με Ψάρι 400 gr 0,53€/τεμ.
- Χαλκιαδάκης Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 1 kg 0,95€/τεμ.