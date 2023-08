«Thessfashion» στην 87η ΔΕΘ: Με επιδείξεις μόδας, τις τάσεις σε παπούτσια και τσάντες - iefimerida.gr

Ειδική θεματική ενότητα για την ένδυση, την υπόδηση και τα αξεσουάρ, την «Thessfashion», διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17/9) το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης (ΒΕΘ), με στόχο την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των κλάδων αυτών, μέσα από μια σειρά events.

«Thessfashion» στη ΔΕΘ

Όπως γνωστοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση το ΒΕΘ, στην «Thessfashion» θα συμμετάσχουν ηχηρά ονόματα της μόδας (σχεδιαστές μόδας και εκπρόσωποι πετυχημένων επιχειρήσεων), ενώ το «παρών» θα δώσουν επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ, αλλά και επιχειρήσεις – μέλη των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Κοζάνης και Αιτωλοακαρνανίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Thessfashion» είναι περί τις 40, καταλαμβάνοντας επιφάνεια 1.600 τ.μ. στο περίπτερο 16 όπου θα εγκατασταθεί, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις μόδας, ανοιχτές για το κοινό, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου (γυναικείο, αντρικό ένδυμα, υπόδημα και αξεσουάρ) και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου (παιδικό ένδυμα).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επιχειρήσεις του χώρου της μόδας όπως οι: Tassos Mitropoulos, Χρύσα και Έλενα Δραγώνα, Άννα Σαμούκα, Mischalis Atelier, ACCESS FASHION, Bill Cost, MRT MARTINI Energy, Stefan, Williams Denim, For Your Fashion, Alter Ego, ΕVA MARKOR, Paul Christophe, Energiers, Serafino- Mamma Natura, TONY COOPER, Walkme, Pick a Blue, Chrisper, Romba’s, Δερμάτινα M&G, Μonzouzou, ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ, Oratia, By Lazaros Savvidis, Κομπολόι Άρτ.

Τα εγκαίνια του Thessfashion αναμένεται να πραγματοποιήσει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στη 13.30, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της ΠΚΜ.

Η συμμετοχή του ΒΕΘ στην 87η ΔΕΘ, στο περίπτερο 2

Πέραν της ειδικής συμμετοχής που διοργανώνει στο περίπτερο 16, το ΒΕΘ συμμετέχει και στο περίπτερο 2 ενώνοντας τις δυνάμεις του για μια ακόμη χρονιά με τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Τα εγκαίνια του περιπτέρου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κώστας Σκρέκας.