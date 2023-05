Το «ευχαριστώ» της L’Oréal Hellas σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών - iefimerida.gr

Με κεντρικό μήνυμα «Create the beauty that moves the world», η L’Oréal Hellas υποδέχτηκε στο μουσείο της Ακρόπολης εκπροσώπους από 13 ΜΚΟ με τις οποίες έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να τιμήσει τις κοινές τους συνεργασίες και να αναδείξει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν ο Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Hellas, Alex Davison και η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Δήμητρα Πετρίδη, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της L’Oréal Europe, κύριος Vianney Derville και ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης που καλωσόρισε με θέρμη τους καλεσμένους στο Εστιατόριο του Μουσείου.

Η L’Oréal Hellas, πιστή στο όραμα της να δημιουργεί την ομορφιά που κινεί τον κόσμο, αποδεικνύει μέσα από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες της, τη δέσμευσή της για έναν καλύτερο κόσμο. Σε αυτή την εκδήλωση, η εταιρεία είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της από την Κοινωνία των Πολιτών, οι οποίοι είναι ανεκτίμητοι και απαραίτητοι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι για να έναν πιο όμορφο κόσμο.

O Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Hellas, Alex Davison δήλωσε: « Στη L’Oréal, το όραμα μας είναι ότι η ομορφιά μπορεί να λειτουργήσει ως μια δύναμη που κινεί τον κόσμο. Γι ’αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες των ανθρώπων που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του σε θετικές αλλαγές για την κοινωνία και το περιβάλλον».

O Πρόεδρος της L’Oréal Ευρώπης, Vianney Derville δήλωσε: «Θα ήθελα να αναγνωρίσω το πάθος και την ενέργεια των συνεργατών μας. Μέσα από τα προγράμματα και την αποφασιστική τους προσπάθεια, ενισχύουμε την δική μας προσπάθεια να επηρεάσουμε θετικά τον πλανήτη μας. Στη L’Oréal, αποστολή μας είναι να δημιουργούμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο και έχουμε επίγνωση της μεγάλης ευθύνης μας να αποτελούμε παράδειγμα και να δείχνουμε τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό, μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που είναι τόσο αφοσιωμένοι όσο εμείς, έτσι ώστε να κάνουμε τη διαφορά».

Δήμητρα Πετρίδη- Corporate Affairs & Engagement Director L’Oréal Hellas

Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης δήλωσε: «Η ομορφιά υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Το παγκόσμιο όραμα για ομορφιά διασχίζει το χρόνο, τις χώρες, τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία είναι οι άνθρωποι να αισθάνονται όμορφοι, και σε έναν όμορφο πλανήτη.»

Οι 13 ΜΚΟ που έχουν συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με την εταιρεία και με τις διαφορετικές μάρκες της σε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας είναι: Αγκαλιάζω και Φλόγα με την La Roche Posay, All for Blue με τη Garnier, EMMINO με τη Vichy, KYAΔΑ και Women OnTop με τη L’Oréal Professional Products, Make a Wish, NCC, Regeneration, UNESCO και We4allμε τη L’OréalHellas , Mexoxo με τη Lancôme, W.I.NHellas με YSL και L’Oréal Paris. Οι συνεργασίες αυτές έχουν αφήσει ένα σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

6.500+ γυναίκες εκπαιδεύτηκαν στους τομείς της υγείας, ενδυνάμωσης, επιχειρηματικότητας και κατά κάθε μορφής βίας

8.140+ ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειες τους υποστηρίχθηκαν και ενδυναμώθηκαν ενάντια στις προκλήσεις της ασθένειας.

2.600+ φοιτητές εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το περιβάλλον

18.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν

125 νέοι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν και διεύρυναν τις δεξιότητες τους

750+ άνθρωποι σε ανάγκη δέχτηκαν δωρεάν περιποίηση από εθελοντές κομμωτές

35 Ελληνίδες ερευνήτριες βραβεύτηκαν για τη συνεισφορά τους στην επιστήμη

44+ παιδιά υποστηρίχθηκαν στη μάχη τους με επικίνδυνες ασθένειες.