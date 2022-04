Η Gravity The Newtons στηρίζει τη Unicef για τα παιδιά της Ουκρανίας - iefimerida.gr

«Στο τέλος δεν θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας»-Martin Luther King.

Με αφορμή αυτήν τη φράση η Gravity The Newtons πήρε την απόφαση να χρησιμοποιήσει τη βαθιά γνώση της στην επικοινωνία για να στηρίξει τους Ουκρανούς πολίτες που είδαν σε μια νύχτα, το παρόν τους να γίνεται μακρινό παρελθόν και το μέλλον τους αβέβαιο. Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποιεί την καμπάνια «Sometimes you wish there was no gravity», που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει, να παρακινήσει, αλλά και να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τους τρόπους προσφοράς βοήθειας προς τον ουκρανικό λαό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Gravity The Newtons δημιούργησε μία ξεχωριστή δράση για να στηρίξει το πολύτιμο έργο του γραφείο της Unicef στην Ελλάδα που υποδέχεται τα παιδιά που έρχονται από την Ουκρανία. Όχημα αποτελεί η διαμόρφωση ενός ειδικού landing page, το οποίο μπορούν να επισκεφθούν όσοι θέλουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Αναλυτικότερες λεπτομέρειες για τη δράση μπορείτε να δείτε εδώ.