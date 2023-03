Η ελληνική σημαία με τις λωρίδες σαν σπασμένα βαγόνια -Συγκλονίζει η εικόνα Ελλήνων σχεδιαστών - iefimerida.gr

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση, μια ελληνική σημαία, με τις λευκές λωρίδες της και τα άκρα του σταυρού της διαλυμένα, σαν βαγόνια έπειτα από σύνθλιψη ή από σύγκρουση μετωπική, η σπουδαία θεσσαλονικιώτικη κολεκτίβα του design, οι Beetroot, σχολιάζει την εθνική μας τραγωδία στα Τέμπη.

Στο φόντο της σημαίας υπάρχει το μαύρο του πένθους. Η εικόνα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την σχεδιαστική ομάδα Beetroot Design, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα Τέμπη.

H Beetroot Design Group είναι ένα πολυβραβευμένο γραφείο σχεδιασμού επικοινωνίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διεθνές πελατολόγιο. Η ομάδα του αποτελείται από ειδικούς σε ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων του δημιουργικού τομέα. Για τη δουλειά της η Beetroot έχει αναγνωριστεί, μεταξύ άλλων, με τον τίτλο “European Design Agency of the year 2008” και “Red Dot Agency of the year 2011” και Ermis Awards Agency of the year 2018.