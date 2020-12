Seeds for the Future: H Huawei «συστήνει» Έλληνες φοιτητές/τριες σε τεχνολογίες αιχμής -Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής και κορυφαίους επαγγελματίες του τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών δίνει σε φοιτητές/τριες η Huawei.

Το «εισιτήριο» για τον κόσμο του μέλλοντος προσφέρεται μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Huawei που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών, με ειδίκευση στον τομέα των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT).

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στον κλάδο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, να εκπαιδευτούν από κορυφαίους επαγγελματίες -από τη Huawei και… όχι μόνο- σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής και να ενημερωθούν για το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κίνας. Το «μπόνους» του προγράμματος είναι ότι οι φοιτητές που συμμετέχουν αποκτούν και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κινεζικό πολιτισμό, μέσα από περιηγήσεις και πληθώρα υλικού!

Ψηφιακή περιήγηση μέσα από το Seeds for the Future της Huawei

​ 26 φοιτητές από την Ελλάδα στο εκπαιδευτικό «ταξίδι» της Huawei!

H φετινή διοργάνωση του Seeds for the Future (ελληνιστί: «“Σπόροι” για το Μέλλον»!) διεξήχθη ψηφιακά, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, από τις 23 έως και τις 27 Νοεμβρίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 26 φοιτητές και φοιτήτριες από διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στο εκπαιδευτικό «ταξίδι» της Huawei βρέθηκαν φέτος φοιτητές/τριες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Μακεδονίας και Πειραιώς!

Παράλληλα, με την Ελλάδα συμμετείχαν την ίδια περίοδο στο πρόγραμμα αυτό και φοιτητές/τριες από την Αυστρία και την Πολωνία. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εντατικά μαθήματα του κλάδου ICT και εμβάθυναν τις γνώσεις τους στις θεματικές ενότητες Cloud Computing, ΙοΤ &HMS Core, Advanced AI & 5G, Fundamentals of ML and DL and Cyber security.

Κάθε ημέρα οι συμμετέχοντες φοιτητές κάθονταν στα «θρανία» της Huawei για μια δίωρη συνεδρία, ενώ στο τέλος έδωσαν και… εξετάσεις για να λάβουν το πιστοποιητικό, σε 5 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα της επιλογής τους!

Τα «θρανία» του φετινού Seeds for the Future της Huawei

​ Πώς «τρέχει» το Seeds for the Future της Huawei

Το Seeds for the Future πραγματοποιείται κάθε χρόνο, με έδρα τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Huawei στην Κίνα, και η Huawei Ελλάδος, πιστή στις αξίες του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνει τα τελευταία χρόνια το «παρών».

Στο πρόγραμμα, όταν αυτό διεξαγόταν με φυσική παρουσία, συμμετείχαν κανονικά 10 φοιτητές από κάθε χώρα και περιελάμβανε 2 εβδομάδες στην Κίνα. Μία εβδομάδα στο Πεκίνο όπου οι φοιτητές γνώριζαν τον Κινέζικο πολιτισμό με μαθήματα απλοποιημένων κινέζικων, καλλιγραφίας αλλά και επισκέψεις σε αξιοθέατα όπως το Σινικό Τοίχος, την Απαγορευμένη πόλη και θεματικών πάρκων και μία εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της Huawei στην Shenzhen όπου οι φοιτητές/τριες παρακολουθούσαν εντατικά μαθήματα σε τεχνολογίες αιχμής και επισκεπτόντουσαν μουσεία και άλλα αξιοθέατα. Φέτος όμως λόγω της πανδημίας δεδομένου ότι το πρόγραμμα διεξήχθη διαδικτυακά μπορούσαν να το παρακολουθήσουν περισσότεροι φοιτητές.

Η διαδικασία είναι απλή. Η Huawei απευθύνει κάλεσμα προς τα πανεπιστήμια και ακολουθεί η επιλογή των φοιτητών που πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Να είναι φοιτητές/τριες στον τομέα του ICT

• Να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά (προφορικά και γραπτά)

• Να είναι στο 30% του έτους τους (βαθμολογικά)

Στο Seeds for the Future μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα έχουν προταθεί από τους καθηγητές, ενώ πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη μίξη αγοριών – κοριτσιών, αλλά και να επιλέγονται… «ανήσυχα» μυαλά που τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν νέα πράγματα και να ανακαλύπτουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Οι φοιτητές που τελικά «περνούν» έρχονται σε άμεση επαφή με κορυφαία στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών από την Κίνα, η οποία πλέον αποτελεί τεράστια δύναμη στο χώρο του ICT.

Η Huawei Ελλάδος δίνει πλέον κάθε χρόνο το «παρών» στο Seeds for the Future

​ Με τελετή έναρξη και λήξης

Στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης έδωσαν το διαδικτυακό παρών η Δρ. Βάνα Καλογεράκη, Head του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT Και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος έλαβε χώρα σε με μία διαδικτυακή τελετή με την παρουσία των κ.κ. Wang Qiang Minister, Counselor at the Embassy of China to Greece, Αθανάσιου Στάβερη, Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνου Μασσέλου, Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), Γιώργου Στεφανόπουλου, Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και του κου Chenle, Managing Director South Balkans Huawei.

​ Το «μπράβο» των Πανεπιστημιακών στη Huawei

Η Δρ. Βάνα Καλογεράκη υποστήριξε ότι το Seeds for the Future είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία σε νέους φοιτητές να βιώσουν την τεχνολογία και τον πολιτισμό μέσω μιας από τις κορυφαίες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Και προσέθεσε πως «με το πρόγραμμα της Huawei προκύπτει σημαντικό κέρδος για τα πανεπιστήμια καθώς προσφέρεται μια καινούργια εμπειρία στους φοιτητές και τους ανοίγει δρόμους σε σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, επιτρέπει σε φοιτητές και καθηγητές να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε πρακτικά προβλήματα που να αποτελούν κίνητρο για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές τους δραστηριότητες και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για μεταφορά τεχνολογίας. Όλες αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά τόσο τη βιομηχανία όσο και τους πανεπιστημιακούς εταίρους».

Ο Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος δήλωσε πως «στο πλαίσιο της συμμετοχής του τμήματός μας και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις δραστηριότητες καινοτομίας και στη σύνδεση των φοιτητών μας με την αγορά εργασίας, θα θέλαμε να συγχαρούμε για την πρωτοβουλία της Huawei "Seeds for the Future" η οποία συμβάλει στους στόχους του Τμήματος και του ΠΜΣ. Πολλά συγχαρητήρια και στους φοιτητές και φοιτήτριές μας που συμμετείχαν με επιτυχία στο πρόγραμμα».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei στη διεύθυνση:

www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html