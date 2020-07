Ξέσπασε ο Χαρδαλιάς: «Και η αλητεία έχει τα όρια της...» -Απαντά με μηνύσεις και αγωγές σε «συκοφαντικές αναρτήσεις»

View this post on Instagram

Επειδη η αλητεία έχει τα όρια της, επειδή ΟΥΔΕΜΙΑ συμμετοχή έχω σε οποιοδήποτε εργοστάσιο ή οποιαδήποτε ανάλογη εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, επειδή όχι μόνο βίλα δεν έχω (ή είχα ποτέ) αλλά όλα τα χρόνια παραμένω με την οικογένεια μου στο ενοίκιο στον Καρέα, επειδή όλα αυτά είναι γνωστά και αποδεικνύονται απο το πόθεν έσχες μου που κάθε χρόνο καταθέτω στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, έδωσα σήμερα εντολή στον δικηγόρο μου να προχωρήσει σε μηνύσεις και εξαντλητικές αγωγές έναντι οποιουδήποτε αναπαράγει την συγκεκριμένη ψευδή, συκοφαντική "είδηση"! Δεν κάνω βήμα πίσω στη μάχη απέναντι σε θρασύμια, μικρούς Γκειμπελίσκους, που κρύβονται πίσω από ανώνυμα και ψεύτικα προφίλ, δεν κάνω βήμα πίσω απέναντι σε ψεκασμένους και ανισόρροπους γραφικούς συνομωσιολόγους που απειλούν και συκοφαντούν, και που προσπαθούν με όρους ανύπαρκτων σεναρίων και θεωριών επιστημονικής φαντασίας να υπονομεύσουν την προσπάθεια των Ελλήνων και της πατρίδας μας να τηρήσει τα μέτρα, να ξεπεράσει την κρίση, να κερδίσει την μάχη με τον αόρατο εχθρό! Ως εδώ! Καμία έκπτωση σε θέματα δημόσιας υγείας, καμία έκπτωση σε ζητήματα προσωπικής αξιοπρέπειας...