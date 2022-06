Χανιά: Πάνω από 3.500 επισκέπτες την Τετάρτη -Δύο επιβλητικά κρουαζιερόπλοια έδεσαν στο λιμάνι της Σούδας - iefimerida.gr

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η άφιξη κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, σήμερα, Τετάρτη, έδεσαν στο λιμάνι, δυο επιβλητικά κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι θα επισκεφθούν την πόλη των Χανίων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Aidablu το οποίο έφτασε στις 8 το πρωί από την Κέρκυρα και θα καταπλεύσει στις 8 το απόγευμα για το λιμάνι της Σαντορίνης, αλλά και για το πολυτελές Rapsody Of The Seas, το οποίο έφτασε στα Χανιά από το λιμάνι της Μυκόνου και θα αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για την Ζάκυνθο. Το Aidablu, έφτασε με 1.776 επιβάτες, ενώ το Rapsody Of The Seas μεταφέρει 1.896 επιβάτες.

