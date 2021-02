Greek Startup Universe: Οι απανταχού καινοτόμοι Eλληνες δικτυώνονται με τη στήριξη του ΥΠΕΞ -Τι είναι, πώς θα λειτουργεί το πρόγραμμα

Την έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος Greek Startup Universe στις 2 Μαρτίου, που πραγματοποιείται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Startup Greece και Founderhood, ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδηµου Ελληνισµού του υπουργείου Εξωτερικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τους ενδιαφερόμενους Έλληνες και Κύπριους ιδρυτές νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών ή ιδεών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή διεθνώς, να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσα από την ιστοσελίδα του www.greekstartupuniverse.org, έως και την 1η Μαρτίου 2021, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν στη σημερινή online ενημερωτική εκδήλωση, στις 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος (UTC+2), η οποία πρόκειται να μεταδοθεί ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα του Greek Startup Universe στο Facebook και στο Twitter @GreekStartupUni.

Το πρόγραμμα, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία, είναι δωρεάν για όλους τους Έλληνες και Κύπριους που έχουν µια τεχνολογική νεοφυή επιχείρηση ή ιδέα που υπόσχεται να αλλάξει τον κόσµο. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι επιτυχηµένοι Έλληνες ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές και εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, µε δράση και εµπειρία µέσα από τα µεγαλύτερα παγκόσµια τεχνολογικά κέντρα καινοτοµίας, θα έρθουν σε επαφή µε Έλληνες και Κύπριους ιδρυτές νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών από κάθε άκρη του πλανήτη κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος 8 εβδομάδων.

Ποιος ο στόχος του προγράμματος Greek Startup Universe

Το Greek Startup Universe ορίζεται ότι στοχεύει στη δικτύωση των καινοτόµων Ελλήνων σε όλο τον κόσµο, συγκεντρώνοντας στρατηγικούς συνεργάτες, όπως το GreekTech στη Νέα Υόρκη, το CyprusInno στην Κύπρο και το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του γενικού προξενείου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο. Συνεργάτες επικοινωνίας του προγράµµατος είναι ο Όµιλος Economia και το Επιχειρώ. Τη δράση του προγράµµατος στηρίζουν, μεταξύ άλλων, το Orange Grove, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation και το Greek House of Davos.

Ακτινογραφώντας περαιτέρω το πρόγραμμα, η γενική γραμματεία αποσαφηνίζει πως οι συµµετέχουσες οµάδες θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ατοµικές συναντήσεις, µε περισσότερους από 40 εξειδικευµένους, ελληνικής καταγωγής, επαγγελµατίες στις 5 ηπείρους, για να προσφέρουν την εµπειρία τους σε τοµείς όπως η ανάπτυξη αρχικού προϊόντος, η επικοινωνία, οι πωλήσεις και οι στρατηγικές χρηµατοδότησης. Παράλληλα, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυο περίπου 17 αγορών της παγκόσµιας τεχνολογικής επιχειρηµατικής σκηνής, καθώς και σε µεγάλα τεχνολογικά κέντρα όπως ο Άγιος Φραγκίσκος, η Νέα Υόρκη και το Ισραήλ, αλλά και ανερχόµενες αγορές όπως η Ινδία και η Βραζιλία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι επαγγελματίες που συμμετέχουν, προέρχονται από εταιρείες όπως η Google, Amazon, Salesforce, Linkedin, Facebook.

Παράλληλα µε τις εξατοµικευµένες συναντήσεις, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εβδοµαδιαίων οµιλιών από έµπειρους ιδρυτές ώριµων τεχνολογικά επιχειρήσεων, που έχουν προσελκύσει χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. δολάρια, όπως ο Αλέξης Πιπερίδης, ο Κώστας Παρδάλης και η Νίκη Γουλιµή και από επενδυτές, όπως ο Νίκος Μπονάτσος. Στους πυλώνες του προγράµµατος περιλαµβάνεται και η συµµετοχή στην ενεργή κοινότητα του δικτύου του προγράµµατος, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό καθώς και εργαλεία και υπηρεσίες που προσφέρουν συνεργαζόµενες εταιρείες, όπως η HubSpot, η Zendesk και η Proto.io. Τέλος, οι ομάδες που παρουσιάζουν πρόοδο κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έρθουν σε επαφή με Έλληνες Angel investors, με διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση αξίας 10 εκατ. δολαρίων.

