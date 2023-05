Γιώργος Ντάγκας: Ένας Έλληνας γιατρός στην κορυφή της Παγκόσμιας Καρδιολογίας -Συνέντευξη στο iefimerida - iefimerida.gr

Στο Φοίνιξ της Αριζόνα, σε ειδική τελετή που έγινε πριν από λίγες ημέρες, ο Έλληνας επιστήμονας Γιώργος Ντάγκας που ζει στη Νέα Υόρκη ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας Επεμβατικής Καρδιολογίας, ανεβαίνοντας ένα ακόμα σκαλοπάτι στη σπουδαία καριέρα του.

Καθηγητής Ιατρικής -Καρδιολογίας και Χειρουργικής- , Διευθυντής Καρδιαγγειακής Καινοτομίας στο Zena and Michael A. Weiner Cardiovascular Institute στο Icahn School of Medicine of Mount Sinai στη Νέα Υόρκη και Επικεφαλής Καρδιολογίας στο Mount Sinai Queens, o κ. Ντάγκας είναι ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης που επιλέγεται για τη θέση αυτή.

Η αναδρομή στα πρώτα του βήματα

Μιλώντας στο iefimerida.gr δεν κρύβει τη συγκίνησή του, ενώ γυρίζει τον χρόνο πίσω , τότε σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στην εποχή που ήταν παιδί και είχε την πρώτη του επαφή με την ιατρική επιστήμη , η οποία όρισε τα βήματά του .

«Στις σημαντικές στιγμές της διαδρομής μου θα ήθελα να σημειώσω την ορκωμοσία μου στην ιστορική αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και τη 2η ορκωμοσίας μου ως Διδάκτωρ στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής στο Γουδί», λέει προσθέτοντας: «Επίσης την παρουσία μου ως Αναπληρωτής Καθηγητής στην μεγάλη παραδοσιακή τελετή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Columbia αλλά και τη στιγμή που έλαβα τον τίτλο του Καθηγητή καταρχήν στο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά στην ιστορικότερη Ιατρική Σχολή, αυτή της Βιέννης, ιδίως εφόσον θυμάμαι να πηγαίνει ο πατέρας μου εκεί ως ασθενής στο οφθαλμιατρείο της όταν ήμουν παιδάκι».

Ο Γιώργος Ντάγκας Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Αριζόνα

Μια νέα εποχή

Σχετικά με το νέο του ρόλο , εξηγεί ότι ο θεσμός υφίσταται εδώ και 46 χρόνια κατά τα οποία είχε στο τιμόνι του ορισμένα από τα πιο φωτεινά μυαλά της καρδιολογίας.



«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη συγκυρία η οποία οδήγησε στην επιλογή μου ως του 44ου διαδόχου αυτών των υπέροχων ανθρώπων και καινοτόμων ιατρών. Η επιλογή αυτή περνά από πολλά στάδια με τελευταίο τη συμμετοχή επί 4ετία στην Εκτελεστική Επιτροπή και την ανακήρυξη ως Πρόεδρου της Εταιρείας. Επί σειρά ετών υπάρχει ευγενής άμιλλα και διεθνής συνεργασία μεταξύ πολλών διακεκριμένων συναδέλφων και το αποτέλεσμα προκύπτει από τη συνεκτίμηση παρά πολλών παραγόντων ως προς την επίδοση, τη διάκριση, τη φήμη, την καταξίωση και των μελλοντικών σχεδιασμών ,μεταξύ άλλων. Οπωσδήποτε είμαι βαθιά συγκινημένος για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», σημειώνει ο Έλληνας γιατρός.

Ο Γιώργος Ντάγκας ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρίας Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Αριζόνα

Για τις εκλογές στην Ελλάδα

Παρά το ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμά του , παρακολουθεί πάντα τις εξελίξει στην Ελλάδα και θεωρεί ότι έγινε το πρώτο βήμα προ της σωστή κατεύθυνση με τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού στον τόπο διαμονής τους.

«Θα ψηφίσουμε όλοι στις 25 Ιουνίου . Το νέο νόμο περί ψηφοφορίας στο εξωτερικό το βλέπω ως μία αρχή και ελπίζω τα διαφορά εμπόδια να ξεπεραστούν σε επόμενα στάδια ώστε να περιοριστεί το μάλλον αδικαιολόγητο χαρτοβασίλειο και να διευκολυνθεί η άσκηση αυτού του πολύ θεμελιώδους δικαιώματος όλων των Ελλήνων πολιτών ανά τον κόσμο με τον πιο απλό τρόπο», επισημαίνει ο Γιώργος Ντάγκας , που είναι προσωπικός γιατρός του Οικουμενικού Πατριάρχη , ενώ ήταν και μέλος της ιατρικής ομάδας που είχε περιθάλψει στο παρελθόν τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Πελέ.

Ο Έλληνας γιατρός με τον Πελέ το 2002