Νέος πρόεδρος στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ο καθηγητής Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος - iefimerida.gr

Ο καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, είναι πλέον πρόεδρος των Γενικών Αρχείων του Κράτους.



Την τοποθέτηση έκανε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με το esos.



Ποιος είναι ο καθηγητής Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος



Ο Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι α'βάθμιος Καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ασκεί επίσης τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ, Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Στο παρελθόν έχει επίσης διδάξει για 8 χρόνια (2004-2012) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Ιστορίας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και πιο πρόσφατα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου συνεχίζει και σήμερα ως Συντονιστής Ενότητας. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος στο Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΟΗΤΕ).

Εξάλλου, είναι Γραμματέας Σύνταξης του παλαιότερου ελληνικού περιοδικού ιδεών, της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, και έχει υπάρξει τακτικός αρθρογράφος της εφημερίδας Η Καθημερινή, καθώς και του περιοδικού Lifo και σήμερα του Πρώτου Θέματος (συνολικά, πάνω από 200 άρθρα).

Είναι μέλος της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη και των Επιστημονικών Επιτροπών της επιθεώρησης «Φιλοσοφείν», καθώς και του Foreign Affairs, The Hellenic Edition, ενώ διευθύνει και τη σειρά «Ιδέες & Πολιτική» στις εκδόσεις Μεταίχμιο. Εξάλλου, είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κύκλου «Άγγελος Δεληβοριάς» υπό την αιγίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών». Έχει συγγράψει το «Φάσεις και αντιφάσεις του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα, 1910-2001» (εκδ. Εστία, 2019) και το «Από τον ''Ανένδοτο'' στην ''δεξιά-αντιδεξιά''. Πολιτικοί και κοινωνικοί διχασμοί στη ''μακρά'' δεκαετία του 1960" (εκδ. Καθημερινή, 2019). Έχει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί 10 συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, μεταξύ αυτών το αγγλόφωνο P. Panayiotopoulos – D.P. Sotiropoulos (eds), Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism, Palgrave-Macmillan (Ιούλιος 2019).