H Domino's απέσυρε τη διαφήμιση #erxetai_pizza λόγω... αντιδράσεων

Πολύ γέλιο, αλλά και αντιδράσεις προκάλεσε η διαφήμιση της εταιρείας Domino’s Pizza για τη βραδιά των εθνικών εκλογών, με το σλόγκαν #erhetai_pizza και θα είναι μεγάλη.

Οι περισσότεροι την βρήκαν εξαιρετικά επιτυχημένη και με χιούμορ, αφού έκανε λογοπαίγνιο με ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα που κυκλοφορούν στα social media. Αλλά υπήρξαν και πολλοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ που την θεώρησαν χυδαία και οτι επιχειρεί να κάνει παρέμβαση στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι το hashtag# erxetai-pizza έγινε μέσα σε λίγη ώρα το πρώτο trend.

Η διαφήμιση της εταιρείας έτσι όπως την ανέβασε χρήστης του Twitter

Την Κυριακη των Εκλογων #erxetai_pizza και θα ειναι μεγάλη, λέει Domino's.



Και τα λέει ο @KostasVaxevanis οτι ετσι γίνονται τα σύγχρονα πραξικοπήματα, αλλά εσείς τον χλευαζετε. pic.twitter.com/rMf1SuWTEN — Georgy Zhukov (@GeorghyZhukov) 24 Ιουνίου 2019

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της διαφήμισης τα σχόλια από τους χρήστες του twitter κατέκλυσαν το διαδίκτυο και έδωσαν αφορμή για πολύ γέλιο. Ταυτόχρονα όμως υπήρξαν και αντιδράσεις. Από πολιτικούς και από δημοσιογράφους. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κυρίτση που έγραψε: «Κι εγώ αν είχα μεγάλη αλυσίδα εστίασης, ΝΔ θα υποστήριζα. Λιγότερο χυδαία ίσως».

Μετά τις αντιδράσεις η εταιρεία ανακοίνωσε πως τελικά η διαφήμιση αποσύρεται: «Η βραδιά των εκλογών είναι βραδιά πίτσας & η καμπάνια είχε στόχο να πετύχουμε την μεγαλύτερη έκπτωση. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα hashtag trend που δυστυχώς η χρήση του πήρε λάθος τροπή. Διακόπτουμε λοιπόν, την καμπάνια αφού η Domino’s ουδέποτε θα αναμειχθεί με πολιτικά θέματα» έγραψε η εταιρεία.

Η βραδιά των εκλογών είναι βραδιά πίτσας & η καμπάνια είχε στόχο να πετύχουμε την μεγαλύτερη έκπτωση. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα hashtag trend που δυστυχώς η χρήση του πήρε λάθος τροπή. Διακόπτουμε λοιπόν, την καμπάνια αφού η Domino’s ουδέποτε θα αναμειχθεί με πολιτικά θέματα. pic.twitter.com/zri4TrNQIP — Dominos Pizza Greece (@DominosGreece) 25 Ιουνίου 2019

Πολλά τα χιουμοριστικά σχόλια στο Τwitter για την καμπάνια της εταιρείας Domino's

Μετά από 10 χρόνια διχασμού και κατάθλιψης λίγη πλάκα επιτρέπεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτοί προσπάθησαν να καταλύσουν την δημοκρατία. Εμείς ένα #erhetai-pizza είπαμε…

Καταλαβαίνεις πως έχεις πιάσει πάτο όταν σε γλεντάνε και οι πιτσαρίες.

Για να φτάσουν στο σημείο οι Συριζαιοι να κάνουν πόλεμο με...πιτσαρια καταλαβαινετε πόσο απελπισμενοι είναι. #

Να ξεκινάς να αλλάξεις την Ευρώπη σύντροφε και να καταντάς να σε παίρνουν στο βραστό οι πιτσαρίες #

Α, ρε @atsipras ξεκίνησες να αλλάξεις την Ευρώπη με νταούλια και ζουρνάδες και κατέληξες περίγελος των πιτσαδόρων...

Έχουμε ρίξει απίστευτο γέλιο με τους Συριζαίους, αλλά το ότι θα τους ξεφτίλιζε μια πιτσαρία, δεν το περίμενα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.

Να μας πουν από την @DominosGreece τα ακάου αυτών που έφτιαξαν το διαφημιστικό #erhetai-pizza να τους πούμε ένα μπράβο που έσπασαν την μονοτονία της προεκλογικής περιόδου.

Κακώς υποκύψατε σε ένα τσούρμο "θιγμένους"… Ήταν το καλύτερο χας και έκανε τρομερό μάρκετινγκ αλλά δυστυχώς η αριστερίλα για άλλη μια φορά έπιασε τόπο…

Dear @dominos pizza.Thank you for your latest campaign in Greece with the hashtag #erxetai_pizza .Its the first time in Greece,that a company,takes place in the politics,especially a few days before elections.The pizza is compared with a dick.Nice advertising.

Τελικά πρέπει να το ομολογήσουμε, το brand name του ΣΥΡΙΖΑ έκρυβε τεράστια εμπορική δυναμική.

Γιώργαρε, @giorgoskyritsis εγώ αν είχα εταιρεία με πάνες, Κυρίτση θα υποστήριζα. Αναφανδόν. #erxetai_pizza

.@dominos «έχει φύγει το παιδί» #erxetai_pizza

ξεκίνησε να σκίζει μνημόνια και κατέληξε να σκίζει flyers της dominos #erxetai_pizza

erxetai_pizza