Four Seasons Astir Palace Hotel Athens: Το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες για την εορταστική περίοδο | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Φέτος τις γιορτές, σας περιμένουμε στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με την οικογένεια και τους αγαπημένους σας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αισιοδοξία.

Απολαύστε εορταστικά γεύματα, αγορές ξεχωριστών δώρων και αναζωογονητικές θεραπείες spa, όλα στο εκθαμβωτικό Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Γιορτάστε την ωραιότερη εποχή του χρόνου με την οικογένεια και τους φίλους σας γύρω από αγαπημένα γιορτινά εδέσματα στην κομψή ιταλική trattoria Mercato ή στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Pelagos.

Για τους λάτρεις των κοκτέιλ, το Avra Bar αποτελεί τον ιδανικό προορισμό διασκέδασης. Φέτος τις γιορτές μην παραλείψετε να το επισκεφτείτε και να δοκιμάσετε την ευφάνταστη λίστα κοκτέιλ του και το ολοκαίνουργιο μενού με πιάτα που ανεβάζουν τη διάθεση.

Εάν επιζητάτε να επενδύσετε τη νέα χρονιά σε έναν καλύτερο εαυτό σας και να ζήσετε την απόλυτη winter wellness εμπειρία, αποδράστε από τους έντονους ρυθμούς και αφεθείτε στα έμπειρα χέρια των θεραπευτών του The Spa στο Four Seasons Athens. Ενόψει της νέας χρονιάς, δοκιμάστε τις δύο ειδικά σχεδιασμένες Festive Treatments καθώς και τις χειμερινές θεραπείες ευεξίας του The Spa, που θα σας χαρίσουν την απαραίτητη λάμψη για τις γιορτινές ημέρες.

Στο Lobby του Nafsika σας περιμένει η εορταστική boutique του Four Seasons Athens με ξεχωριστές προτάσεις δώρων. Επιλέξτε ανάμεσα από επώνυμα είδη σπιτιού, είδη spa και άλλες ξεχωριστές ιδέες, όπως οι γαστρονομικές δημιουργίες Pelagos at Home του βραβευμένου σεφ Luca Piscazzi, και χαρίστε χαμόγελα στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Φυσικά, στα highlights της εορταστικής σεζόν, και όχι μόνο, ανήκει το all time classic κυριακάτικο brunch στο Mercato, όπου σερβίρονται αγαπημένα ιταλικά πιάτα συνδυασμένα με κλασικές brunch επιλογές.

Festive Dining: Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Παραμονή Χριστουγέννων στο Mercato

Το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων στο Mercato θα περιλαμβάνει απολαυστικά, κλασικά ιταλικά πιάτα, όπως, μεταξύ άλλων, tartar di manzo, vitello e tartufo, tagliatelle ai Carciofi, ενώ θα ακολουθήσουν παραδοσιακό panettone και cannoli σοκολάτας.

Mercato, Nafsika, επίπεδο 5, 24 Δεκεμβρίου, από 7:00 μ.μ. έως 11:00 μ.μ.

Pelagos

Παραμονή Χριστουγέννων στο Pelagos

Το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων στο Pelagos είναι σίγουρο ότι θα είναι μια εξαιρετικά απολαυστική υπόθεση. Τα χτένια crudo, η καρμπονάρα θαλασσινών και η γεμιστή πουλάδα ‘poularde fermiere des landes farci’ έχουν πρωταγωνιστική θέση στο μενού πέντε πιάτων.

Pelagos, Arion, ισόγειο, 24 Δεκεμβρίου, από 7:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ.

Festive Dining: Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

Χριστουγεννιάτικο Γεύμα στο Mercato

Η χαρά της ωραιότερης μέρας του χρόνου μοιράζεται με αγαπημένα πρόσωπα στο εορταστικό μεσημεριανό γεύμα με χριστουγεννιάτικα ιταλικά πιάτα στο Mercato.

Mercato, Nafsika, επίπεδο 5, 25 Δεκεμβρίου, από 1:00 μ.μ. έως 4:30 μ.μ.

Festive Dining: Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Εορταστικό Brunch στο Μercato

Διατηρήστε τη χαρά των Χριστουγέννων και την επόμενη ημέρα, με το ξεχωριστό εορταστικό μας Brunch για όλη την οικογένεια.

Mercato, Nafsika, επίπεδο 5, 26 Δεκεμβρίου, από 1:00 μ.μ. έως 4:30 μ.μ.

Festive Dining: Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Mercato

Το Mercato γιορτάζει την Παραμονή μας Πρωτοχρονιάς με ένα εκλεκτό μενού από εορταστικά πιάτα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα cappelletti in brodo d’astice, risotto al tartufo και filetto di manzo e foie gras.

Mercato, Nafsika, επίπεδο 5, 31 Δεκεμβρίου, από 7:00 μ.μ. έως 11:00 μ.μ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Pelagos

Υποδεχθείτε το 2022 με μεγαλειώδες στυλ, απολαμβάνοντας το δείπνο μας Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο πρόσφατα βραβευμένο με αστέρι Michelin, Pelagos, στο εντυπωσιακό μενού επτά πιάτων του σεφ Luca Piscazzi.

Pelagos, Arion, ισόγειο, 31 Δεκεμβρίου, από 7:00 μ.μ. έως 10:00 μ.μ.

Avra Bar

Την Παραμονή μας Πρωτοχρονιάς, μετά το εορταστικό μας δείπνο, ακολουθήστε μας στο Avra Bar, όπου η διασκέδαση συνεχίζεται και τον καινούριο χρόνο με ευφάνταστα κοκτέιλ από ταλαντούχους mixologists.

Avra Bar, Nafsika, επίπεδο 5, 31 Δεκεμβρίου.

Festive Dining: Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Εορταστικό Brunch στο Mercato

Η δεύτερη ημέρα του χρόνου είναι η καλύτερη ευκαιρία για να γευτείτε το πιο εορταστικό Brunch της Αθηναϊκής Ριβιέρας πάνω στην ώρα πριν το τέλος των εορτών.

Mercato, Nafsika, επίπεδο 5, 2 Ιανουαρίου, από 1:00 μ.μ. έως 4:30 μ.μ.

