Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Ζάππειο και την Ελευσίνα - iefimerida.gr

To Ζάππειο και η Ελευσίνα φιλοξένησαν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας με μεγάλη συμμετοχή κόσμου, υπό την αιγίδα των γραφείων της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ιδέες, μουσική, περιπάτους, ταινίες και συζητήσεις για τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι συμμετέχοντες στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας» σε Ελευσίνα (7/5) και Ζάππειο (8/5).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Ελευσίνα, 7 Μαΐου - Δημοκρατία και Πολιτισμός

Το Σάββατο, νέοι από ολόκληρη την Αττική συναντήθηκαν στην Ελευσίνα όπου συμμετείχαν σε πληθώρα δράσεων, οι οποίες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Κεντρικό ρόλο είχαν οι τέσσερις ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από 55 νέους και νέες 16-30 ετών που συνομίλησαν για ζητήματα όπως η πολιτιστική κληρονομιά και η καινοτομία, η δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή και οι βιώσιμες πόλεις αλλά και θέματα συνόρων και μετανάστευσης.

O επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κεντρική εκδήλωση, τα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας παρουσίασαν νέοι των ομάδων και κατέθεσαν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους. Χαιρετισμό απηύθυνε διαδικτυακά η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή και με φυσική παρουσία ο δήμαρχος της Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης, η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου και η πρόεδρος του Δ.Σ. της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Δέσποινα Γερουλάνου. Στο πάνελ συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο αρχιτέκτονας Θωμάς Δοξιάδης, ο πρόεδρος του Animasyros Βασίλης Καραμητσάνης και ο Γεν. Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Μιχαήλ Μαρμαρινός. Τη συζήτηση συντόνισε Η δημοσιογράφος Νόρα Ράλλη.

Η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή χαιρέτησε τη δράση αναφερόμενη στη σημασία των συμμετοχικών συζητήσεων που παραπέμπουν και στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και τόνισε τη σημασία της Ευρωπαϊκής ενότητας καθώς ζούμε «σε έναν περίπλοκο κόσμο όπου είμαστε όλοι αλληλεξαρτημένοι, πέρα από τα σύνορα, με χώρες και εκτός Ευρώπης», ενώ ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης τόνισε ότι «λέξη κλειδί στις μέρες μας είναι το δίκαιο.»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης



Οι παράλληλες δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, περίπατο στην πόλη της Ελευσίνας, εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής "Ειρήνια τόξα" σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, προβολή του animation movie που διακρίθηκε σε διαγωνισμό του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και του Animasyros, αλλά και της υποψήφιας ταινίας για το Βραβείο Κοινού LUX 2022 Μεγάλη Απόδραση. Παράλληλα, έλαβε χώρα η εκπαιδευτική δράση "Print your City" από την ομάδα The New Raw και η παράσταση τα "Λόγια του Ρολογιού" με την Ρούλα Πατεράκη. Η μέρα ολοκληρώθηκε με πάρτι και μουσική από καλλιτέχνες της Ελευσίνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζάππειο, 8 Μαίου - Απασχόληση και επιχειρηματική δράση

Την Κυριακή, περισσότεροι από 1100 επισκέπτες ήρθαν στο Ζάππειο για να λάβουν μέρος σε συζητήσεις και εκδηλώσεις για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Οι επισκέπτες, κατά κύριο λόγο νέοι, ενημερώθηκαν και συζήτησαν με πρεσβείες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς (Erasmus, Creative Europe, OΑΕΔ, Civis, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ΕΠΙΣΕΥ, Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Europe Direct) σχετικά με τις ευκαιρίες σπουδών, εργασίας, εθελοντισμού και εκμάθησης ξένων γλωσσών που προσφέρει η ΕΕ. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Χαιρετισμό απηύθυναν η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου, ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Κωσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος και η Γενική Διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμό και Πολιτισμό (DG EAC) Θέμις Χριστοφίδου.

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

Σε συζήτηση με νέους, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, δήλωσε: «Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια αποδείχτηκε μια κατακλυσμιαία στιγμή, μια κοσμογονική στιγμή η οποία μεταμόρφωσε το μέλλον της χώρας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκανε την Ελλάδα αναπόφευκτα και νομοτελειακά κομμάτι του πιο ισχυρού πόλου συνεννόησης κρατών στον σημερινό κόσμο και την αγκίστρωσε οριστικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι το κάλεσμα κάθε νέας γενιάς, γιατί ανοίγονται μπροστά της νέες ευκαιρίες για μόρφωση, απασχόληση και κινητικότητα μέσα στην ισχυρότερη ένωση δημοκρατιών στον κόσμο. Εκεί που έχουμε την τύχη και το προνόμιο να ανήκουμε.»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανέφερε κατά τη διάρκεια διαλόγου με συμμετέχοντες ότι: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Και εμείς πρέπει να διεκδικούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πιο γρήγορη ανταπόκριση απέναντι στα προβλήματα και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι πιο κοντά στους νέους.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Αυτοί αποτελούν το μέλλον και την εγγύηση της μακροημέρευσης του σύνθετου εγχειρήματος που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και που για μας είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη διακρίνεται παγκοσμίως για την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών της, για το σεβασμό του Κράτους Δικαίου και για το απαράμιλλο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εμείς πρέπει να διεκδικούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πιο γρήγορη ανταπόκριση απέναντι στα προβλήματα των πολιτών.»