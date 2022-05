Ευλογιά των πιθήκων: Συναγερμός στον ΕΟΔΥ -Έστειλε εγκύκλιο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει μετά τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων» που έχουν εντοπισθεί σε ανθρώπους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε επιφυλακή μάλιστα, φαίνεται πως βρίσκεται και ο ΕΟΔΥ καθώς όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας είναι σε ετοιμότητα και έχει ήδη αποσταλεί εγκύκλιος σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Σημειώνεται πως η ασθένεια αυτή εντοπίστηκε αρχικά σε πιθήκους και συνήθως μεταδίδεται μέσω στενής επαφής. Επειδή θεωρείται σπάνια η εμφάνισή της εκτός Αφρικής, έχει σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές.

Τι είναι η ευλογιά των πιθήκων

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια, λοιμώδης, μολυσματική ασθένεια, που συνήθως είναι ήπια και από την οποία οι περισσότεροι ασθενείς θεραπεύονται μέσα σε μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι και η πρώτη χώρα στην οποία αναφέρθηκε κρούσμα, στις 7 Μαΐου.

Ευλογιά των πιθήκων: Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων είναι συνήθως ήπια: οι ασθενείς εμφανίζουν πυρετό και ένα χαρακτηριστικό, μεγάλο εξάνθημα στο σώμα -συχνά ξεκινά από το πρόσωπο και εξαπλώνεται, στη συνέχεια, κυρίως στα χέρια και τα πόδια, ενώ προκαλεί έντονη φαγούρα.

Επίσης, στα συμπτώματα συγκαταλέγονται ο πονοκέφαλος, το πρήξιμο, ο πόνος στη μέση και στους μυς. Υπάρχουν δύο βασικά στελέχη: το στέλεχος του Κονγκό, που είναι πιο σοβαρό και εμφανίζει θνητότητα έως και 10%, και το στέλεχος της Δυτικής Αφρικής, η θνητότητα του οποίου τοποθετείται περίπου στο 1%.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μόλυνση διαρκεί 14 έως 21 ημέρες.

Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση»

Στο μεταξύ, στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μέσω ανάρτησής του στα social media κάνοντας λόγο για τρία επιδημιολογικά σημεία, που έχουν ενδιαφέρον.

«Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».