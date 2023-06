ΕΥΔΑΠ – Προσιτό τιμολόγιο και στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων - iefimerida.gr

Η τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας, το κλιμακωτό τιμολόγιο, τα ειδικά τιμολόγια, η διαχείριση των οφειλών των πελατών και η πληρωμή τους ή ο διακανονισμός τους έχουν στόχο, αφενός να ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και αφετέρου να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα και την οικονομική σταθερότητα της ΕΥΔΑΠ.

Τιμολόγηση των υπηρεσιών

Το τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης της Εταιρείας καθορίζεται με βάση το ΦΕΚ 3188Β/16.12.2013 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Πελατών / Τιμολόγιο».

Η ύπαρξη προσιτού τιμολογίου αποτυπώνει έμπρακτα την υποστήριξη της κοινωνίας, διασφαλίζει την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από την στέρηση του βασικού κοινωνικού αγαθού, του νερού.

Το κλιμακωτό τιμολόγιο λειτουργεί αποτρεπτικά στη σπατάλη του φυσικού πόρου.

Μέσος λογαριασμός/μήνα νερού είναι 11.44 €/μήνα (Προσαρμοσμένη Τιμή για συνήθη κατανάλωση 10 m3 = 3.53 CcF)

ΠΕΛΑΤΕΣ: Για το 2022 εμφανίζονται 2.247.915 υδροπαροχές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ μέσα από τέσσερα διακριτά κανάλια επαφής :

α) Δια ζώσης (περιφερειακά κέντρα)

β) Mέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 24/7 στην τηλεφωνική γραμμή 1022

Το 2022, η γραμμή 1022 έλαβε 664.021 κλήσεις. (504.156 για πληροφορίες παροχών, λογαριασμών κ.α και 159.856 για τεχνικά θέματα). Ποσοστό αύξησης 25,15%.

Το 66,49% αυτών απαντήθηκε σε χρόνο αναμονής <40΄΄. Το ποσοστό αύξησης στο συγκεκριμένο χρόνο ήταν 52,79%.

γ) Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 1022@eydap.gr

Το 2022 ελήφθησαν 172.444 e-mails. Ποσοστό αύξησης 23,13%. Άμεσα απαντήθηκε το 82% αυτών.

δ) Mέσω της εφαρμογής Click2Call

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 22.945 κλήσεις Click2call με 7.109 κλήσεις CallBack.

ΕΥΔΑΠ - Γραμμή Εξυπηρέτησης 1022

Στήριξη στην κοινωνία

Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της τιμολογιακής της πολιτικής για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναγνωρίζοντας τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Μέσω θεσμοθετημένων αποφάσεων του ΔΣ της παρέχεται έκπτωση στους λογαριασμούς τους:

Μέσω θεσμοθετημένων αποφάσεων του ΔΣ της παρέχεται στους λογαριασμούς τους: Έκτακτό Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) : Στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Ν. 4389/16, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο www.eydap.gr Το σύνολο των επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2021 ήταν 5.449, ενώτο σύνολο επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2022 ήταν 3.640, μείωση κατά 33,20%.

Στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Ν. 4389/16, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο www.eydap.gr Το σύνολο των επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του ήταν ενώτο σύνολο επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του ήταν Εκπτώσεις σε Πολύτεκνες Οικογένειες : σύνολο παροχών πολύτεκνων οικογενειών έως το τέλος του 2022 ήταν 8.304 , έναντι των 9.610 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια μείωση κατά 13,59%.

σύνολο παροχών πολύτεκνων οικογενειών έως το τέλος του 2022 ήταν , έναντι των του 2021 παρουσιάζοντας Υπερήλικες Πελάτες : Έως το τέλος του 2022, 572 νοικοκυριά υπερηλίκων επωφελούνταν συνολικά από τη σχετική έκπτωση, έναντι των 560 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 2,14%.

Εκπτώσεις σε αυξημένους λογαριασμούς

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια και εφαρμόζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες προβαίνει σε εκπτώσεις σε αυξημένους λογαριασμούς κατανάλωσης αλλά και σε λογαριασμούς λαθραίας υδροληψίας.

Δείκτης «ικανοποίησης αιτημάτων για μειώσεις λογαριασμών», με παρονομαστή το πλήθος των αιτημάτων που υποβλήθηκαν ετησίως για μειώσεις λογαριασμών και αριθμητή το πλήθος των αντίστοιχων αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν από την Εταιρεία.

Η συνολική αξία της παρεχόμενης έκπτωσης από μειώσεις λογαριασμών για το 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 37,01% σε σύγκριση με το 2021. Το 2022 ικανοποιήθηκε το 96% των αιτημάτων για μειώσεις λογαριασμών, με την αξία της χορηγηθείσας έκπτωσης να ανέρχεται σε ποσοστό 54% της αξίας των προς εξέταση τιμολογίων.

Έρευνα ικανοποίησης πελατών : Το 2022 πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης έρευνα ικανοποίησης πελατών μέσω χρήσης πλατφόρμας πολυκαναλικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα στάλθηκαν 6.906 e-mails και ολοκλήρωσαν την έρευνα 1195 πελάτες με ποσοστά 91% στις απαντήσεις «Πολύ ικανοποιημένος/η- Ικανοποιημένος/η».