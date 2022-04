Εθνική Τράπεζα-Μια πιο σύγχρονη τραπεζική εμπειρία με συνεχείς διακρίσεις - iefimerida.gr

Με 181 χρόνια καινοτομίας, πελατοκεντρική προσέγγιση του έργου της και καινοτόμες επενδυτικές πρωτοβουλίες, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να γράφει τη δική της μοναδική ιστορία, συμβάλλοντας ενεργά στην Τραπεζική του μέλλοντος.

Τραπεζική του μέλλοντος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Σίγουρα, η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, το open banking και η ενσωμάτωση εργαλείων fintech είναι τα επικρατέστερα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη σπουδαιότητα της εξειδικευμένης εξυπηρέτησης και προπάντων της εξαιρετικής ψηφιακής εμπειρίας για τον πελάτη. Η Εθνική Τράπεζα, αναπτύσσοντας αυτό το νέο, σύγχρονο τραπεζικό μοντέλο, έχει προχωρήσει σε ένα άλμα ψηφιακού μετασχηματισμού τα τελευταία 3 χρόνια και εξελίσσεται στην Τράπεζα Πρώτης Επιλογής για τους πελάτες της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επενδύει σταθερά στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, οδηγώντας τις εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δημιουργεί ένα σύγχρονο μοντέλο βέλτιστης και ψηφιακής λιανικής και εταιρικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Κινείται δυναμικά στην εποχή των web και mobile συναλλαγών και γίνεται μια τράπεζα που χαρίζει πρόσβαση σε μοναδικές και καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα σε όλους, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των digital υπηρεσιών της.

Η Εθνική Τράπεζα, οι αναγνωρισμένες αξίες της και το όραμα για το μέλλον

Η Εθνική Τράπεζα έχει ενσωματώσει επιτυχώς τα διεθνή πρότυπα για ψηφιακό μετασχηματισμό και κινείται με γνώμονα τις αξίες της, καθώς και έχε ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών της. Έτσι, προχώρησε στον σχεδιασμό μίας στρατηγικής που εξελίσσεται σε 5 βασικούς πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν φάρο για τη συνέχιση του έργου της Εθνικής Τράπεζας:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενημέρωση και εκπαίδευση για τις ψηφιακές δυνατότητες με ειδικές δράσεις, όπως το «Μάθε με την Εθνική» που έδωσε τη δυνατότητα εκπαίδευσης γύρω από το digital banking. Εγγραφή νέων πελατών – ιδιωτών ή επιχειρήσεων- αποκλειστικά online. Κάθε χρήστης smartphone μπορεί πλέον να γίνει πελάτης της Εθνικής Τράπεζας μέσα σε λίγα βήματα και παράλληλα να αποκτήσει τη δική του κάρτα. Μια υπηρεσία που πρώτη η Εθνική παρουσίασε, τόσο για ιδιώτες πελάτες όσο για κάθε επιχείρηση. Ενίσχυση της σχέσης του πελάτη με την τράπεζα με παροχή δωρεάν εργαλείων και υπηρεσιών για καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση των οικονομικών. Κάλυψη αναγκών με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά onlineσε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση μέσω APIsκατόπιν συνεργασίας με τις κορυφαίες τεχνολογικά λύσεις ERP της αγοράς.

Οι σημαντικές βραβεύσεις και η έμπνευση για τη δυναμική συνέχεια

Το τελευταίο εξάμηνο, η Εθνική Τράπεζα βραβεύεται συστηματικά για την αναβαθμισμένη online εμπειρία που προσφέρει, πάντα με επίκεντρο τον πελάτη.

Έτσι, μετά από την πολύ σημαντική βράβευση της ως «Τράπεζα της χρονιάς» από το έγκριτο περιοδικό «The Banker» και την πληθώρα βραβεύσεων που έχει αποσπάσει σε εθνικό (mobile excellence awards, Impact BITE Awards κ.α.) αλλά και διεθνές επίπεδο (World Finance Digital Banking awards), πρόσφατα κατάφερε άλλη μια σημαντική πρωτιά καινοτομίας και τεχνολογίας στον τραπεζικό, και όχι μόνο, κλάδο.

Στην εκδήλωση του Economist με τίτλο ECONOMIST – TECHNOLOGY AND INNOVATION 2022, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε και βραβεύτηκε με το βραβείο «Enabling excellent customer experience through technology and innovation Award», για τα τεχνολογικά της επιτεύγματα, μαζί με άλλες 6 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, κατασκευές).

Το βραβείο παρέλαβε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος τόνισε ότι αποτελεί αναγνώριση της μεγάλης επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει συστηματικά να πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα στην τεχνολογία. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι σήμερα έχει περισσότερους από 2 εκατ. ενεργούς ψηφιακούς πελάτες, με μερίδιο αγοράς 32%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ισχυρό τεχνολογικό δυναμικό των ανθρώπων της Εθνικής Τράπεζας, οι διεθνείς τάσεις στο Internet Banking και στο Fintech, καθώς και οι δεσμεύσεις απέναντι στους πελάτες της (ιδιώτες και επιχειρήσεις) αποτελούν ταυτόχρονα έμπνευση και μονόδρομο προς τη διαρκή αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας που προσφέρει.