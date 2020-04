Best Workplaces 2020: Αυτές είναι οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε η νέα λίστα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, από τη Great Place to Work® Hellas.

Η κατάταξη Best Workplaces 2020 συντάχθηκε με την ακαδημαϊκή συνεργασία του ALBA Graduate Business Schoold, The American College of Greece και δημοσιεύτηκε, αρχικά, στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Οι top 25 ελληνικές επιχειρήσεις με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα

Στη λίστα Best Workplaces Hellas 2020 περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που προσφέρουν τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα η κατάταξη διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό εργαζόμενων που απασχολούν:

10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους

10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους,

5 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους

Δείτε στο economistas τις ελληνικές επιχειρήσεις που διακρίθηκαν το 2020 για την ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος.