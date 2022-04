Τηλεφωνική Επικοινωνία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Στρατηγό των ΗΠΑ Mark A. Milley - iefimerida.gr

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Chairman of the Joint Chiefs of Staff των ΗΠΑ Στρατηγό Mark A. Milley.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία καθώς και οι συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην ασφάλεια και στην σταθερότητα του ευρω-ατλαντικού χώρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στα μέτρα που λαμβάνει το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Ανατολικής του Πτέρυγας, καθώς και στην επαύξηση της ετοιμότητας των δυνάμεων του προκειμένου να ενισχυθεί η διάταξη και η αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας.

Επιπλέον συζητήθηκαν η προοπτική και οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ, στο πλαίσιο της υπογραφής της Εφαρμοστικής Διευθέτησης [Implementing Arrangement (IA)] της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defence Cooperation Agreement (MDCA)], η περαιτέρω αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των δύο Χωρών, καθώς και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τα αποθέματα αμυντικού υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles – EDA), καθώς και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού τους με χρήση κονδυλίων «Foreign Military Financing» (FMF).

Τέλος επιβεβαιώθηκε η κοινή προσπάθεια των δύο χωρών για τη διατήρηση και προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία συμβάλουν οι Ένοπλες Δυνάμεις τους με την διεξαγωγή διμερών, πολυμερών και διασυμμαχικών δράσεων επιχειρησιακής εκπαίδευσης.