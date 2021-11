ΕΟΤ: Η Ελλάδα στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος για τους Κινέζους | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος για τους Κινέζους βρίσκεται η Ελλάδα, με εκατομμύρια κόσμου να έρχεται κοντά στη χώρα μας μέσω της πλατφόρμας WeChat Channels.

Οι προωθητικές διαδικτυακές δράσεις με τις οποίες εορτάστηκε η κινεζική εθνική εορτή (1η Οκτωβρίου) από τη χώρα μας και την Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας, σε συνεργασία με το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην ασιατική χώρα, το WeChat Channels, είχαν εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, οι εν λόγω δράσεις γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, εν μέσω του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Κίνας 2021, καθώς προσέλκυσαν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο με αντάλλαγμα φιλοφρονητικά δώρα, όπως ελληνικό ελαιόλαδο, κρασί, κουπόνια, σουβενίρ κ.ά. στους συμμετέχοντες με τις περισσότερες θεάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας σε συνεργασία με το Chat, διοργάνωσε διαγωνισμό live μεταδόσεων μέσα από το κανάλι Channels του WeChat, ο οποίος διήρκησε δυο εβδομάδες με καθημερινές μεταδόσεις από διάφορους προορισμούς και μνημεία ανά την Ελλάδα.

Δεκάδες Έλληνες και Κινέζοι bloggers που διαμένουν στη χώρα μας δέχθηκαν το σχετικό κάλεσμα να πραγματοποιήσουν live μεταδόσεις από τους αγαπημένους τους ελληνικούς προορισμούς. Η δράση είχε τεράστια επιτυχία και απήχηση, καθώς οι συνολικά 39 ζωντανές μεταδόσεις συγκέντρωσαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά όπως -μεταξύ άλλων:

Η κ. Sun Youlian και ο κ. Τσιούδας, ζευγάρι που διαμένει στην Ελλάδα, πραγματοποίησαν συνολικά 21 μεταδόσεις από διάφορους προορισμούς, μεταξύ των οποίων, η Αθήνα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Ναύπλιο. Η μετάδοσή τους από τον εμπορικό δρόμο της Ερμού και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας συγκέντρωσε 252.990 viewers. Οι δίδυμες αδελφές Μαριάννα και Σοφία Ερωτόκριτου, δημοφιλείς influencers και πρέσβειρες του ελληνικού τουρισμού στην Κίνα, πραγματοποίησαν 8 live μεταδόσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Νάξο. Η μετάδοση από την πόλη της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με τις αδερφές Ερωτοκρίτου να παρουσιάζουν τη Θεσσαλονίκη μέσω μαραθώνιου live streaming με στιγμές της καθημερινότητας της πόλης, τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τα αξιοθέατα αλλά και μοναδική κουζίνα της. Οι μεταδόσεις τους στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσαν πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές. Η ομάδα του διαδικτυακού ενημερωτικού ισοτόπου «Greece-China Times», πραγματοποίησε 6 live streaming από την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Αίγινα με συνολικά 67.675 προβολές. Β) Καμπάνια «See Greece through WeChat Channel».

Στο πλαίσιο διαδικτυακής καμπάνιας, σε συνεργασία με το WeChat, διοργανώθηκε κάλεσμα σε Κινέζους χρήστες για ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του γραφείου ΕΟΤ Κίνας, βίντεο από την επίσκεψη συμμετεχόντων σε διάφορους ελληνικούς προορισμούς. Σκοπός της καμπάνιας ήταν η πρόκληση του κινέζικου κοινού να παραμείνει σε επαφή με δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Υποβλήθηκαν συνολικά 145 βίντεο, τα οποία συγκέντρωσαν πάνω από 350.000 προβολές και 1.700 σχόλια.

Δημοφιλέστερα αναδείχθηκαν το βίντεο από Κινέζα blogger με την ονομασία «Homeland Greece» και θέμα «Road trip στην Πελοπόννησο» και βίντεο από blogger με την ονομασία «In the name of Greece» και θέμα το Έτος Πολιτισμού-Τουρισμού Ελλάδας και Κίνας με Έλληνες μαθητές να τραγουδούν κινέζικο τραγούδι κάτω από την Ακρόπολη.