Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι η Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων, Αγίων Έξι Μαρτύρων.

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:18

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 37 λεπτά

Σαν σήμερα, στις 4 Ιανουαρίου

• 1847 Ο Σάμουελ Κολτ πουλά το πρώτο του περίστροφο στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

• 1865 Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανοίγει την πρώτη του μόνιμη έδρα κοντά στην Wall Street στη Νέα Υόρκη.

• 1878 Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-1878): Η Σόφια απελευθερώνεται από τον οθωμανικό ζυγό.

• 1887 Εκλογές στην Ελλάδα. Νικητής αναδεικνύεται πανηγυρικά ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το «Νεωτεριστικόν Κόμμα» συγκεντρώνει τις 90 από τους 150 έδρες και θα κυβερνήσει απρόσκοπτα για τρία χρόνια.

• 1926 Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει προσωπικά την άσκηση της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, επιβάλλοντας έτσι απροκάλυπτα δικτατορικό καθεστώς.

• 1930 Αρχίζει τη λειτουργία της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, με διοικητή τον Κωνσταντίνο Γόντικα. Τον Ιούλιο του 2012 το υγιές κομμάτι της θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

• 1943 Εκτελείται, κατά τη διάρκεια της κατοχής, εξαιτίας της αντιστασιακής του δράσης εναντίον των Γερμανών, ο Γεώργιος Ιβάνωφ, κολυμβητής και πολίστας του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Προς τιμήν του, η ομάδα του Ηρακλή δίνει το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ.

• 1956 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).

• 1960 Σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμί. «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω όσα ξέρω για ηθική και καθήκον» έγραφε το 1957, χρονιά που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στα νεανικά του χρόνια στο Αλγέρι ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο (έπαιζε τερματοφύλακας), το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όταν αρρώστησε από φυματίωση.

• 1965 Οι τουρκικές αρχές δεσμεύουν το σύνολο των εισοδημάτων των Ελλήνων υπηκόων μονίμων κατοίκων Τουρκίας, ενώ εντείνονται οι διώξεις των Ελλήνων της Ίμβρου και της Τένεδου.

• 1967 Οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, που φέρει το όνομά τους. Περιέχει τις επιτυχίες: «Break On Through (To the Other Side)», «Alabama Song», «Light My Fir» και «The End».

• 1982 Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου απολύει τον υφυπουργό Εξωτερικών, Ασημάκη Φωτήλα, ενώ εκείνος βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

• 2010 Εγκαινιάζεται στο Ντουμπάι ο ψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο, το Μπουρτζ Χαλίφα, γνωστό και ως Μπουρτζ Ντουμπάι, με ύψος 828 μέτρα.