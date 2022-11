Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 3 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι των Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Σαν σήμερα, στις 3 Νοεμβρίου



361 Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β' πεθαίνει από πυρετό στη Μοψουεστία της Κιλικίας. Λίγο πριν πεθάνει, βαπτίζεται χριστιανός και ορίζει διάδοχό του τον Ιουλιανό.

1468 Η Λιέγη λεηλατείται από τα στρατεύματα του Καρόλου της Βουργουνδίας.

1492 Υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης του Ετάπλ μεταξύ του Ερρίκου Ζ' της Αγγλίας και του Καρόλου Η' της Γαλλίας.

1493 Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τη Δομινίκα στην Καραϊβική Θάλασσα.

1592 Ιδρύεται η πόλη Σαν Λουίς Ποτοσί στο Μεξικό.

1793 Αποκεφαλίζεται στη γκιλοτίνα η Γαλλίδα θεατρική συγγραφέας, δημοσιογράφος και φεμινίστρια Ολέμπ ντε Γκουζ.

1812 Ο ρωσικός στρατός νικά τα στρατεύματα του Ναπολέοντα Α' της Γαλλίας στη Βιάζμα.

1817 Ανοίγει στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ η Bank of Montreal, η παλαιότερη τράπεζα του Καναδά.

1838 Ιδρύεται η εφημερίδα The Times of India, η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία αγγλόφωνη εφημερίδα μεγάλου σχήματος στον κόσμο, με το όνομα The Bombay Times and Journal of Commerce.

1848 Ψηφίζεται η αναθεώρηση του συντάγματος της Ολλανδίας, περιορίζοντας σημαντικά τις εξουσίες της ολλανδικής μοναρχίας και ενισχύοντας τις εξουσίες του κοινοβουλίου και των υπουργών.

1867 Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι ηττάται στη μάχη της Μεντάνα και αποτυγχάνει να τερματίσει την κοσμική εξουσία του Πάπα στη Ρώμη.

1898 Η Γαλλία αποφασίζει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Φασόντα (τώρα στο Σουδάν), δίνοντας τέλος στο επεισόδιο της Φασόντα.

1903 Με την ενθάρρυνση των Η.Π.Α., ο Παναμάς διαχωρίζεται από την Κολομβία.

1918 Η Πολωνία κηρύσσει την ανεξαρτησία της.

1927 Το υποβρύχιο Παπανικολής Ι υψώνει την Ελληνική Σημαία στο Τουλόν Γαλλίας.

1927 Ιδρύεται η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στο πρώτο συνέδριο των δημάρχων της Ελλάδας.

1928 Ο Κεμάλ Ατατούρκ συνεχίζει την προσέγγιση της Δύσης, καταργώντας το αραβικό αλφάβητο και υιοθετώντας το λατινικό.

1932 Ο Παναγής Τσαλδάρης αναλαμβάνει 142ος Πρωθυπουργός της Ελλάδα .

1935 Δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την επαναφορά της Βασιλείας. Το 97,8% ψηφίζει υπέρ και ο Γεώργιος Β' επανέρχεται στο θρόνο.

1942 Στην Αίγυπτο, στο Ελ Αλαμέιν, τα γερμανικά αφρικανικά στρατεύματα και οι ιταλικές δυνάμεις υπό τον Ρόμελ οπισθοχωρούν, μετά τη νέα εκστρατεία των Συμμάχων υπό τον Μοντγκόμερι.

1943 Από βομβαρδισμούς των Συμμάχων στο Βερολίνο, πεθαίνουν 3.738 άτομα.

1943 Εκτελούνται από τους Ναζί 11.000 άνδρες και γυναίκες Ιουδαίοι στο στρατόπεδο Μαζετόνεκ.

1944 Η Εθνική Λυρική Σκηνή δίνει την πρώτη της παράσταση και συναυλία, με εορταστικό χαρακτήρα.

1950 Η Αργεντινή νικά τις ΗΠΑ με 64

1952 Διατίθενται στην αγορά από τον Αμερικανό Κλάρενς Μπερντσίγιε για πρώτη φορά κατεψυγμένα μπιζέλια.

1953 Βγαίνει στον αέρα στις ΗΠΑ, σε πανεθνική μετάδοση, η πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική εκπομπή.

1954 Προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία η πρώτη ταινία της σειράς "Γκοτζίλα".

1955 Πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ του μιούζικαλ "Μάγκες και Κούκλες" με το Μάρλον Μπράντο και το Φρανκ Σινάτρα.

1955 Πραγματοποιείται η πρώτη κρυσταλλοποίηση ιού.

1955 Η Αυστραλία αναλαμβάνει τον έλεγχο των νήσων Κόκος.

1957 Εκτοξεύεται το σοβιετικό "Σπούτνικ 2" (μέσα σε αυτό βρίσκεται το πρώτο ζώο που τέθηκε σε τροχιά στο Διάστημα: η σκυλίτσα Λάικα).

1957 Ο Έλληνας καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Ι.Σπυρόπουλος εκλέγεται μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

1960 Η εφημερίδα Μποζκούρτ ισχυρίζεται ότι η Κύπρος ουδέποτε υπήρξε ελληνική και ότι "εξαιρέσει μερικών Ελλήνων πειρατών, ουδείς άλλος Έλλην εγκατεστάθη εις την Κύπρον προ των Τούρκων".

1963 Ήττα της Ε.Ρ.Ε. στις εκλογές με 39,37%. Νικητής αναδεικνύεται η Ένωσις Κέντρου με 42,04%, με την Ε.Δ.Α. τρίτο κόμμα με 14,34%. Το Κόμμα Προοδευτικών πήρε 3,73%.

1964 Πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται ο Λίντον Τζόνσον, με τη συντριπτική νίκη που έχει πετύχει ποτέ υποψήφιος σε προεδρικές εκλογές, κερδίζοντας το 60% των ψήφων. Η διαφορά των 15,5 εκατομμυρίων ψήφων που έλαβε ο Τζόνσον έναντι του αντιπάλου του Μπάρι Γκολντγουότερ, υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών, είναι κάτι χωρίς προηγούμενο για τα αμερικανικά χρονικά.

1968 Ο Αλέκος Παναγούλης δικάζεται από το Στρατοδικείο για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου 1968.

1971 Εκδίδεται το πρώτο εγχειρίδιο για προγραμματιστές του λειτουργικού προγράμματος UNIX.

1978 Η Δομινίκα γίνεται ανεξάρτητη από τη Βρετανία.

1979 Ιρανοί του Αγιατολάχ Χομεϊνί απάγουν 63 Αμερικανούς από την αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και τους κρατούν ομήρους.

1979 Το Μαρόκο επιτίθεται κατά των ανταρτών Πολισάριο, στη Δυτική Σαχάρα.

1979 Ο Σπύρος Μαρκεζίνης αναγγέλλει την επάνοδό του στην πολιτική και την επαναλειτουργία του Κόμματος των Προοδευτικών.

1986 Τα Ομόσπονδα Κράτη της Μικρονησίας αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ ως ανεξάρτητο κράτος υπό αμερικανική διοίκηση.

1986 Ξεσπάει το σκάνδαλο Ιράν Γκέιτ. Το λιβανέζικο περιοδικό "Ας Σίρα" αποκαλύπτει μυστικές αμερικανικές πωλήσεις όπλων στο Ιράν, με στόχο την απελευθέρωση επτά Αμερικανών ομήρων, που είχαν απαχθεί από εξτρεμιστές.

1986 Τα νησιά Βόρειας Μαριάνας γίνονται συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ.

1987 Συνάντηση του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ για το ζήτημα της εκκλησιαστικής

1988 Πραξικόπημα στις Μαλδίβες. Μισθοφόροι αντάρτες Ταμίλ της Σρι Λάνκα προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση των Μαλδίβων. Μετά από αίτημα του Προέδρου της χώρας και μέσα σε 24 ώρες, άνδρες του ινδικού στρατού καταστέλλουν το πραξικόπημα.

1990 Εγκαινιάζεται η σήραγγα του Αρτεμισίου, που μειώνει τη διαδρομή Αθήνα

1991 Ο Άιρτον Σένα κερδίζει το μικρότερο σε διάρκεια Γκραν Πρι της Φ1 (17 γύροι).

1991 Ο γιουγκοσλαβικός στρατός καταλαμβάνει την πόλη Βούκοβαρ, έπειτα από 71 ημέρες πολιορκίας.

1992 Πρόεδρος της Γκάνας εκλέγεται ο Τζέρι Ρόουλιγκς.

1993 Εκλογή του Μιλτιάδη Έβερτ στην ηγεσία της ΝΔ με 141 ψήφους, έναντι 37 του Ι. Βαρβιτσιώτη και 4 λευκών.

1994 Κυκλοφορεί το Red Hat Linux 1.0.

1994 Γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, η τελευταία του 20ου αιώνα.

1996 Οι αλβανόφωνοι του Κοσσυφοπεδίου μποϋκοτάρουν τις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές της Νέας Γιουγκοσλαβίας.

1999 Στην Αθήνα διεξάγεται το 1ο διεθνές συνέδριο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

1999 Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων στη Νιγηρία, με 70 νεκρούς.

2000 Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας, ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στο Μαυρίκιο όλων των κατοίκων που είχαν αναγκαστεί να εκπατριστούν.

2000 Αρχίζει τη λειτουργία του στη Βιέννη το Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (Newex).

2001 Ολοκληρώνεται στη Νέα Υόρκη η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Η UNESCO εγκρίνει ψήφισμα, με το οποίο κηρύσσεται παράνομη κάθε εκμετάλλευση και λεηλασία σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

2002 Το ισλαμικό κόμμα του Ερντογκάν κερδίζει σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, ενώ εκτός Κοινοβουλίου μένουν μεγάλα ονόματα της τουρκικής πολιτικής. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) κερδίζει 34,1% (363 από 550 έδρες) και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) 19,4% (178). Οι υπόλοιπες 9 έδρες καταλαμβάνονται από ανεξάρτητους.Το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς του Μπουλέντ Ετσεβίτ μένει στο 1,2%, με συμμετοχή 79%

2002 Αλλαγή τρόπου κλήσης στα σταθερά τηλέφωνα στην Ελλάδα (το αρχικό 0 μετατρέπεται σε 2).

2002 Η Σοφία Πουμπουρίδου κερδίζει χρυσό μετάλλιο στα 51 κιλά στην πάλη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, που ολοκληρώνεται στην Κάνηθο της Χαλκίδας (είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για την ελληνική γυναικεία πάλη).

2002 Ο ισχυρότερος σεισμός του 2002 γίνεται στην Αλάσκα των ΗΠΑ, στις 2200 GMT, μεγέθους 7,9 Ρίχτερ (υπάρχουν μόνο ελαφρά τραυματίες).

2003 Εγκρίνεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία που σχεδίασε και προώθησε η ελληνική διπλωματία. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν την πρόταση της Ελλάδας που προβλέπει τη διακοπή των εχθροπραξιών από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου του 2004.

2004 Εκλέγεται νέος Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο γιος του εκλιπόντος ηγέτη, ο Χαλίφα μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν.

2004 Καταργείται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Ουγγαρία.