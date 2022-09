Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου - iefimerida.gr

Σήμερα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.

Γιορτάζουν τα ονόματα: Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη

Σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου

1378 Παπικό Σχίσμα. Ομάδα καρδιναλίων που αντιτίθενται στον Πάπα Ουρβανό ΣΤ' συναντώνται στο Φόντι και εκλέγουν τον Κλήμη Ζ' αντιπάπα.

1519 Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος σαλπάρει με 270 άνδρες προκειμένου να κάνει τον περίπλου της Γης.

1596 Ίδρυση της πόλης του Μοντερρέι στο Μεξικό από τον Ντιέγκο ντε Μοντεμαγιόρ.

1697 Συνθήκη του Ράισβικ. Τελειώνει ο πόλεμος της Μεγάλης Συμμαχίας.

1792 Νικηφόρα για τους Γάλλους μάχη στο Βαλμί (ήττα των Πρώσσων).

1804 Οι Τούρκοι σφάζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Ιλαρίωνα τον από Κρήτης.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Καταστρέφεται το Γαλαξείδι από τους Τούρκους.

1827 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Καταστρέφεται η Μεσσηνία από τους Τούρκους .

1854 Στη μάχη στην Άλμα της Κριμαίας, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα νικούν τους Ρώσους.

1870 Το Σώμα των Βερσαλλιέρων ολοκληρώνει την ενοποίηση της Ρώμης, μπαίνοντας στην Πόρτα Πία.

1881 Ορκίζεται Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τσέστερ Άλαν Άρθουρ (21ος).

1892 Πατεντάρεται το γυαλί με ενσωματωμένο σύρμα από το Φρανκ Σούλμαν.

1904 Πτήση του αεροπλάνου "Φλάειρ ΙΙ" των αφών Ράιτ.

1920 Ιδρύεται η ισπανική Λεγεώνα.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Αρχίζει η μάχη του Ακροϊνού (Αφιόν Καραχισάρ).

1922 Αρχίζει η διάσκεψη για την ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα Μουδανιά.

1937 Τελειώνει η μάχη του Ελ Μαθούκο στον ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

1939 Σεισμός 6,3 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά.

1942 Σχεδιάζεται η ανατίναξη του κτιρίου της ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ από αντιστασιακούς (Μυτιληναίο, Μιχαηλίδη, Περρίκο και άλλους) μέλη της οργάνωσης ΠΕΑΝ. Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα.

1946 Διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Καννών

1950 Φτάνει στην Αθήνα ο νέος Αμερικανός πρεσβευτής, Τζον Πιουριφόι.

1951 Οι Ελβετοί απορρίπτουν σε δημοψήφισμα την πρόταση να δοθεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1951 Tο ανώτατο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Οτάβα αποφασίζει την ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στη συμμαχία.

1952 Δημοσιεύεται έκθεση από τους Alfred Hershey και Martha Chase που επιβεβαιώνει ότι το DNA αφορά κληρονομικό υλικό (πληροφορίες).

1954 Εκτέλεση του πρώτου προγράμματος σε FORTRAN.

1960 Διεξάγεται το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη.

1961 Παραιτείται ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές για τις 29 Οκτωβρίου. Σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Δόβα.

1962 Ο Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της απλής αναλογικής, αφού δύο ημέρες νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει το πλειοψηφικό "τίμιο σύστημα".

1973 Ορκίζεται "αιρετός πρόεδρος" ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.

1973 Ξεκινάει η Μάχη των Φύλων (Battle of the Sexes) όταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ αποδέχεται πρόσκληση του Μπόμπι Ριγκς (πρώην πρωταθλητή του Ουίμπλεντον) για έναν αγώνα τένις στο Χιούστον και τον νικάει με 3

1974 Ο Γεώργιος Μαύρος εκλέγεται πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

1978 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ γίνεται ο πρώτος Ποντίφικας που επισκέπτεται επίσημα το Λευκό Οίκο.

1979 Πραξικόπημα. Ανατρέπεται ο Ζαν Μπεντέλ Μποκάσα από τον Νταβίντ Ντακό. Ανακηρύσσεται η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

1979 Πρόεδρος στην Ανγκόλα γίνεται ο Ζοζέ Εντουάρντο ντος Σάντος.

1981 Ο Δημήτρης Μίχας, που ως έφηβος έσπασε το φράγμα των 16 μέτρων, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στους Βαλκανικούς του Σεράγεβο και γίνεται ο πρώτος Έλληνας που σπάει το φράγμα των 17 μέτρων με 17.04, ένα ρεκόρ που θα κρατήσει 17 χρόνια. Ο Χρήστος Μελέτογλου θα το ισοφαρίσει στα προκριματικά του "Αθήνα ’97” στις 6/8 και θα το καταρρίψει στον τελικό με 17.12 δύο ημέρες μετά.

1981 Με στρατιωτικό πραξικόπημα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ανατρέπεται ο Πρόεδρος Ντακό.

1983 O υπουργός Παιδείας, Απόστολος Κακλαμάνης, καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και τη δημιουργία των ΤΕΙ.

1983 Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απαγορεύει την προσγείωση αμερικανικών μεταγωγικών αεροπλάνων, προοριζόμενων για το Λίβανο, σε ελληνικά αεροδρόμια. Στη Θεσσαλονίκη προσγειώνονται 6 τσεχοσλοβακικά αεροσκάφη (πολεμικά). Μεγάλη ανησυχία εκφράζει το ΝΑΤΟ για τους προσανατολισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

1984 Τρομοκρατική επίθεση της Χεζμπολάχ με φορτηγό

1988 Ο Αμερικανός κολυμβητής Γκρεγκ Λουγκάνις, που μία ημέρα πριν στα προκριματικά χτύπησε το κεφάλι του στον βατήρα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατάδυση από springboard 3 μέτρων με 638.31 βαθμούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ.

1989 Παραπομπή από τη Βουλή στο Ειδικό Δικαστήριο των Α. Παπανδρέου, Θ. Τόμπρα και Κ. Τσίμα ως υπευθύνων για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

1995 Αποχαιρετιστήριος αγώνας για το Γιώργο Κούδα στον αγώνα Ελλάδας

1995 Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, σε έκτακτη συνεδρίαση της στο Οπόρτο, αποβάλλει την Ντιναμό Κιέβου από το Κύπελλο Πρωταθλητριώνεπιβάλλοντας 3ετή αποκλεισμό για απόπειρα δωροδοκίας του Ισπανού διαιτητή Antonio Jesus Lopez Nieto στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

1995 Διεξάγεται στο ΣΕΦ ο αγώνας επίδειξης μεταξύ Harlem Globetrotters και All

1998 Από τον τυφώνα "Τζορτζ" που πλήττει την Καραϊβική, σκοτώνονται 400 άτομα (πλήττονται Αϊτή, Μεξικό, Κούβα και Δομινικανή Δημοκρατία).

1998 Το κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Γκόραν Πέρσον κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία.

1999 Από σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν σκοτώνονται 2.295 άτομα .

1999 Φθάνουν στο Ανατολικό Τιμόρ οι πρώτοι στρατιώτες της πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNAMET).

1999 Ο μεγαλύτερος σκόρερ της Αγγλίας στο ράγκμπι 36χρονος Rob Andrew αποσύρεται από την ενεργό δράση όταν βγάζει τον αριστερό του ώμο για δεύτερη φορά την ίδια χρονιά .

1999 Ανακοινώνεται ότι κομμάτια του Wembley, όταν αυτό κατεδαφιστεί, θα βγουν σε πλειστηριασμό με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για το χτίσιμο του καινούργιου σταδίου.

2001 Ο Μάρι Αλκατίρι αναλαμβάνει πρώτος Πρωθυπουργός (ανώτερος υπουργός) στο Ανατολικό Τιμόρ. ΥΠΕΞ αναλαμβάνει ο Ζοζέ Ράμος Ορτά.

2001 Συνέρχεται στην Αθήνα το ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη. Διατυπώνεται η εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να καταφύγουν σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις και απορρίπτει τη λογική των "τυφλών χτυπημάτων". Μεγάλη πτώση παρουσιάζουν οι διεθνείς χρηματαγορές, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα για το μέλλον των αεροπορικών εταιρειών στον απόηχο της τρομοκρατικής καταιγίδας. Σε δημοσίευμα των "Τάιμς" εκτιμάται πως η εκστρατεία των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά της τρομοκρατίας θα κρατήσει και δέκα χρόνια.

2002 Το νεότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα εγκαινιάζεται στην Τρίπολη από τον Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη (πρόκειται για το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου).

2002 Σε αεροπορικό βομβαρδισμό του κυβερνητικού στρατού στην Κολομβία, σκοτώνονται περισσότεροι από 200 αντάρτες.

2003 Περισσότεροι από 40 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο Πακιστάν