Σε έξαρση τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας - Η αστυνομία κατέγραψε ρεκόρ τριετίας | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Το πρώτο 9μηνο του 2021 καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία 5.857 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, περισσότερα από ότι ολόκληρο το 2020 και το 2019, οπότε και καταγράφηκαν 5.413 και 5.221 καταγγελίες, αντίστοιχα.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κακοποίηση και κοινωνικές αντιλήψεις», που συνδιοργάνωσαν η AID-Alternative Innovative Development και η Πολιτική Δύναμη Γυναικών.

Στη σύντομη παρέμβασή της η υφυπουργός Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, επισήμανε ότι δεν φτάνει η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και πρέπει να αγωνιζόμαστε σε καθημερινή βάση για την εξάλειψη του φαινομένου. Πρόσθεσε ότι στη χώρα μας λειτουργούν 43 συμβουλευτικά κέντρα που προσφέρουν δωρεάν νομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στις γυναίκες θύματα βίας. Πλέον, παρέχουν και εργασιακή στήριξη, καθώς μεγάλο ποσοστό των γυναικών που καταφεύγουν σε αυτές τις δομές είναι άνεργες.

Η κ. Συρεγγέλα υπογράμμισε ότι σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 19 ξενώνες φιλοξενίας, καθώς και η τηλεφωνική γραμμή 15900.

Αναφέρθηκε στην καμπάνια για την αντιμετώπιση της βίας για να επισημάνει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να δίνουν σημασία στις λέξεις όπως “συγνώμη” και “δεν θα ξαναγίνει”, αλλά στις πράξεις των δραστών. Τόνισε ότι η γυναίκα θύμα βίας δεν πρέπει να ακούσει τη συμβουλή του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος να κάνει υπομονή, αλλά “ πρέπει να μιλήσει, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε”.

Σημείωσε ότι ένας από τους τέσσερις άξονες του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ενώ πρόσθεσε ότι η ισότητα έχει και αναπτυξιακό πρόσημο.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έρευνα που διενήργησε η AID σε δείγμα 252 ατόμων στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες (83%) απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακού (80%). Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 82% θεωρούν παρενόχληση και κακοποίηση την σωματική βλάβη και σε ποσοστό 87% την μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Ωστόσο, μόνο το 31% θεωρεί παρενόχληση και κακοποίηση την μη πρόσβαση της γυναίκας στους οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και το 31% τίποτα από τα δύο.

Τον έλεγχο των κοινωνικών επαφών θεωρεί παρενόχληση και κακοποίηση το 55%, ενώ ένα 21% τον χαρακτηρίζει επιθετικότητα και το 14% κτητικότητα και ψυχολογική βία.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49% που αντιστοιχεί σε 122 άτομα) δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα ή μάρτυρες κακοποίησης ή παρενόχλησης. Ωστόσο, μόνο τα 30 άτομα προχώρησαν σε καταγγελία.

Ως ανασταλτικός παράγοντας για μη καταγγελία περιστατικών παρενόχλησης ή κακοποίησης οι συμμετέχοντες ανέφεραν την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων (84%) την αναβίωση των γεγονότων (73%) και την απόλυση (70%).

Μόνο το 12% απάντησε ότι γνωρίζει πολύ ή αρκετά τη νομοθεσία που προστατεύει τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Η πλειοψηφία (58,3%) απάντησε ότι δεν γνωρίζει δομές στήριξης για θύματα παρενόχλησης και κακοποίησης στην πόλη του και το 23% απάντησε θετικά.

Σε ότι αφορά το κίνημα me too, to 47% απάντησε ότι έχει βοηθήσει πολύ στο να μιλάμε για τέτοια θέματα, το 17% πάρα πολύ και το 25% μέτρια.

Στην εκδήλωση μίλησαν η εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Κυριακή Καδεμίδου, η ψυχολόγος, Ουρανία Ράπτη και η εκπαιδεύτρια ανηλίκων Φένια Παπακωνσταντίνου, από την AID, η νομικός Γιάννα Παναγοπούλου και οι δημοσιογράφοι Σύνθια Σάπικα και Χρύσα Αράπογλου, από την Πολιτική Δύναμη Γυναικών.