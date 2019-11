Σύλλογος Ελπίδα: 3 και 4 Δεκεμβρίου το χριστουγεννιάτικο Bazaar -To γούρι του 2020 δια χειρός Μαριάννας Γουλανδρή

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και μαζί, όπως κάθε χρόνο, το χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Με κεντρικό σύνθημα «30 of Years of Love», διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά το πιο Χριστουγεννιάτικο Βazaar της πόλης, Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «SEMIRAMIS» στο Κεφαλάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ!

Μοναδικά δώρα, πρωτότυπα στολίδια, λαχταριστές λιχουδιές, χειροποίητες δημιουργίες, βιβλία, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλές εκπλήξεις μάς περιμένουν όλους για να μπούμε στο εορταστικό κλίμα, χαρίζοντας χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Για πρώτη φορά φέτος το Bazaar του Σωματείου φιλοξενείται στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS, έναν μοντέρνο, πολύχρωμο και νεανικό χώρο ο οποίος θα γεμίσει από χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μυρωδιές, βάζοντας μας όλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Το γούρι του 2020 της Ελπίδας, δια χειρός Μαριάννας Γουλανδρή Λαιμού

Όπως κάθε χρόνο από το Bazaar θα μπορείτε να προμηθευτείτε το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για το 2020, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στα 30 χρόνια αγάπης και προσφοράς του Σωματείου. Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την Αντιπρόεδρο του Σωματείου κυρία Μαριάννα Γουλανδρή Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Με έμπνευση από το γούρι της «ΕΛΠΙΔΑΣ», η ομάδα της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και του «ELPIDA Youth», έχει ετοιμάσει μοναδικές δημιουργίες φιλικές προς το περιβάλλον, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Οι εθελοντές του δημιουργικού εργαστηρίου και οι γονείς του «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ» έχουν ετοιμάσει πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές, μπάλες, φαναράκια, γούρια και κεριά με πολύ αγάπη και μεράκι, ενώ για πρώτη χρονιά στο Bazaar θα διατίθενται χειροτεχνίες παιδιών που ανήκουν στο ELPIDA junior! Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Σωματείου.

Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» θα είναι και φέτος παρόν στο Bazaar, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες, με την αγορά ενός πολύ κομψού αξεσουάρ, να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη ή να γίνουν κι οι ίδιοι εθελοντές, δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.

Η ομάδα του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», έχει επιλέξει με κέφι μια σειρά από χριστουγεννιάτικα προϊόντα τα οποία θα διαθέτουν στο Bazaar αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών του.

Παράλληλα, στο bazaar συμμετέχουν και 39 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου. Συγκεκριμένα στο Βazaar μας μπορείτε να βρείτε προϊόντα των εταιρειών: AMARIS MYKONIAN ART STORIES, ANAPNOE, ANATOL, A’SHK, BIJOU BIJOU, BLEECKER AND LOVE, BOULE DE VERRE, CHIP & CHIP, COTTON PRINCE, DANDELIONS, Δ. ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ Α.Ε., DIAMOND CLUB, DOTS. ART FOR ALL, FIRST HOME DESIGN, HANDMADE WITH LOVE, HUFFY, ILEANA MAKRI, ILIAS LALAOUNIS, IORDANIS, KANDARAKIS, KESSARIS, KOKU CONCEPT, LA FENETRE, LIANA VOURAKIS, LIPSHOP, ΜΕΛΛΙΣΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, MR & SON, ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ORIGAMI, NAKASPAPER, PAPASPIROU, PIETRA DI ORO, SCAPERDAS, SERKOS, STUDIO KOSTA BODA ILLUM, SUPER CAKES, TREASURE BOX BY ANNITA, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST.

Σας περιμένουμε όλους και φέτος για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα αγάπης για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!