Το ελληνικό ξενοδοχείο που βραβεύτηκε διεθνώς -Γιατί ξεχώρισε, πού βρίσκεται - iefimerida.gr

Παγκόσμια διάκριση πέτυχε το ξενοδοχείο Mediterranean Village Hotel and Spa, το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό Καλών Πρακτικών για ακτές που έχουν βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία του FEE (Foundation for Environmental Education / Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), στη θεματική ενότητα "Energy savings and management".

Ξενοδοχείο με βραβείο ποιότητας «Γαλάζια σημαία»

H βραβευμένη από τα Tourism Awards 2023 πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., που βρίσκεται στην Κατερίνη του Ν. Πιερίας κατάφερε να ξεχωρίσει στον παγκόσμιο διαγωνισμό για τις καλές πρακτικές του, στις οποίες επενδύει σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς επιδιώκει να μετατραπεί σε "πράσινο", δηλαδή να μειώσει τουλάχιστον κατά 80% τα απορριπτόμενα απόβλητά του και να μετατραπεί σε ενεργειακά αυτόνομο, περιορίζοντας κατά το μέγιστο δυνατό το ενεργειακό αποτύπωμά του. Για να το πετύχει αυτό, υλοποιεί σειρά δράσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο εφετινός διαγωνισμός, όπως έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», αφορούσε τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε βραβευμένες ακτές, μαρίνες ή τουριστικά σκάφη και είχε δύο θεματικές ενότητες: Τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας και την πρόσβαση για όλους/Προσβασιμότητα.

«Πρόκειται για μια επιπλέον αναγνώριση των προσπαθειών μας», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύµβουλος στα MEDITERRANEAN HOTELS, Ευαγγελία Ξυπτερά, η οποία τόνισε ότι η εν λόγω βράβευση είναι ένα ακόμη τρόπος να γίνει γνωστή η προσπάθεια που καταβάλλεται από τον Όμιλο, για αειφόρο ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

«Στόχος μας είναι να γίνουν γνωστές οι δράσεις μας και να αποτελέσουν έμπνευση ώστε να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά μας, 'Άλλωστε είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και να μοιραστούμε την τεχνογνωσία με όποιον το επιθυμεί. Τα βραβεία δεν είναι ο στόχος αλλά το μέσο να διαδοθεί μια συνολική προσπάθεια, ένας αγώνας που τροφοδοτείται από την αγάπη μας για το τόπο, τον τουρισμό και την ανάγκη να κληροδοτήσουμε στη νέα γενιά ένα υγιές σύστημα», πρόσθεσε η κ. Ξυπτερά.

Σημειώνεται ότι η "Γαλάζια Σημαία" είναι ένα παγκόσμιο (πάνω από 50 χώρες σε όλο τον πλανήτη) σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Το εθελοντικό Πρόγραμμα "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ("BLUE FLAG") ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985, αλλά η ουσιαστική έναρξή του ήταν την 5η Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «πρωτότυπη Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουόμενων».

Από το 2000 συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 49 σήμερα χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης, και ο υπεύθυνος διεθνώς χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Foundation for Environmental Education / Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, για τους επισκέπτες τους, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται. Στην Ελλάδα ο υπεύθυνος διαχειριστής του Προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

