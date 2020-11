Ελληνας καθηγητής στις ΗΠΑ που ήταν στο Πολυτεχνείο, θυμάται: Σε εκείνη την εξέγερση δεν θεωρούσαμε ότι το κάψιμο είναι η κανονικότητα

Ο Ελληνας ερευνητής, υπεύθυνος στον τομέα των ανοσοθεραπειών και των εμβολίων για τον καρκίνο στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης θυμάται πως έζησε εκείνος τις ημέρες της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο.

Σε ανάρτησή του στο facebook τονίζει πως τότε όσοι συμμετείχαν σε εκείνη την εξέγερση δεν θεωρούσαν ότι το κάψιμο είναι η κανονικότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρει «οι πρωταγωνιστες και κομπαρσοι εκεινης της εξεγερσης δεν θεωρουσαμε ότι το καψιμο του Πολυτεχνειου είναι η κανονικοτητα και θελησαμε να κανουμε κατι για την αποκατασταση του. Μετα την πτωση της Χουντας, στη δημοκρατικη Ελλαδα μπηκαν αλλα καθηκοντα. Αυτό θα πρεπει να θυμομαστε και σημερα, ότι η τυφλη καταστροφικη βια δεν είναι κανονικοτητα και σκοπος. Θελουμε ειρηνη, ελευθερια και Παιδεια».

Η ανάρτηση του Γιώργου Παυλάκη στο facebook

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πριν πολλα χρονια, ο Δημητρης Παπαχρηστος εβγαλε ένα συλλογικο τομο για τα 20 χρονια της εξεγερσης του Πολυτεχνειου οπου εγραψα ένα κομματι πετωντας από αεροπλανο σε αεροπλανο μεταξυ συνεδριων και διαλεξεων. Περιληφθηκε στον τομο «Εκ των Υστερων 19+1» την τελευταια στιγμη, πριν το τυπογραφειο.

Το 19+1 (φανταρικη διαλεκτος), το προσθεσε ο Κωστας Λαλιωτης.

Θυμηθηκα την ιστορια σημερα γιατι τα εσοδα από το βιβλιο τα δωρησαμε ολοι στο Πολυτεχνειο. Εκεινη την εποχη, οι αναρχικοι ειχαν καψει την Πρυτανεια του Πολυτεχνειου στα επεισοδια του προηγουμενου χρονου και τα λεφτα πηγαν για την αποκατασταση του κτιριου.

Στο τελος του βιογραφικου μου βαζω και αυτό που θεωρω την καλυτερη δημοσιευση μου, ένα κομματι από τις αναμνησεις που εγραψα τοτε, και που περιλαμβανεται στο βιβλιο της Τριτης Δημοτικου. Μου το εστειλε πριν από χρονια η ανηψουλα μου η Κλειω, όταν το εκαναν στο σχολειο:

Dr Pavlakis considers his best publication the following, which found its way into the Greek textbooks for elementary schools:

Εκ των Υστερων 19+1. Εκδοσεις Λιβανη, Αθηνα 1994. Συλλογικος τομος για την εξεγερση του Πολυτεχνειου

Στο Βιβλιο Γ’ Δημοτικου: Γλωσσα