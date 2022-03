Ελαιώνας: Ανησυχία για το κλείσιμο της δομής προσφύγων, εκφράζουν 30 ΜΚΟ - iefimerida.gr

Τριάντα μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν με ανακοίνωσή τους «βαθιά ανησυχία» για το επικείμενο κλείσιμο της δομής του Ελαιώνα στο τέλος Μαΐου.

Τη στιγμή που, όπως επισημαίνουν, «αναπάντητο παραμένει το ερώτημα πώς θα μπορέσουν τα παιδιά που διαμένουν στη δομή αυτή να ολοκληρώσουν τη σχολική χρονιά, όπως και το αν και τι είδους λύσεις έχουν διερευνηθεί για να αποφευχθεί η δημιουργία και νέων άστεγων προσφύγων».

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, στη δομή του Ελαιώνα διαμένουν πάνω από 300 παιδιά σχολικής ηλικίας και ο «βίαιος τερματισμός της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά της δομής κινδυνεύει να διαταράξει ανεπανόρθωτα τη φοίτησή τους στο σχολείο, με άμεσες συνέπειες στην ψυχοκοινωνική κατάστασή τους, την ομαλή ανάπτυξή τους και το εν γένει βέλτιστο συμφέρον τους».

Προβληματισμός για το μέλλον των προσφύγων

Επίσης, εκφράζουν προβληματισμό για το μέλλον των άνω των 700 προσφύγων «που βρήκαν ένα ύστατο καταφύγιο ενάντια στην αστεγία στη δομή, λόγω της έλλειψης ενταξιακών μέτρων, που να ευνοούν την προοπτική αυτόνομης διαβίωσής τους στην Ελλάδα».

Οι οργανώσεις ζητούν την παράταση της λειτουργίας της δομής ως και τον Ιούνιο και καλούν την κυβέρνηση να προσφέρει συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Άρσις, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δράση για την Εκπαίδευση, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Κέντρο Διοτίμα, Μέλισσα Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα, Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών, Δίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης, ActionAid Hellas, Action for Women Hellas, Better Days, Changemakers Lab, Defence for Children International Greece, ECHO100PLUS, Europe Must Act, Jesuit Refugee Service Greece, HIAS Ελλάδος, HumanRights360, I Have Rights, International Rescue Committee, INTERSOS Hellas, Lighthouse Relief, Praksis, Refugee Legal Support, Safe Passage Greece, SolidarityNow, Still I Rise και Terre des hommes Hellas.