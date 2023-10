Εκπρόσωποι Ποντιακών, Ασσυριακών και Αρμενικών Ενώσεων επισκέφθηκαν το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - iefimerida.gr

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επισκέφθηκε αντιπροσωπεία των Ποντιακών, Ασσυριακών και Αρμενικών Ενώσεων καθώς και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος ήταν να μεταφέρουν αιτήματα που αφορούν τις ανάλογες κοινότητες, αλλά και να αποτυπώσουν θέματα για καίρια ζητήματα που ζητούν απαντήσεις.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο διευθυντής του υπουργού Νίκος Δημάκης, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και στελέχη του υπουργείου. Από την αντιπροσωπεία παρευρέθηκαν ο επ. πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού (ΠΑΣΠΕ) και πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ευρωπαίων Πολιτών (ΕΛΕΠ) Στέφανος Τανιμανίδης, ο πρόεδρος της Ασσυριακής κοινότητας στην Ελλάδα Κυριάκος Μπατσάρας, εκπρόσωποι των Αρμενίων και δημοσιογράφοι.

Ο κύριος Τανιμανίδης αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που αφορούν τους Χριστιανικούς πληθυσμούς που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας και υπέστησαν διωγμούς και εν τέλει γενοκτονία από τους Τούρκους.

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε αφορά τη μεταφορά της ιστορίας του Ποντιακού και Παρευξείνιου Ελληνισμού στην Ελληνική εκπαίδευση, καθώς τα γεγονότα που συνέβησαν δεν είναι αποτυπωμένα στα Ελληνικά βιβλία και συνεπώς δεν αναλύονται επαρκώς.

Το δεύτερο αφορά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, το οποίο έχει ουσιαστικά υποβαθμιστεί, καθώς οι εισακτέοι έφτασαν από 90 στους 15. Παράλληλα επισημάνθηκε το ζήτημα της ποντιακής διαλέκτου, καθώς αποτελεί ιστορικό δεδομένο και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί με την πάροδο του χρόνου.

Στο τρίτο θέμα προτάθηκε η διαδικτυακή παρακολούθηση της ποντιακής διαλέκτου από πανεπιστήμια, σχολεία και φορείς σε όλο τον κόσμο και ζητήθηκε μέσω ειδικού ευρωπαϊκού προγράμματος να υποστηριχθεί η συγκεκριμένη δράση από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επισημάνθηκε η ύπαρξη μουσειακών κειμηλίων από τη Μονή Παναγίας Σουμελά, η οποία είναι χτισμένη μέσα σε σπηλιά σε απόκρημνη πλαγιά του όρους Μελά, στην ενδοχώρα της Τραπεζούντας στην Τουρκία. Πολλά από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία και Μουσεία της Τουρκίας και θα πρέπει να επιστραφούν. Παρουσιάστηκαν στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σχετικές επιστολές από την τουρκική κυβέρνηση που συμφωνούν με το σχετικό αίτημα, το οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί άμεσα.

Προτάθηκε η έκδοση ενός βιβλίου που αφορά την ιστορία της Μονής Παναγία Σουμελά με τα ανάλογα ντοκουμέντα και φωτογραφίες από την ιστορία της σε 6 γλώσσες, ώστε να δίδεται στους χιλιάδες επισκέπτες και προσκυνητές της Μονής.

Τέλος, αναφέρθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού μουσείου για τον Ποντιακό Ελληνισμό, που θα μπορούσε να συλλέξει όλο εκείνο τον πλούτο των εκδόσεων και συγγραμμάτων που υπάρχει, ώστε να βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα σημείο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ασσυριακής κοινότητας στην Ελλάδα Κυριάκος Μπατσάρας, επισήμανε τη σημαντικότητα των Χριστιανικών πληθυσμών που επλήγησαν από τις συνέπειες της τουρκικής βαρβαρότητας εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια μεταλαμπάδευσης στη νεότερη γενιά της Ασσυριακής διαλέκτου ώστε να διατηρηθεί και να μη χαθεί με εξιδεικευμένες σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο, για το οποίο υπήρξε ενδιαφέρον από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής αναφέρθηκε σε ένα Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα πριν από ένα χρόνο με θέμα «Η εποχή της καταστροφής και το τέλος της συνύπαρξης: απελάσεις, εκτοπίσεις και γενοκτονίες, 1912-1924». Στο Συνέδριο αυτό διαπιστώθηκαν τα θέματα που αφορούσαν την συνολική πολιτική εξόντωσης όλων των Χριστιανικών Πληθυσμών που ακολουθήθηκε από τους Τούρκους, ενώ αναλύθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας είναι σημαντικό να αναδειχθεί η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της περιόδου 1914-1922 ως ένα σημαντικό γεγονός σε διεθνές επίπεδο.

Στα θέματα που έθεσε ο κύριος Τανιμανίδης απάντησε ότι θα ερευνηθούν και θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις πάντα με θετικό και υποστηρικτικό πνεύμα.

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα του Ποντιακού Ελληνισμού παρουσίασε τη δημιουργία μιας σειράς σεμιναρίων αφιερωμένων αποκλειστικά στο συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό τη δημιουργία του «φακέλου εκπαιδευτικού» που θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό ζήτημα, με στόχο να δημιουργηθούν εξιδεικευμένοι επιστήμονες για να διατηρηθεί και να διευρυνθεί το ποντιακό στοιχείο.

Ήδη στο 1ο διαδικτυακό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 601 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα και το ενδιαφέρον για τη συνέχιση του ήταν πολύ μεγάλο. Χαρακτηριστικά ο ΓΓ ανέφερε ότι «σε κανένα άλλο σεμινάριο που πραγματοποίησε το Υπουργείο δεν συμμετείχαν τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί».

Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την Έδρα Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου που είναι ένα από τα εγκυρότερα Think Tank παγκοσμίως όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας.

Γνωρίζοντας ο ίδιος πολλές λεπτομέρειες για τα ζητήματα που αφορούν τους πληθυσμούς και τις αντίστοιχες κοινότητες και μέσα από τις προηγούμενες ενέργειες του, απέδειξε τη βαθιά γνώση και εμπειρία που έχει για τα σχετικά θέματα.

Τέλος ο γενικός γραμματέας επέδωσε ως δώρο το βιβλίο με τίτλο "The Black Book of the persecutions and martyrdom suffered by Hellenism in Turkey 1914-1918", το οποίο είναι η μετάφραση σε Αγγλικά και Γαλλικά με κείμενα και φωτογραφίες, της «Μαύρης Βίβλου» της Γενοκτονίας 1914-1918 του Ελληνισμού από τους Τούρκους.

Ο Νίκος Δημάκης, διευθυντής του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Πιερρακάκη, εκπροσωπώντας τον, παρουσίασε τις θέσεις και το ενδιαφέρον του υπουργείου και προσωπικά του υπουργού για το θέμα και τη στήριξη που θα παρέχει στις δράσεις που θα αναπτυχθούν.

Στην πρόταση, δε, που τέθηκε για το θέμα του Εκπαιδευτικού Μουσείου για τον Ποντιακό Ελληνισμό, δήλωσε τη στήριξή του για την ανεύρεση ειδικού χώρου για να στεγασθούν με τις ανάλογες συνθήκες.

Πρότεινε την ψηφιοποίηση των βιβλίων και συγγραμμάτων που ήδη υπάρχουν και την δημιουργία ειδικού ψηφιακού περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας (Mixed Reality AR-VR) που θα αποτυπώνει τις εικόνες και το περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε η προβολή τους να γίνεται είτε στο χώρο του μουσείου, είτε διαδικτυακά μέσω ειδικών εφαρμογών.

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί μέρος των ευρύτερων συναντήσεων με στόχο την εξακτίνωση του θέματος της Γενοκτονίας των Χριστιανικών πληθυσμών στην Τουρκία την περίοδο 1914-1922, με σκοπό να υπάρξει ανάλογο ψήφισμα από την Ευρωβουλή.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων τον Μάρτιο του 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της αντίστοιχης αντιπροσωπείας πλαισιωμένης από 10 δημοσιογράφους ΜΜΕ της Αθήνας και Περιφέρειας στις Βρυξέλλες.

Στις συναντήσεις που είχαν με Έλληνες και ξένους Ευρωβουλευτές, δέχτηκαν την πλήρη στήριξή τους, ενώ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, δήλωσε τη στήριξή του και έκλεισε αναφέροντας χαρακτηριστικά τη φράση «ποτέ ξανά».

Σύμφωνα με τον κύριο Τανιμανίδη ετοιμάζονται νέες δράσεις για το διάστημα του επόμενου έτους τόσο σε Ευρώπη όσο και σε ΗΠΑ, έχοντας πάντα ως στόχο τόσο τη μεγιστοποίηση του θέματος της Γενοκτονίας των Χριστιανικών πληθυσμών από την Τουρκία όσο και την επικύρωση ανάλογου ψηφίσματος τόσο από την Ευρωβουλή όσο και από την Αμερικάνικη Γερουσία.