ΕΚΠΑ: Εναρκτήριο συνέδριο του προγράμματος R.E.V.E.R.T., με τίτλο: «Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής! στα ΜΜΜ»

Οι εταίροι του έργου “REVERT: Resilience without Violence, Resistance without Hate in Public Transport” σας προσκαλούν στο εναρκτήριο συνέδριο του προγράμματος, με τίτλο: «Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής! στα ΜΜΜ»

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου REVERT: Resilience without Violence, Resistance without Hate in Public Transport, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται υπό το συντονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ – Εργαστήριο Ψυχολογίας της Επικοινωνίας & των Μέσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, την ΑΜΚΕ Συν-ειρμός, την ΜΚΟ Almasar και τη συμβουλευτική εταιρεία CMT Prooptiki, θα πραγματοποιηθεί το Εναρκτήριο Συνέδριο «Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής στα Μ.Μ.Μ.!»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 16:30- 21:00 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταπόκρισης σε περιστατικά ξενοφοβίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), με βάση ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης συνεργαζόμενων φορέων και ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και επίλυσης συγκρούσεων, μέσω της παροχής εργαλείων και υποστήριξης των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ξενοφοβίας.

Πρόγραμμα συνεδρίου: