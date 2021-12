Πώς η Edenred δημιουργεί οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζομένους εστιάζοντας στην καινοτομία | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Η κ. Μαρία Βερούχη, Marketing & CX Director της Edenred Ελλάδος, μιλά στο iefimerida.gr.

Η κυρία Βερούχη μιλά για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που φέρνει η παροχή κινήτρων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην πανδημία και πως η αξιοποίηση των εταιρικών παροχών βοήθησε τις επιχειρήσεις να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων τους, αλλά και για τις ψηφιακές πληρωμές που ήρθαν για να μείνουν/είναι το μέλλον

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλουμε με λίγα λόγια να μας παρουσιάσετε την Εdenred, η οποία φέτος κλείνει και 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Τι προσφέρει στις εταιρείες, στους εργαζομένους, με κάποια παραδείγματα ίσως.

Σήμερα, η Edenred συμπληρώνοντας 25 χρόνια παρουσίας και δραστηριότητας στην Ελλάδα αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα πληρωμών και υπηρεσιών, που φέρνει κοντά εταιρείες, εργαζομένους και συνεργαζόμενους εμπόρους. Στόχος μας αυτά τα 25 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά, είναι να δημιουργούμε αξία για τις περισσότερες από 6.000 εταιρείες που μας εμπιστεύονται και τους περίπου 300.000 εργαζόμενούς τους, αποτελώντας τον καθημερινό τους συνεργάτη.

Αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στον τομέα των παροχών, που επιτρέπει το σχεδιασμό νέων, καινοτόμων και ευέλικτων Β2Β2C υπηρεσιών, επενδύουμε διαχρονικά, στοχεύοντας να μεγιστοποιήσουμε τη συνεισφορά μας στη δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού οικοσυστήματος, με ολοκληρωμένες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά να αναφερθώ στην κάρτα Ticket Restaurant®, ένα καινοτόμο προϊόν που εξελίσουμε σταθερά και το οποίο αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή για το καθημερινό γεύμα των εργαζομένων, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Πρόσφατα μάλιστα, λανσάραμε και την υπηρεσία Edenred Pay - η οποία έχρεται να ολοκληρώσει τo portfolio των mobile wallets που παρέχουμε στους κατόχους των καρτών μας – παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ανέπαφα, μέσα από την ευκολία του κινητού τους τηλεφώνου. Η κάρτα MyBenefits®, αποτελεί μία λύση που σχεδιάστηκε ειδικά για την ελληνική αγορά, και είναι η μοναδική multi-benefit παροχή στην Ελλάδα, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο των λύσεων της Edenred στην οικογένεια των παροχών. Μία ευέλικτη, All in One πρόταση, την οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει και να τροποποιήσει, βάσει της δικής της πολιτικής παροχών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, εξατομικευμένες προτάσεις προς τους εργαζομένους της. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στη λύση Spendeo, που πολλές εταιρείες επιλέγουν για την ορθολογικότερη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαχείριση των εταιρικών τους εξόδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όντας συνεργάτης επιλογής για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, προτεραιότητά μας είναι να ενισχύουμε και να αναπτύσσουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊοντικών μας λύσεων για να μπορούμε να μεγιστοποιούμε την αξία που δημιουργούμε για την αγορά εργασίας.

Ετοιμάζετε κάτι ξεχωριστό για την επέτειο αυτή των 25 χρόνων;

Στο πλαίσιο της επετειακής καμπάνιας «Η εμπειρία μας, εμπειρίες για όλους εσάς» και τις ενέργειες που έχουμε σχεδιάσει, τον περασμένο Μάρτιο παρουσιάσαμε την επετειακή κάρτα Ticket Restaurant®, όλα τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών του μη κυβερνητικού οργανισμού «Μπορούμε», αποστολή του οποίου είναι ο περιορισμός της σπατάλης φαγητού (food waste) και η καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Παράλληλα, καλούμε τους κατόχους των καρτών να πάρουν μέρος - μέσω του www.myedenred.gr - στον μεγάλο διαγωνισμό όπου 25 τυχεροί θα κερδίσουν μεγάλα δώρα τεχνολογίας, προπληρωμένες κάρτες Ticket Compliments® και MyBenefits®.



Πως θα συνοψίζατε την παρουσία της Edenred στην Ελλάδα αυτά τα 25 χρόνια;



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη προτεραιότητά μας παραμένει – όπως ακριβώς και τα προηγούμενα 25 χρόνια - ο σχεδιασμός ευέλικτων και ταυτόχρονα καινοτόμων λύσεων για κάθε επιχείρηση, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσής τους. Σχεδιάζουμε σταθερά και με όραμα το μέλλον έχοντας πάντα ως γνώμονα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς που ενισχύουν την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των συνεργατών μας, θέτοντας τους πιο υψηλούς στόχους για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις επιχειρήσεις. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, στον σχεδιασμό μίας σύγχρονης εμπειρίας τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους κατόχους των καρτών μας αλλά και στις mobile πληρωμές. Ψηφιακά πορτοφόλια όπως τα Edenred Pay, Apple Pay και Google Pay, σύγχρονες υπηρεσίες για μία ακόμα πιο self-service εμπειρία χρήσης με το MyEdenred® App και το αντίστοιχο web app, καθιστούν την Edenred πρωτοπόρο στις υπηρεσίες πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερες με άγνωστο ορίζοντα. Στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021, ακούστηκε ιδιαίτερα η δράση «Ένα δώρο για το καλό». Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μία δράση τόσο για τη στήριξη της εστίασης που πλήττεται βαρύτατα όσο και των εργαζομένων σε αυτήν. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη δράση;

Τα δεδομένα που διαμόρφωσε η πανδημία ήταν πραγματικά πρωτόγνωρα. Την ίδια στιγμή όμως λειτούργησαν ενωτικά για την πολιτεία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, για έναν κοινό σκοπό – τον περιορισμό της πανδημικής κρίσης- αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης, της υποστήριξης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όντας στο επίκεντρο ενός οικοσυστήματος που συνδέεται άμεσα με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, ενεργοποιηθήκαμε άμεσα μέσω της υλοποίησης δράσεων για την άμεση ανακούφιση του κλάδου.

Έτσι, με την δράση «Ένα δώρο για το καλό», που εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Όμιλός μας για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας, συμμετείχαμε ως Edenred Ελλάδος με στόχο την στήριξη της εστίασης στη χώρα μας. Στόχος μας να δώσουμε το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε με μία απλή κίνηση, ουσιαστικής όμως σημασίας, να κάνουμε τη διαφορά. Προσκαλέσαμε όλους τους κατόχους καρτών Ticket Restaurant® να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους στον κλάδο της εστίασης, ακόμα και εν μέσω lock down, επιβραβεύοντάς τους με επιστροφή 3€ για κάθε παραγγελία από 10€ και άνω, ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για την συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλαμε ενισχύοντας την κινητικότητα του κλάδου μέσα από σημαντικά κίνητρα στους ίδιους τους καταναλωτές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και χάρη στη σημαντική ανταπόκριση των κατόχων Ticket Restaurant®, μπορέσαμε να στηρίξουμε άμεσα περισσότερα από 4.000 καταστήματα εστίασης, καφέ και εστιατόρια, σε όλη τη χώρα.

Η δράση έχει ολοκληρωθεί, φαντάζομαι υπάρχει ήδη κάποιο feedback. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια συμπεράσματα;

Η ανταπόκριση των κατόχων καρτών Ticket Restaurant® ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία, φέρνοντας ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τον κλάδο της εστίασης. Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Ho.Re.Ca τριπλασιάστηκε ο όγκος των συναλλαγών αξίας άνω των 10€ κατά την περίοδο του περασμένου Δεκεμβρίου (δεύτερο lockdown), συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο (πρώτο lockdown). Ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών έφτασε το 42%. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρωτοβουλία μας έτυχε σημαντικής ανταπόκρισης από τους κατόχους καρτών Ticket Restaurant®.

Χάρη στην δική τους συμμετοχή, εμπιστοσύνη και υποστήριξη η ενέργεια μπόρεσε να υλοποιηθεί και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν και ο λόγος που επαναλάβαμε την δράση τον Μάιο 2021, με την επανεκκίνηση της εστίασης, και η συμμετοχή ήταν εξίσου εντυπωσιακή, ξεπερνώντας το 75% ενώ υπήρξε και εκτόξευση στις συναλλαγές μέσα από mobile συσκευές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδιαφέρον επίσης έχει το γεγονός ότι ως Edenred Ελλάδος είχαμε έγκαιρα εντοπίσει τις ανάγκες και τις τάσεις του κλάδου της εστίασης -τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών- σε σχέση με τις επιλογές σίτισης και τις διατροφικές συνήθειες κατά τη διάρκεια του lockdown μέσα από την έρευνα Food Barometer που υλοποιήσαμε τον Οκτώβριο 2020. Τότε είχαμε δει ότι ένα σημαντικό ποσοστό 21% περίπου των καταναλωτών, στράφηκε στην online παραγγελία προϊόντων. Από την πλευρά των επιχειρήσεων εστίασης επίσης γνωρίζαμε ότι ένα περίπου 28% των ερωτηθέντων είχε ξεκινήσει να προσφέρει υπηρεσίες take-away ή υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης μετά το 1ο lockdown, ενώ το 52% υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Edenred συνέβαλε τόσο στη διατήρηση των πελατών τους, όσο και στην προσέλκυση νέων. Τα ευρήματα αυτά λοιπόν συνέβαλαν σημαντικά στον σχεδιασμό της δράσης μας καθώς μας επιβεβαίωσαν ότι υπήρχε ήδη το υπόβαθρο στον κλάδο για να έχει επιτυχία, η πρωτοβουλία μας αυτή.

Πρόσφατα παρουσιάσατε και την Ticket Restaurant® Zero, την πρώτη 100% άυλη κάρτα στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί;

Πράγματι, πριν από λίγο καιρό ανακοινώσαμε με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ότι η Ελλάδα έγινε η 5η χώρα, ανάμεσα στις συνολικά 46 χώρες του Ομίλου μας που θα παρέχει μία 100% ψηφιακή εμπειρία πληρωμών, μέσα από την πρωτοποριακή άυλη κάρτα Ticket Restaurant® ZERO.

Η νέα κάρτα, λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη υπάρχουσες λύσεις μας και εντάσσεται σε μία ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη και φιλόδοξη ψηφιακή στρατηγική που έρχεται να εκσυγχρονίσει την εμπειρία πληρωμών του χρήστη αλλά και των πελατών μας. Μέσα από αυτή τη νέα πρόταση που ουσιαστικά βασίζεται στην ολική αποδέσμευση από πλαστικό και το χαρτί, βοηθάμε τις εταιρείες να εξελίξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους εργαζομένους τους εξασφαλίζοντας μία 100% ψηφιακή και αυτόνομη εμπειρία. Την ίδια στιγμή σημαντικά είναι και τα οφέλη για την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς η χαρακτηριστική ευκολία στην έκδοση και η ψηφιακή διανομή εκμηδενίζουν όλα τα logistics.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια εποχή πλήρους ψηφιοποίησης όπου το κινητό είναι ένα μίνι προσωπικό κέντρο επιχειρήσεων για όλους μας, η διευκόλυνση που προσφέρει μια τέτοια υπηρεσία είναι αντιληπτή. Ωστόσο, μπορείτε να μας το περιγράψετε στην πράξη; Πόσο μεγαλύτερη διευκόλυνση θα παρέχει η άυλη κάρτα;

Ξεκινώντας, είναι σημαντικό να πούμε ότι οι κάτοχοι των καρτών Ticket Restaurant® συνθέτουν ήδη μία αρκετά ώριμη και τεχνολογικά προηγμένη βάση καταναλωτών που ήδη χρησιμοποιεί την ψηφιακή εφαρμογή MyEdenred® App, ενώ 1 στους 3 έχουν ήδη ψηφιοποιήσει την κάρτα σε ένα από τα διαθέσιμα wallets. Έτσι λοιπόν, πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη τόσο για εμάς, όσο και για τους κατόχους.

Με τη νέα Ticket Restaurant® ZERO, μπορούν να απολαμβάνουν μία πλήρως ψηφιοποιημένη εμπειρία, προσθέτοντας την άυλη κάρτα τους σε ένα από τα διαθέσιμα ψηφιακά πορτοφόλια που η Edenred διαθέτει στους κατόχους των καρτών της (Apple Pay, Google Pay, Edenred Pay) ώστε να πραγματοποιούν in-store αλλά και online τις συναλλαγές τους.

Αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη και σηματοδοτεί το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών αλλά και ένα από τα βήματα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για την Edenred όσο και για τους πελάτες μας μέσα από βιώσιμα εργαλεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και ESG που θέτουν. Είμαστε υπερήφανοι, καθώς είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που καινοτομεί και προχωρά σε μία τέτοια κίνηση για όλες τις υπηρεσίες της. Μ’ αυτόν τον τρόπο βοηθάμε ουσιαστικά τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις και να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους βιωσιμότητας, μέσα από σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον εργαλεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός από τη νέα άυλη κάρτα Ticket Restaurant® ZERO, σε επίπεδο Ομίλου δρομολογούμε από τον Μάρτιο του 2022, τη μετάβαση του συνόλου των υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου μας σε κάρτες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, επιταχύνοντας την πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αυτή μας η κίνηση θα αποφέρει εξοικονόμηση 7,5 τόνων πλαστικού σε βάθος 3ετίας και ήδη οι εταιρείες την υποδέχονται με πάρα πολύ μεγάλη ζέση.

Η κάρτα και γενικά οι λύσεις που προσφέρει η Edenred, κρύβουν από πίσω τους ουσιαστικά τη φιλοσοφία της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. Ετσι, κλείνοντας θα μας μιλήσετε για τη σπουδαιότητα της παροχής κινήτρων; Ερευνες και ειδικοί το επιβεβαιώνουν συνεχώς, ωστόσο, εσείς μέσα από την εμπειρία σας σε αυτόν τον τομέα σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει;

Η παροχή κινήτρων από το κράτος στις επιχειρήσεις για να προσφέρουν επιπλέον παροχές στους ανθρώπους τους πέραν του μισθού είναι η βάση για τη δημιουργία μίας κουλτούρας παροχών σε μία χώρα με πραγματικά οφέλη που αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μέσα στην πανδημία είδαμε να συντελούνται σημαντικές αλλαγές που αποδεικνύουν ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θέτει σε προτεραιότητα την ευεξία των ανθρώπων του. Υπήρχαν εταιρείες που είχαν ήδη στρέψει το βλέμμα τους προς αυτή την κατεύθυνση και τις είδαμε να ενισχύουν αυτήν τους την πρόθεση και εταιρείες που -λόγω των συνθηκών- ήρθαν κοντά μας για να βρούμε από κοινού τρόπους να προσφέρουν παροχές – πλέον της σίτισης- στους ανθρώπους τους ώστε να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί και στις νέες συνθήκες. Κάνοντας μία αναδρομή στην τελευταία διετία, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και ο καθένας μας ξεχωριστά, ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες προκλήσεις, και με μεγάλη μας χαρά είδαμε τις εταιρείες να «στέκονται» δίπλα στους ανθρώπους τους περισσότερο από ποτέ. Δική μας λοιπόν υποχρέωση ήταν να στηρίξουμε τις εταιρείες-συνεργάτες μας με όλη μας την ενέργεια και τις δυνάμεις, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για εμάς, η εξέλιξη, η πρόοδος και η θετική αλλαγή ήταν και είναι πάντα στο επίκεντρο της λειτουργίας της. Κοιτάζουμε πάντα μακριά και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εποχής, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών μας, αλλά και στην εμπειρία του χρήστη, με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Αυτός είναι ο δρόμος για να δηλώνουμε υπερήφανα ο καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο.