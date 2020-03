Εβρος: Οκτώ συλλήψεις και 2.867 απόπειρες παράνομης εισόδου σε ένα 24ωρο

Οκτώ συλλήψεις και 2867 εμποδίσεις παράνομης εισόδου στην Ελλάδα έγιναν στον Έβρο το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση το 24ωρο από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής, στην περιοχή του Έβρου:

- Συνελήφθησαν 8 άτομα. Επτά προέρχονται από το Αφγανιστάν και ένα από τη Συρία

- Εμποδίστηκαν 2.867 απόπειρες παράνομης εισόδου στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής ανέβηκε εκ νέου η ένταση στα σύνορα στον Έβρο μετά από ξαφνική και μαζική ρίψη δακρυγόνων, αλλά και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την τουρκική πλευρά.



Μάλιστα όπως φάνηκε από τις εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυο στο σημείο δεν φαίνεται να υπάρχουν ομάδες μεταναστών, ούτε κάποια απόπειρα εισβολής στα ελληνικά σύνορα.





Μόλις οι άνδρες των ελληνικών δυνάμεων επιχειρούν να πλησιάσουν για να επιθεωρήσουν το φράχτη για κάποιο πιθανό πέρασμα, αμέσως γίνεται μαζική ρίψη δακρυγόνων από την άλλη πλευρά.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα sociaλ media φαίνονται ξεκάθαρα οι εικόνες από τη ρίψη χημικών στον Εβρο από την τουρκική πλευρά.

