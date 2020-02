Εβρος: Εκρυθμη η κατάσταση -Χιλιάδες μετανάστες «πολιορκούν» τα σύνορα

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στον Εβρο καθώς εκατοντάδες άτομα από την Τουρκία δεν έχουν πάψει να επιδιώκουν να μπουν σε ελληνικό έδαφος αλλά εμποδίζονται από συνοριοφύλακες και αστυνομικές δυνάμεις.

Από το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες μετανάστες συγκρούονταν με δυνάμεις της ΕΛΑΣ στα σύνορα με την Τουρκία. Μάλιστα οι νεαροί πέταξαν πέτρες και φλεγόμενα ξύλα στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης.

Οπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την νέα προσφυγική-μεταναστευτική κρίση «Η Ελλάδα δέχθηκε οργανωμένη επίθεση παραβίασης συνόρων και άντεξε» και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τα σύνορά της».

Οπως έκανε επίσης γνωστό, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων δυνάμεων ενισχύονται στα σύνορα με την Τουρκία, τόσο στην ξηρά όσο και στην θάλασσα.

Οπως φάνηκε σε ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ η ένταση παραμένει ακόμη, όπως και εκατοντάδες μεταναστών που θέλουν να μπουν στην Ελλάδα, καθώς τα σύνορα της Τουρκίας έχουν πλέον ανοίξει. Από την τουρκική πλευρά δεν γίνονται έλεγχοι και πλέον οι μετανάστες που συσσωρεύονται στα σύνορα αυξάνονται.

Οπως μάλιστα δήλωσε ευθέως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σημερινές του δηλώσεις, θα αφήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοιχτά απειλώντας με περαιτέρω αύξηση της πίεσης.

«Περίπου 18.000 μετανάστες έχουν ήδη περάσει και σήμερα ο αριθμός θα είναι 25.000 με 30.000 και δεν θα κλείσουμε τις πόρτες μας διότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», τόνισε ο Ερντογάν.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τέτοιους αριθμούς προσφύγων», υπογράμμισε ο Ερντογάν. «Μας υποσχεθήκατε βοήθεια, αλλά δεν κάνετε όποτε, οπότε ανοίξαμε χθες τα σύνορά μας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ο Τούρκος πρόεδρος.

Στο μεταξύ, βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις νυχτερινές επιθέσεις των μεταναστών στις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις στις Καστανιές Εβρου είδαν το φως της δημοσιότητας.

