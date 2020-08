Δήμος Αθηναίων: Παραδίδονται 19 ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές -Προσβάσιμες σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες [εικόνες]

View this post on Instagram

Δεκαεννιά ολοκαίνουριες παιδικές χαρές, προφανώς δεν είναι αρκετές, είναι όμως απαραίτητες. Είναι ένα πρώτο βήμα για όλες τις υπόλοιπες. Εκ βάθρων ανακαινισμένες, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και κυρίως ασφαλείς και προσβάσιμες για όλους. Γιατί οι πιο πολύτιμες δράσεις μας, απευθύνονται σε αυτούς που δεν μπορούν να τις ζητήσουν.