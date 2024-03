Μαθητές δημιούργησαν επιτραπέζιο παιχνίδι για άτομα με προβλήματα όρασης -Πώς παίζεται - iefimerida.gr

Ένα έξυπνο επιτραπέζιο παιχνίδι για άτομα με προβλήματα όρασης, από επαναχρησιμοποιημένα τουβλάκια, κατάφεραν να δημιουργήσουν μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καθηγητών τους.

Πρόκειται για το παιχνίδι TriGo, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι άκρως συμπεριληπτικό που ξεπερνάει την ψυχαγωγία, με στόχο να προάγει τη συμμετοχικότητα και να προσφέρει χαρά στους παίκτες όλων των ικανοτήτων.

«Το TriGO είναι προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα όρασης φέροντας οδηγίες στα ελληνικά και στη γραφή Braille. Το όνομα του έχει διπλή σημασία. Όχι μόνο αποτίει φόρο τιμής στο κλασικό παιχνίδι Triliza, αλλά ενσωματώνει τη λέξη "go", προτρέποντας τον κόσμο να εκμηδενίζει τους αποκλεισμούς και να γίνει συμμετοχικός» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου Ιωάννα Φωτιάδου.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το επιτραπέζιο παιχνίδι

Η ιδέα ξεκίνησε όταν μία καθηγήτρια έφερε στο σχολείο ένα μεγάλο κουτί με επώνυμα τουβλάκια. Εκείνη την εποχή στο σχολείο οργάνωναν το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και προσπαθούσαν να φτιάξουν προϊόντα για να πουλήσουν. Οι μαθητές σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν τα τουβλάκια δημιουργώντας κοσμήματα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα, η οποία εξελίχθηκε στο δημιουργικό παιχνίδι TriGO, αφορμή για τη δημιουργία του οποίου στάθηκε η διάγνωση ενός συμμαθητή των παιδιών με τυφλοκώφωση.

«Το σχολείο μας ευαισθητοποιήθηκε πάνω σε θέματα τυφλότητας κι έτσι γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε κάτι που θα είναι προσβάσιμο για όλους. Το πάθος των παιδιών για ένα καλύτερο και πιο συμπεριληπτικό κόσμο οδήγησε σε αυτές τις δύο ιδέες» επισημαίνει η κ. Φωτιάδου.

Πώς παίζεται το παιχνίδι

Το TriGO εξασφαλίζει ότι άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων μπορούν να το απολαύσουν, ενισχύοντας τις γνωστικές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα.

Το παιχνίδι είναι για δύο παίκτες που παίζουν εναλλάξ. Οι παίκτες έχουν από τρία πιόνια (τετράγωνα και στρόγγυλα τουβλάκια) και παίζοντας εναλλάξ προσπαθούν να κάνουν πρώτοι TriGO, βάζοντας τρία σύμβολα στη σειρά προς κάθε κατεύθυνση (οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια), εμποδίζοντας ταυτόχρονα τον αντίπαλό τους. Όταν τοποθετήσουν και τα τρία τους πιόνια, τότε κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να μετακινούν σε μία ελεύθερη θέση ένα μονάχα πιόνι. Νικητής είναι ο παίκτης που θα σχηματίσει πρώτος TriGO.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι χωρίς αποκλεισμούς. Οι παίκτες μπορούν να διακρίνουν τα τουβλάκια με την αφή, υποβοηθούμενοι από δείκτες αφής. Οι δίγλωσσες οδηγίες διευκολύνουν περαιτέρω την κατανόηση, καθιστώντας το παιχνίδι προσιτό σε μια διαφορετική βάση παικτών. Οι παίκτες αναπτύσσουν την κινητική λειτουργία των χεριών τους και την ικανότητά τους να χειρίζονται αντικείμενα με ακρίβεια κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για τυφλούς παίκτες.

«Το TriGO προσφέρει διασκέδαση, κοινωνική διάδραση, ψυχομετρική άσκηση, ανάπτυξη λειτουργιών και ευκαιρίες εκπαίδευσης. Οι παίκτες πρέπει να σκεφτούν τις κινήσεις τους, να επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές και να λύσουν προβλήματα. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τις γνωστικές λειτουργίες τους και να παρέχει άσκηση της μνήμης, της λογικής και της συγκέντρωσης» τονίζει η κ. Φωτιάδου.

Το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, είναι το μοναδικό εξειδικευμένο σχολείο στην ευρύτερη Περιφέρεια της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας, που παρέχει ισότιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές και μαθήτριες. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Η εικονική μαθητική επιχείρηση Let's go και το JA Greece

Το σχολείο συμμετέχει κάθε χρόνο σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, σταδιοδρομίας κ.ά.) με στόχο την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων κι εμπειριών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έτσι επέλεξαν και αυτό της Εικονικής Επιχείρησης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο διεθνές Company Program και υλοποιείται σε 117 χώρες.

Στο εν λόγω πρόγραμμα εννιά μαθητές/τριες δημιούργησαν μια εικονική μαθητική (δηλ. μη νομικά συσταθείσα) επιχείρηση, τη Let's go, στο πλαίσιο του προγράμματος του Junior Achievement Greece, κατανοώντας όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρευστοποίησής της. Σχεδίασαν και παρήγαγαν προϊόντα που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες κοινωνικές ανάγκες και διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η Let's go είναι μία εταιρεία που επαναχρησιμοποιεί επώνυμα τουβλάκια δημιουργώντας, πέραν του παιχνιδιού και αξεσουάρ μόδας.

Οι καθηγητές που βοήθησαν για την υλοποίηση της εικονικής επιχείρησης και του παιχνιδιού είναι κοινωνική λειτουργός Καλλιόπη Σιβή, η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Ιωάννα Φωτιάδου, η χημικός Χριστίνα Παπαευαγγέλου, η φιλόλογος Μαρία Παλπάνη και η μαθηματικός Όλγα Εμμανουηλίδου.

Τα αξεσουάρ μόδας της εικονικής επιχείρησης αφορούν χειροποίητες κατασκευές αποκλειστικά από επαναχρησιμοποιημένα επώνυμα τουβλάκια, τα οποία διαφέρουν σε σχήμα, μέγεθος και χρώμα. Κάθε αξεσουάρ είναι μοναδικό. Επίσης, υπάρχουν ειδικές εκδόσεις ανάλογα με την εποχή, όπως Xmas Edition, Valentine Edition, Summer Edition, Halloween Edition, March Edition.

«Το όνομα Let's go προέκυψε από τη παρότρυνση που θέλουμε να δώσουμε στους καταναλωτές να είναι σκεπτόμενοι σχετικά με το περιβάλλον. Το μότο μας είναι το Let's go circular living. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως ένα κοινό πάθος για τη βιωσιμότητα και η επιθυμία να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στη ζωή των ατόμων με προβλήματα όρασης μετατράπηκε στο Let's go - ένα εγχείρημα που τροφοδοτείται από τη δημιουργικότητα, την συμπερίληψη και την ενότητα. Η Let's go επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του γραμμικού και κυκλικού μοντέλου παραγωγής και να διευκολύνει τη μετάβαση από την γραμμική (take-make-dispose) στην κυκλική οικονομία. Στην επιδίωξη ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, το όραμά μας επεκτείνεται πέρα από τη βιώσιμη μόδα και την κυκλική οικονομία. Μέσω της δέσμευσής μας να καταρρίπτουμε τα εμπόδια, στοχεύουμε να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια της μόδας και του παιχνιδιού ώστε να τα απολαμβάνουν όλοι, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους», επισημαίνει η κ. Φωτιάδου.

Βραβεύσεις και διαγωνισμοί

Το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης έχει βραβευτεί με το Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο» για την Εικονική Επιχείρηση Let's Go, ενώ φέτος συμμετέχει στο διαγωνισμό για το βραβείο του Public Choice Award https://jagreece.org/promovoting/, με το διαφημιστικό σποτ https://m.youtube.com/shorts/mH5F1U02O04?fbclid=IwAR0soWPe8Usr5uTqQo3tqwkaDxy7342UO8yrVNuUi_olyMS9ADOZfhqE13c

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 18 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου.

Όσον αφορά το επιτραπέζιο παιχνίδι TriGO, έχει διατεθεί από το σχολείο δωρεάν σε διάφορες δημόσιες δομές που φιλοξενούν άτομα με προβλήματα όρασης, μεταξύ αυτών στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης (ΚΕΑΤ), στο Δημοτικό Σχολείο Τυφλωκωφών Καλλιθέας και στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Θεσσαλονίκης, ενώ διατίθεται προς πώληση στο ευρύ κοινό στα 22 ευρώ.

Άννυ Ταπάσκου

*Τις φωτογραφίες για τη δημοσίευση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διέθεσε η καθηγήτρια Ιωάννα Φωτιάδου