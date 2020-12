Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Ναυπηγών του ΕΜΠ

Στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ απονεμήθηκε το φετινό Award for Achievement in Education or Training της Lloyd's List Greek Shipping Awards.

Τι δήλωσε ο πρύτανης του ΕΜΠ

«Με τη βράβευση αυτή αναγνωρίστηκε η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» ανέφερε κατά την παραλαβή του βραβείου ο πρύτανης του ιδρύματος Ανδρέας Μπουντουβής προσθέτοντας πως «το βραβείο αυτό ανήκει στους ανθρώπους της Σχολής, τους συναδέλφους μου καθηγητές, τους νέους ερευνητές, το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό, αλλά κυρίως τους φοιτητές που με τις επιδόσεις τους συντηρούν τη φήμη της και τα επιτεύγματά της».

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών γιόρτασε τον περασμένο Φεβρουάριο τα 50 της χρόνια από την ίδρυσή της. «Βρισκόμαστε στην προνομιακή θέση να εκπαιδεύουμε τους καλύτερους φοιτητές» ανέφερε ακόμη ο πρύτανης του ΕΜΠ.