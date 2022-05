Δάκης: Η φωνή του ελληνικού καλοκαιριού σίγασε για πάντα -Άγνωστες ιστορίες της ζωής του με δικά του λόγια - iefimerida.gr

Η καλλιτεχνική πορεία του Δάκη, το «κόψιμο» στις εξετάσεις από τον Μίμη Πλέσσα, η συνεργασία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έμεινε στη μέση, η συγγένεια με τον Ντέμη Ρούσσο και το τέλος σε ηλικία 79 ετών.

Γεννήθηκε μια καλοκαιρινή ημέρα στις 26 Αυγούστου του 1943, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με το όνομα Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως Δάκης και το όνομα του συνδέθηκε απόλυτα με το καλοκαίρι, αφού το «Τόσα καλοκαίρια» σε μουσική Μίμη Πλέσσα που πρωτακούστηκε στην ταινία «Γοργόνες και μάγκες» σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά παραμένοντας μέχρι σήμερα στα κορυφαία ελληνικά τραγούδια. Η ειρωνεία είναι πως λίγες ημέρες πριν μπει το καλοκαίρι, ο εξαιρετικός τραγουδιστής, άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας θλίψη τους αγαπημένους του ανθρώπους και αφήνοντας μια πικρή μελαγχολία στον κόσμο που έχει σιγοτραγουδήσει τις επιτυχίες του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δάκης μεγάλωσε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην Αλεξάνδρεια και η μουσική τον συντρόφευε πάντα στην καθημερινότητα του, καθώς του άρεσε να ακούει ξένες και ελληνικές μελωδίες. Από την πλευρά της μητέρας του υπήρχε έντονα η καλλιτεχνική φλέβα στην οικογένεια, ενώ ο πατέρας του ωςλογιστής τον επανέφερε στην πραγματικότητα.

Ο Δάκης, το 1963, σε ηλικία μόλις 20 ετών αφήνει τη ζωή στην Αλεξάνδρεια και έρχεται να ζήσει στην Αθήνα, όπου τον επόμενο χρόνο κάνει τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα στο χώρο της μουσικής. Ο ίδιος ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων, ενώ παράλληλα μπαίνει στο στούντιο να ηχογραφήσει τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens». Στη πορεία ακολούθησαν δίσκοι που σημείωσαν τεράστια επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Ο Δάκης μιλούσε έξι γλώσσες με αποτέλεσμα το ρεπερτόριο του να μην περιορίζεται στα ελληνικά, αλλά να είναι διεθνές.

Το 1968 ήταν μια χρονιά ορόσημο στην καριέρα του Δάκη γιατί ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά και συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσσα ερμηνεύοντας μοναδικά τα «Τόσα Καλοκαίρια» και το «Εκείνα το πρωί στην Κηφισιά» όπου ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση από το κοινό που τοποθετήθηκε στους πιο περιζήτητους ερμηνευτές της εποχής.

Φώτο:NDP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δάκης κατάφερε να εμπλουτίσει το βιογραφικό του με σημαντικές συνεργασίες, όπου μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Θεοφάνους, τον Νίκο Καρβέλα. Από την άλλη είχε κάνει πολλές live εμφανίσεις σε μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά της εποχής και είχε συνεργαστεί με κορυφαίους τραγουδιστές, όπως η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και η Άννα Βίσση, ενώ σε διεθνές επίπεδο είχε συνεργαστεί με τους Rolling Stones, Δαλιδά, Μίλβα και τον Ντέμη Ρούσσο που ήταν ξαδέρφια.

Δάκης: Τα χρόνια στο Παρίσι και ο ξάδερφος του Ντέμης Ρούσσος

Ένα χρονικό διάστημα ο Δάκης έζησε στην Πόλη του Φωτός. Μάλιστα, εκείνο το χρονικό διάστημα έμενε στο σπίτι του ξαδέρφου του Ντέμη Ρούσσου προκειμένου να κάνει ένα δίσκο. Όταν μια ημέρα ο Ντέμη Ρούσσος προσπάθησε να περάσει το δρόμο απέναντι για να πάει από το στούντιο ηχογράφησης σε εστιατόριο για φαγητό και μεσολάβησαν οι μπράβοι για να του ανοίξουν το δρόμο ο ίδιος δεν ήθελε να του συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παρόλο που στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όπως είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του, ήθελε να έρθει η στιγμή που θα τον αναγνωρίζουν στο δρόμο. «Όταν είδα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήθελα τέτοια δόξα. Δεν θα ήθελα ποτέ να ήμουν ο Μάικλ Τζάκσον, όσο λεφτά κι αν είχα, ήθελα να έχω τα λεφτά του, αλλά όχι τη δόξα του, δεν μπορώ εγώ έτσι» είχε εξομολογηθεί ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη του.

Ο Δάκης δεν μπορούσε να μείνει μεγάλο χρονικό διάστημα στο Παρίσι αρχίζοντας ξανά μια καριέρα από την αρχή γιατί είχε κι ένα συμβόλαιο να «τρέχει» με πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο της εποχής. Μάλιστα, ο ίδιος σε μια παλαιότερη συνέντευξη του είχε αναφέρει πως δεν θα μπορούσε να ζει σε ένα τεράστιο σπίτι, να ήταν διάσημος και να μην μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερος στους δρόμους της πόλης. Όπως φαίνεται στις δηλώσεις του το περιστατικό με τον ξάδερφο του, Ντέμη Ρούσσο τον είχε στιγματίσει.

Δάκης: Άγνωστες ιστορίες από τραγούδια που είχε ερμηνεύσει

Από τα πιο γνωστά ξένα κομμάτια που ερμήνευσε ήταν το «Tu Veux ou tu veux pas», το οποίο ο Δάκης είχε παρακαλέσει τον Μάτσα να μην το συμπεριλάβει στον δίσκο του γιατί φοβόταν πως θα καταστραφεί η καριέρα του. «Αυτό το τραγούδι το είχα πει πριν πολλά χρόνια, στο ξεκίνημα της καριέρας μου, και μου δώσανε να το μάθω από μια εκτέλεση της Μπριτζίτ Μπαρντό που το έλεγε. Βέβαια, το έλεγε όπως μπορούσε η ίδια με νάζι και θηλυκότητα και το πρόβλημα ήταν πώς θα το ερμηνεύσω εγώ. Όταν κατάφερα και το ερμήνευσα και άκουσα το αποτέλεσμα παρακάλεσα τον κύριο Μάτσα τότε να μην βγάλει το τραγούδι γιατί το είχα πει χάλια μαύρα. Εκείνος μου απάντησε «ναι, ναι μείνε ήσυχος». Βγήκε ο δίσκος τον παίρνω στα χέρια μου και βλέπω έντρομος πως το τραγούδι ήταν μέσα και λέω πάει καταστράφηκε η καριέρα μου και παραδόξως το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία» είχε αναφέρει ο Δάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή DOT.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγούδι που σημάδεψε την καριέρα του ήταν το «Τόσα καλοκαίρια» που ερμήνευσε μοναδικά σε μουσική Μίμη Πλέσσα το 1968. «Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη μου μεγάλη συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και ήταν λίγο παράδοξη γιατί για να παίξουν τα τραγούδια από την ΕΡΤ έπρεπε να είχα περάσει από εξετάσεις. Ενώ είχα κάνει δίσκους στα αγγλικά, ιταλικά και γαλλικά στα ελληνικά δεν παιζόντουσαν γιατί έπρεπε να δώσω εξετάσεις στο ΕΙΡ (Ελληνικό Δίκτυο Ραδιοφωνίας). Πήγα την πρώτη φορά έδωσα εξετάσεις με ειδοποιούν ότι δεν πέρασα, πάω μετά απο 6 μήνες να δώσω πάλι εξετάσεις με άλλα τραγούδια με ειδοποιούν πάλι πως δεν πέρασα γιατί έχω ένα πρόβλημα στην άρθρωση, κάνω μαθήματα ορθοφωνίας πάω και τρίτη φορά και ήμουν λιγάκι απελπισμένοςκαι μου λέει η κυρία που ήταν στη γραμματεία «Μην στεναχωριέστε γιατί η Νάνα Μούσχουρη πέρασε την πέμπτη φορά». Οπότε κάπως παρηγορήθηκα. Δίνω την τρίτη φορά και επιτέλους περνάω. Έμαθα πως ήταν ο Μίμης Πλέσσας που με έκοβα και πολύ καλά έκανε γιατί διόρθωσα το «ρο» και το «σίγμα»» είχε αναφέρει ο ίδιος.

Με τον Μίμη Πλ΄'εσσα, το 2018, στο Ηρώδειο/ Φώτο:NDP

Το 1971 τραγουδούσε στο νυχτερινό κέντρο «Δειλινά» όπου οι αδερφές Μπρόγιερ ήταν αυτές που του έδωσαν το βάπτισμα πυρός στη πίστα. «Εγώ τότε ήμουν τραγουδιστής ορχήστρας και μου πρότειναν τα κορίτσια που είχαν το μέρος του show να κάναμε μαζί μια εμφάνιση και μου άρεσε πολύ η ιδέα τους. Διαλέξαμε το τραγούδι «Fever» φορούσαμε χρυσά κοστούμια. Στη πρεμιέρα έτρεμα γιατί ήταν η πρώτη φορά που τραγουδούσα κι έκανα ταυτόχρονα χορογραφία. Βγαίναμεστα σκοτεινά, καθόμασταν σετρία σκαμπό κρατώντας το καπέλο μας μπροστά και έπαιζε η μουσική. Τότε ακούω από μια παρέα από κάτω «Ααα η Μπρόγιερ» αναρωτήθηκαν ποια είναι η τρίτη και απαντάει μια γυναίκα «θα είναι η μάνα τους». Καταλαβαίνετε τώρα με τι κουράγιο άνοιξαν τα φώτα και τραγούδησα. Έτσι πήρα το βάπτισμα της πίστας.

Τη δεκαετία των 90s το τραγούδι «Τσάι με λεμόνι» ήταν από τα μεγαλύτερα σουξέ της εποχής και κρύβει μια παράξρενη ιστορία. «Ήταν ένα ζεμπέκικο και μέσα ήταν εντελώς διαφορετικοί οι στίχοι. Ο Χάρης Χαλκίτης έκανε την ενορχήστρωση και το έκανε σε ρέγκε και έγινε απίστευτη επιτυχία» είχε εξομολογηθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο ίδιος ήταν μικρός στην Αλεξάνδρεια είχε γίνει μεγάλη επιτυχία ένα τραγούδι με τίτλο «Σήμερα» που ερμήνευε η Σμαρούλα Γιούλη και το άκουγε η μαμά του τραγουδιστή. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι οι λατερνατζήδες Αιγύπτιοι το είχαν μάθει και το έπαιζαν στους δρόμους της πόλης. Ο Δάκης, τη δεκαετία των 90s, αποφάσισε να κάνει ντουέτο το τραγούδι «Σήμερα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία τότε έπαιζε στη Θεσσαλονίκη την «Μελωδία της Ευτυχίας» και περίμενε να ολοκληρωθούν οι παραστάσεις προκειμένου να μπουν στο στούντιο της ηχογράφησης. Η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ γιατί η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει για την Ελληνίδα ηθοποιό αφήνοντας τα όνειρα και τα επαγγελματικά της σχέδια στη μέση. Έτσι, ο Δάκης το τραγούδησε μόνος του μιας και ήταν το απωθημένο του.

Προσωπική ζωή

Ο Δάκης δεν απασχόλησε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή. Όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος στις συνεντεύξεις του ποτέ δεν είχε ονειρευτεί τον γάμο και δεν είχε την ανάγκη να δημιουργήσει οικογένεια. Μάλιστα, είχε αναφέρει ο ίδιος πως ποτέ δεν είχε ερωτευτεί αληθινά γιατί μετά από λίγο ο έρωτας του περνούσε. «Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ένα σπιτάκι με δύο παιδάκια και μια καλή σύζυγο» θα πει σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στο περιοδικό Λοιπόν. Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη είχε δηλώσει πώς είναι πολύ μοναχικός, έχει τρία κοντινούς φίλους και πάρα πολλούς γνωστούς, ενώ κατά τη διάρκεια της καραντίνας κατάφερε να ψαχτεί εσωτερικά και να κρατήσει ότι του ήταν απαραίτητο.

Ο Δάκης στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα»/ Φώτο:Finosfilm.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν πολλά χρόνια είχε βγει στη δημοσιότητα πως ο Δάκης ήταν ο μπαμπάς του γνωστού μοντέλου Εβελίνας Παπαντωνίου, αλλά ο ίδιος είχε απαντήσει στη φήμη που είχε κάνει μεγάλο ντόρο. «Έκανα πολλή παρέα με την μητέρα της. Η Εβελίνα ήταν στα πρώτα της βήματα στην μόδα και μόλις είχε ετοιμάσει ένα “book” ως μοντέλο. Μου το είχε φέρει, λοιπόν και το βλέπαμε στο καμαρίνι. Στο χώρο ήταν παρών και ένας δημοσιογράφος. Κρατούσαμε ο καθένας από μια φωτογραφία με την ίδια πόζα και μεταξύ άλλων, μου είπε “Μοιάζετε” και του απάντησα για πλάκα “Είναι κόρη μου”. Όλα ξεκίνησαν από ένα αστείο. Όταν βγήκε στην δημοσιότητα, ήταν πολύ δύσκολο να πείσω, ότι δεν ίσχυε. Δεν με πίστευε κανείς. Σήμερα, φυσικά και μιλάω με την Εβελίνα» είχε αναφέρει σε συνέντευξη.

«Μου έδιναν 6 μήνες ζωής»



26/8/20: Στα γενέθλια του Δάκη με την φίλη του Μπέσυ Αργυράκη/ Φώτο:NDP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δάκης είχε μιλήσει για το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του. Όπως ενημερώθηκε είχε έναν όγκο στο παχύ έντερο όπου οι γιατροί του έδιναν μόλις 6 μήνες ζωής. Τελικά πάλεψε με την ασθένεια του για δυόμιση περίπου χρόνια μέχρι σήμερα που το ημερολόγιο γράφει 29 Μαϊού όπου μετά από πολλές δυσκολίες άφησε την τελευταία του πνοή. Ο ίδιος όπου μέχρι πριν κάποιους μήνες συνέχιζε να βρίσκεται επί σκηνής είχε εξομολογηθεί πως θα ήθελε να φύγει αθόρυβα στον ύπνο του ή πάνω στην σκηνή. Εκεί πάνω που έβγαζε όλη του την αλήθεια και έπαιρνε μεγάλη αγάπη από το κοινό. Ο άνθρωπος που έχουμε συνδέσει μαζί του το καλοκαίρι πέταξε για πάντα στην αιωνιότητα… Ένα διαφορετικό καλοκαίρι ετοιμάζεται να ξεπροβάλει τις επόμενες ημέρες.