Coca-Cola Τρία Εψιλον: 50 χρόνια στην Ελλάδα, μισός αιώνας επενδύσεις, θέσεις εργασίας, εξαγωγές

Μισό αιώνα παρουσίας στη χώρα μας γιορτάζουν φέτος η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola στην Ελλάδα. 50 χρόνια αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης για τη χώρα και στηρίζουν την οικονομία και τον κλάδο αναψυκτικών με επενδύσεις, θέσεις εργασίας, καινοτομίες και εξαγωγές.

Ταυτόχρονα, κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει στο επίκεντρο τη χώρα μας και αναπτύσσεται σε 4 πυλώνες: δημιουργία αξίας για την Ελλάδα με επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και στην εργασιακή απασχόληση, προϊοντική καινοτομία για την ανάπτυξη της αγοράς, βιώσιμη ανάπτυξη και καθοριστική συμβολή στην κοινωνία με ευκαιρίες στους νέους να μείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους εδώ.

Το μήνυμα της διαχρονικής πίστης στη χώρα και στις δυνατότητές της παρά τις προκλήσεις, υπογράμμισαν ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον και η καΛίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παρουσίασης μελέτης του ΙΟΒΕ για το κοινωνικό και οικονομικό τους αποτύπωμα.

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) εκπόνησε τη μελέτη με βάση τα οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1969-2018 από την Coca-Cola Τρία Έψιλον, την Coca-Cola στην Ελλάδα, καθώς και την ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και την Coca-Cola HBC Services Μ.Ε.Π.Ε., τοπικές θυγατρικές του Ομίλου Coca-Cola HBC.

Ο κ. Γ. Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής Coca-Cola Τρία Έψιλον και η κα. Λ. Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συμβολή στην οικονομία και απασχόληση αθροιστικά για τα 50 χρόνια. Σε €76,5 δισεκατομμύρια υπολογίζεταιη συνολική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ αθροιστικά στα πενήντα χρόνια σε τιμές 2018 (1% του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο τον χρόνο).

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για αξία που μένει στη χώρα, καθώς πρόκειται για ένα παραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο που έχει επίκεντρο την Ελλάδα, με την παραγωγή προϊόντων που εξάγονται σε 11 χώρες.

Η συμβολή της Coca-Cola στην ελληνική οικονομία

Σημαντική είναι σύμφωνα με τη μελέτη η δραστηριότητα που αποτυπώνεται (στοιχεία 2018):

Για τον κλάδο αναψυκτικών:

Δημιουργούν σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (47,3%), ενώ αποτελούν παράλληλα και τον μεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους (43,7%).

Για την εθνική οικονομία:

Η συνολική επίδραση (άμεση, έμμεση και επαγόμενη) εκτιμάται σε €2 δισεκατομμύρια (1,1% του ΑΕΠ το 2018)

Για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας από την δραστηριότητά τους δημιουργούνται συνολικά άλλα €11 στην ελληνική οικονομία

Συνεισφέρουν συνολικά στο 1,4% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Για την απασχόληση:

Η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητά τους εκτιμάται σε 42,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στο 1,1% της απασχόλησης στη χώρα

Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας, υποστηρίζει άλλες 12 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Για την αγορά:

H προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μέσα από τους συνεργάτες και τους πελάτες, υπολογίζεται στα €441 εκατομμύρια. Οι θέσεις εργασίας σε 16,1 χιλιάδες

Στα €205 εκατομμύρια υπολογίζεται η αξία που προκύπτει από τη συνεργασία με άμεσους και έμμεσους προμηθευτές. Οι θέσεις εργασίας σε 6,5 χιλιάδες.



«Η σημασία της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιορίζεται στα στενά όριά της, αλλά περιλαμβάνει και τα επιπλέον εισοδήματα που αυτή δημιουργεί. Η μελέτη μάς έδειξε πως η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola στην Ελλάδα κινητοποιούν πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις εντός μιας εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας. Αγροτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών δραστηριοποιούνται για την προμήθεια ενδιάμεσων αγαθών, ενώ εταιρείες εμπορίου και εστίασης διανέμουν τα τελικά προϊόντα στους καταναλωτές. Αυτή η αλυσίδα αξίας, μαζί με τις ευρύτερες επιδράσεις της, αφήνει υπολογίσιμο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Νίκος Βέττας, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.

Πάνελ ομιλητών για το Κοινωνικό και Οικονομικό αποτύπωμα

Η κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola με ευθύνη για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε: «H Ελλάδα αποτελεί για την Coca-Cola μία χώρα με ιδιαίτερη σημασία. Είναι για μας πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία προϊόντων και προγραμμάτων που ξεκινούν το ταξίδι τους από εδώ και γνωρίζουν διεθνή επιτυχία και αναγνώριση. Βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, που αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών και αξίας για όλους, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην στήριξη του τουρισμού. Χαρακτηριστικά να αναφέρω το πρόγραμμα Zero Waste Future που καλύπτει όλες αυτές τις περιοχές. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε το αύριο κάθε μέρα μέσα από τις συνεργασίες και με όλους όσους είναι ή θα γίνουν συνοδοιπόροι στο ταξίδι μας».

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Εδώ και 50 χρόνια, με τη δική μας ανάπτυξη δημιουργούμε αξία για τη χώρα μας, χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις και την κοινωνία. Γιορτάζουμε με όλους εκείνους που μαζί δημιουργούμε αξία για τη χώρα. Τους εργαζομένους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές μας και την ευρύτερη κοινωνία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αποτελούμε παράγοντα ανάπτυξης για τη χώρα και να πηγαίνουμε πάντα ένα βήμα μπροστά».

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρια Έψιλον

Η μεθοδολογία της μελέτης στηρίζεται στο υπόδειγμα εισροών – εκροών το οποίο αναπτύχθηκε από τον WassilyLeontief.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη του Οικονομικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος από το ΙΟΒΕ εδώ.

Βρείτε φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση εδώ.

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, είναι η κορυφαία εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Με τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, το Σχηματάρι Mega-Plant και τα εργοστάσια εμφιάλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Αίγιο, παράγει και διανέμει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο ποιοτικών προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, οι δικές της μάρκες, όπως οι χυμοί Amita και Frulite και το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, καθώς και τα προϊόντα που διανέμει όπως τα chips TSAKIRIS, o καφές Lavazza, τα ενεργειακά ποτά Monster, καθώς και τα αλκοολούχα ποτά των οίκων Edrington, Brown-Forman, Ισιδώρου Αρβανίτου και Gruppo Campari. Οι τοπικές δραστηριότητές της έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, με συμβολή στην απασχόληση και στην οικονομία, δημιουργώντας το 47.3% του κύκλου εργασιών του τομέα των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Κοντά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην ενδυνάμωση και απασχολησιμότητα των νέων, την αειφόρο ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα gr.coca-colahellenic.com και το Facebook: www.facebook.com/CocaCola3E

Σχετικά με την TheCoca-ColaCompany:

Η The Coca-Cola Company (NYSE:KO) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500, ανθρακούχα ή μη, εμπορικά σήματα και περισσότερες από 3.800 επιλογές προϊόντων. Μαζί με την Coca-Cola, ένα από τα πιο πολύτιμα και αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο, η The Coca-Cola Company εμπορεύεται 20 brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων 18 είναι διαθέσιμα σε επιλογές με μειωμένες, χαμηλές ή και καθόλου θερμίδες. Το χαρτοφυλάκιο της The Coca-Cola Company περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα brands Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia και Gold Peak. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής στον κόσμο, αποτελεί τον No. 1 προμηθευτή σε όλες τις κατηγορίες μη αλκοολούχων ποτών, ανθρακούχων ή μη. Καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της, περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα.

Διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca-Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, δημιουργούν ένα ασφαλές, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους της και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της, η The Coca-Cola Company βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως, με περισσότερους από 700.000 συνεργάτες.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την The Coca-Cola Company, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/cocacolagr και το Coca-Cola Journey στο www.coca-colacompany.com. Επίσης βρείτε μας στο LinkedIn, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company.