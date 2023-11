Black Friday: Τηλεοράσεις και κινητά αγοράζουν οι Ελληνες -Το προφίλ των καταναλωτών, πόσα ξοδεύουν [διαγράματα] - iefimerida.gr

Σε αδιαφιλονίκητο βασιλιά των αγορών της Black Friday αναδεικνύονται τα είδη τεχνολογίας - και - στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ σχεδόν οι μισοί καταναλωτές, που κάνουν τις αγορές τους κατά την εκπτωτική περίοδο της Black Friday και συγκεκριμένα το 43%, προμηθεύτηκαν το 2022 προϊόντα από αυτήν την κατηγορία.

Ακολουθούν οι συσκευές σπιτιού με ποσοστό 16% και τα προϊόντα ψυχαγωγίας με 9%. Αυτό που προκαλεί, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως ένα σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών, το 32%, αγόρασε οποιοδήποτε προϊόν θεώρησε πως μπήκε σε καλή τιμή.

Υπενθυμίζεται πως η Black Friday, oρίζεται συνήθως την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, αλλά πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ (23/11). Έτσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου.

Στην κορυφή των αγορών της Black Friday οι τηλεοράσεις

Όσον αφορά το ποια προϊόντα τεχνολογίας βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων καταναλωτών κατά την περίοδο της Black Friday, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Public, το 2022 σε αγαπημένες προϊοντικές κατηγορίες των αγοραστών αναδείχθηκαν οι τηλεοράσεις (34%), τα κινητά (25%) και τα laptops (11%). Ακολουθούν τα bluetooth, τα smartwatches και τα πολυμηχανήματα, τα tablets, τα PS5 και τα desktops.

Αγορές οικιακών συσκευών



Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας - και την περασμένη χρονιά - ο πρωταγωνιστής της “Μαύρης Παρασκευής”, εκτός από τα είδη τεχνολογίας, ήταν οι οικιακές συσκευές. Όσον αφορά την αγορά των οικιακών συσκευών, όπως αποδεικνύεται, οι καταναλωτές αγαπούν να …σκουπίζουν, μιας και το 58% προμηθεύτηκε το 2022 μια ηλεκτρική σκούπα. Τα κλιματιστικά (27%) και τα πλυντήρια (15%) είχαν, επίσης, την τιμητική τους στην περσινή Black Friday, καθώς αρκετοί καταναλωτές πραγματοποίησαν μία τέτοια αγορά.

Το προφίλ των αγοραστών στην Black Friday



Από την έρευνα του Public Group σχετικά με τις αγοραστικές προτιμήσεις του κοινού κατά την προηγούμενη Black Friday (25 Νοεμβρίου 2022), προκύπτει ότι γυναίκες και άνδρες ψώνισαν εξίσου: το 53% των καταναλωτών, που πραγματοποίησαν αγορές την ημέρα αυτή, ήταν γυναίκες και το 47% άνδρες, αυξάνοντας ελαφρώς το ποσοστό των γυναικών, σε σχέση με το 2021.

Στο μεταξύ, πρωτεύουσα και στις Black Friday αγορές η Αθήνα: Με ποσοστό 75%, οι Αθηναίοι φάνηκε πως αξιοποίησαν στο έπακρο τα οικονομικά deals, που δημιουργήθηκαν. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και η Λάρισα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το εύρημα της έρευνας σύμφωνα με το οποίο, οι καταναλωτές χτύπησαν τα deals on the go: Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών πραγματοποιήθηκε μέσω κάποιας φορητής συσκευής (33% μέσω mobile και 33% μέσω tablet), ενώ το 34% των αγοραστών προτίμησε το πιο παραδοσιακό μέσο του desktop υπολογιστή για τις αγορές τους.

Τα πόσα που δαπανούν οι καταναλωτές την Black Friday



Όσον αφορά στο διαθέσιμο budget, τα τρία τέταρτα των χρηστών δήλωσαν πως οι αγορές τους ξεπέρασαν τα 100€, ενώ μόλις το 27% απάντησε πως διέθεσε λιγότερα από 100€. Όσον αφορά στον τελικό παραλήπτη των αγορών, το 39% των χρηστών έκανε αγορές για προσωπική χρήση, το 55% για προσωπική χρήση, αλλά και για να κάνει κάποιο δώρο, ενώ μόλις το 6% αγόρασε προϊόντα για κάποιον άλλο.

Αναλύοντας τα κριτήρια των αγοραστών την ημέρα της Black Friday, η συντριπτική πλειοψηφία (86%) απάντησε πως χρειάζεται τις μεγάλες εκπτώσεις, ενώ σημαντικά λιγότεροι χρήστες θα αγοράζουν λόγω των δωρεάν μεταφορικών, του εύχρηστου website και των smart υπηρεσιών.

Πηγή: sepe.gr