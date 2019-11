Black Friday: Γιατί ονομάζεται «μαύρη» η ημέρα αυτών των μεγάλων εκπτώσεων

Όλα και όλοι είναι έτοιμοι για το σημερινό κυνήγι προσφορών της Black Friday.

Θεσμός στις ΗΠΑ η Black Friday από το 1952

Ο θεσμός της «Μαύρης Παρασκευής» ήρθε και στην Ελλάδα το 2016 και απ' ότι φαίνεται θα μείνει. Η Black Friday είναι η μέρα που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, ημέρα η οποία έχει θεωρηθεί ως η αρχή της περιόδου των Χριστουγεννιάτικων αγορών για τις ΗΠΑ από το 1952.

Black Friday μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών

Black Friday (Μαύρη Παρασκευή) είναι το ανεπίσημο όνομα της ημέρας που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανοίγουν πολύ νωρίς, τα τελευταία χρόνια από τις μεταμεσονύκτιες ώρες, και δίνουν μεγάλες προσφορές.



Η Black Friday δεν είναι επίσημη αργία, αλλά η Καλιφόρνια και κάποιες άλλες Πολιτείες τηρούν την αργία της Ημέρας μετά την ημέρα των Ευχαριστιών για τους υπαλλήλους της Πολιτείας, συνήθως αντί για μια άλλη ομοσπονδιακή αργία, όπως η Ημέρα του Κολόμβου.

Πολλοί εργαζόμενοι εκτός λιανικής και τα σχολεία έχουν αργία και την ημέρα των Ευχαριστιών και την επόμενη, οπότε μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δημιουργείται μια τετραήμερη αργία που αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών.

Η Black Friday είναι η ημέρα με τον μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2005, αν και ειδήσεις, που εκείνη την εποχή ήταν ανακριβείς, την περιέγραφαν ως τέτοια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Black Friday στην Ελλάδα από το 2016

Black Friday σήμερα και οι Έλληνες καταναλωτές από το 2016, που η «Μαύρη Παρασκευή» ήρθε στην Ελλάδα, την αγκάλιασαν και τα καταστήματα ανταποκρίθηκαν συμμετέχοντας με προσφορές στα προϊόντα τους.

Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις οι προσφορές αυτές κρύβουν «παγίδες» οπότε οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και καλό είναι πριν ξεχυθούν σήμερα στα εμπορικά καταστήματα για τις αγορές τους να έχουν κάνει μία έρευνα πριν.

Γιατί ονομάζεται «μαύρη» Παρασκευή

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου Black Friday για την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών, με εμπορική σημασία, υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από την Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων, που σημειωνόταν την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961.

Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα, καθώς η φράση έγινε πιο διαδεδομένη, έγινε δημοφιλής η εξήγηση ότι αυτή η μέρα ήταν το σημείο του έτους κατά το οποίο το λιανεμπόριο αρχίζει να γυρίζει σε κέρδος, δηλαδή στην αμερικάνικη αργκό από το κόκκινο (in the red) περνάει στο μαύρο (in the black).

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος για Black Friday

Μάλιστα η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος με ανακοίνωση που εξέδωσε συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μη δελεάζονται από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές.

Η Ένωση, προτείνει την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών»: