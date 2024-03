Βέλγοι φοιτητές θα σχεδιάσουν το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης -Για εκπαιδευτικούς σκοπούς - iefimerida.gr

To τουριστικό προϊόν «Θεσσαλονίκη» θα σχεδιάσουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς είκοσι Βέλγοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Thomas More University of Applied Sciences Business Unit που επισκέφθηκαν την πόλη.

Η επίσκεψη των φοιτητών εντάσσεται στο πλαίσιο project με τίτλο “Travel Design Days” το οποίο πραγματοποιεί το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Βελγικό Tour Operator “Connections”, τον ΕΟΤ Κάτω Χωρών και τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Το project είναι σχεδιασμένο για φοιτητές του 2ου έτους στη Διοίκηση Τουρισμού και Αναψυχής και στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της τουριστικής βιομηχανίας, παρέχοντας πραγματικές εργασίες για τους φοιτητές να σχεδιάσουν νέα ταξιδιωτικά προϊόντα. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2024, περιλαμβάνοντας ένα ταξίδι στην Ελλάδα, Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης ανέλαβε την ξενάγησή τους, στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, συστήνοντάς τους την πόλη των 15 μνημείων UNESCO.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της ξενάγησης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την γαστρονομία της, να έρθουν σε επαφή με την παράδοση της Θεσσαλονίκης και να περιηγηθούν σε γραφικές γειτονιές της έτσι ώστε να έχουν μία σφαιρική εικόνα του προορισμού. Θα παρουσιάσουν το τουριστικό προϊόν σε κριτική επιτροπή και ο ταξιδιωτικός πράκτορας “ Connections” “(https://www.connections.be/) θα το διοχετεύσει στην τουριστική αγορά.