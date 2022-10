Βάσω Κιντή: Βήμα προόδου η ανάδειξη Σούνακ, οι προκαταλήψεις δέχτηκαν πλήγμα - iefimerida.gr

Ως ένα βήμα προόδου εκλαμβάνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, Βάσω Κιντή, την ανάδειξη του Ρίσι Σούνακ στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας.

Σε ανάρτησή της στο facebook η Βάσω Κιντή αναφέρει ότι το σημαντικότερο στην περίπτωση Σούνακ δεν είναι η οικονομική του επιφάνεια, αλλά το χρώμα, η θρησκεία και η καταγωγή του.

Γράφουν διάφοροι φίλοι ότι το σημαντικό στην περίπτωση του νέου ΠΘ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η οικονομική του επιφάνεια και όχι το χρώμα, η θρησκεία και η καταγωγή του. Δηλαδή είναι και αυτός μέλος μιας κοσμοπολίτικης ελίτ που κυβερνά της δυτικές δημοκρατίες. Κατά τη γνώμη μου, υποτιμούν πολύ το συμβολικό στοιχείο που έχει πολύ απτά πρακτικά αποτελέσματα. Η ευρεία προκατάληψη απέναντι στο μη λευκό χρώμα, στον μη χριστιανό, στον μη Ευρωπαίο, όπως και η υποτίμηση της γυναίκας έχουν πολύ βαθιές ρίζες και εκδηλώνονται με κάθε αφορμή. Όταν λοιπόν άτομα από ομάδες που αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, με περιφρόνηση ή και με μίσος καταλαμβάνουν με θεσμικό τρόπο θέσεις με ισχύ και προβολή, έχουμε ένα βήμα προόδου διότι δέχονται πλήγματα εκ των πραγμάτων όλες αυτές οι προκαταλήψεις. Ας είναι πλούσιοι, ας είναι μορφωμένοι σε ελίτ σχολεία, ας είναι πολιτικά συντηρητικοί. Τα παιδιά που μπορούν να ταυτιστούν μαζί τους ως προς το χρώμα, το φύλο, το θρήσκευμα και την καταγωγή θα αρχίσουν σιγά-σιγά να αισθάνονται ότι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες για επιπλέον λόγους από τους υπόλοιπους.

Όταν παραβλέπουμε το συμβολικό επειδή νομίζουμε πως αυτό που μετράει είναι το οικονομικό και το ταξικό, υποστηρίζουμε μιας μορφής οικονομισμό. Ο μαρξιστής ιστορικός E.P. Thompson που έγραψε το The Making of the English Working Class έβρισκε "ριζικά ελαττωματική" τη διάκριση βάσης-εποικοδομήματος και αμφισβητούσε κατά πόσον οι νόρμες και η κουλτούρα είναι δευτερεύουσες πτυχές των τρόπων παραγωγής. Ο ρατσισμός, ο σεξισμός, οι διάφορες μορφές οριενταλισμού δεν έχουν λιγότερο απτές συνέπειες από τις οικονομικές ανισότητες που τροφοδοτούνται από τις παραπάνω προκαταλήψεις. Κάθε λοιπόν χτύπημα σε αυτές τις προκαταλήψεις, έστω και μόνο στο φαίνεσθαι, είναι σημαντικό και ευπρόσδεκτο.