Βαγγέλης Μαρινάκης για Παναγιώτη Τζένο: Ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και ξεχωριστός αγωνιστής έφυγε πολύ νωρίς - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου.

Ειδικότερα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του δημοσιογράφου Παναγιώτη Τζένου σε ηλικία 46 ετών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε στην ανάρτησή του: «Τον Παναγιώτη τον γνώρισα πριν από περίπου 12 χρόνια. Ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, επαγγελματίας, ένας ξεχωριστός και καλοπροαίρετος αγωνιστής που πάνω απ’ όλα ήταν παλικάρι. Ένας μεγάλος Ολυμπιακός, ένας άντρας με μεγάλα καρύδια, ένας γνήσιος αυθεντικός μάγκας, πάντα αισιόδοξος, που χωρίς δεύτερη σκέψη έμπαινε μπροστά στα δύσκολα ακόμα και σε αυτά που φάνταζαν ακατόρθωτα και που στο τέλος πάντα κερδίζαμε και ήμασταν Νικητές. Ακόμα και ο Χάρος δεν πάλεψε μαζί του με μια αρρώστια, τον πήρε στιγμιαία μαζί του με μία ανακοπή. Συμβολικά μας λέει πολλά αυτό το τέλος για τη δύναμη του Παναγιώτη…



Η Ανδριάνα, ο Γιάννης και όλοι οι δικοί του άνθρωποι πρέπει να είναι περήφανοι για τον Παναγιώτη και να συνεχίσουν τη ζωή τους εμπνευσμένοι από τις αρχές του και τη γενναιότητα που τον διέκρινε.



Έφυγες πολύ νωρίς… Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες φίλε μου και να είσαι σίγουρος ότι θα παραμείνω ο άνθρωπος που αγαπήσατε, χωρίς να αλλάξω τίποτα, όπως μου το ζήτησες στο τελευταίο μήνυμα που μου έστειλες πριν λίγες μέρες…



I met Panagiotis 12 years ago. An excellent journalist, a professional, a true fighter. He was a big Olympiacos supporter, a genuine character and an optimist. He was a man of great courage, always willing to fight for his beliefs and even when things seemed difficult, at the end we always managed to come out as winners.



Andriana, Giannis and everyone close to him, must be proud of Panagiotis and continue his legacy with the same courage of his. May you rest in peace my friend and rest assured that I will remain the man I am, as you asked of me in your last text message a few days ago…#RIP»

