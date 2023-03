ArtActs4Women: Διαδραστικό φιλανθρωπικό καλλιτεχνικό δρώμενο, για την ενίσχυση της οργάνωσης SHE-Society for Help & Empowerment - iefimerida.gr

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη, σε συνεργασία με το ART HUB Athens | Cultural Humanitarian Organization, προσκάλεσαν καλλιτέχνες και μη, που έχουν ως κοινό την αγάπη για την τέχνη και την κοινωνική προσφορά, να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό φιλανθρωπικό καλλιτεχνικό δρώμενο, με στόχο την ενίσχυση της οργάνωσης SHE- Society for Help & Empowerment.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι έλαβαν μέρος, πήραν στα χέρια τους μία κάρτα μεγέθους καρτ ποστάλ, στην οποία δημιούργησαν το δικό τους έργο τέχνης. Στόχος της ενέργειας ήταν να ανοίξει η καλλιτέχνιδα έναν εικαστικό διάλογο ανάμεσα στους άγνωστους μεταξύ τους συμμετέχοντες.

Η ανταπόκριση ήταν ανέλπιστα μεγάλη και όλες οι κάρτες θα συμμετάσχουν από τις 28 έως τις 31 Μαρτίου σε διαδικτυακή έκθεση στο www.ArtActs4Women.com και θα πωλούνται ανώνυμα στην προκαθορισμένη τιμή των 50€/κάρτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δοθούν στην οργάνωση SHE- Society for Help & Empowerment, της οποίας το έργο στοχεύει στην υπεράσπιση, ενημέρωση και προώθηση των γυναικείων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και στην ενδυνάμωση, στη συμβουλευτική εκπαίδευση, στην εμψύχωση και στην υποστήριξή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Ποια είναι η Μαρία Φραγκουδάκη | mariafragoudaki.com

Η Μαρία Φραγκουδάκη ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Στη δουλειά της χρησιμοποιεί ποικιλία εικαστικών γλωσσών, όπως ζωγραφική, γλυπτική, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς, για να δημιουργήσει αφηγήσεις που ζωντανεύουν, χρησιμοποιώντας υλικά που περιλαμβάνουν ύφασμα, γύψο και μπογιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λόγια για το ART HUB Athens-Cultural & Humanitarian Organization | arthubathens.org

Το ART HUB Athens αποτελεί έναν πολιτιστικό-ανθρωπιστικό οργανισμό, στον οποίο συναντιούνται και συνεργάζονται καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με στόχο την αφύπνιση του κοινωνικού συνόλου και τη δημόσια δράση. Γνωρίζοντας πως η Τέχνη έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, στηρίζει κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας, ώστε να επιτύχουν τους στόχους και να διευρύνουν τις δράσεις τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ