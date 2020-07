Anthem of the Seas: Η εντυπωσιακή αναχώρηση του απο το λιμάνι του Πειραιά [βίντεο]

Στον Πειραιά βρέθηκε σήμερα το Anthem of the Seas.

Ενα μήνα μετα την παρθενική του άφιξη, επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά το ταξίδι επαναπατρισμού Ινδικών πληρωμάτων στην πολυπληθή χώρα της Ασίας. Εφθασε στις 06.30 το πρωί και αναχώρησε λίγο μετά τις 8.00 το απόγευμα με μια εντυπωσιακή μανούβρα.

Το Anthem of the Seas, είναι αδερφό των Ovation of the Seas, Spectrum of the Seas και Quantum of the Seas που αποτελούν τόσο απο θέμα μεγέθους όσο και χωρητικότητας τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια που έχουν προσεγγίσει ποτε τον Πειραιά.

Δείτε την εντυπωσιακή αναχώρηση του Anthem of the Seas απο το λιμάνι του Πειραιά μέσα απο το φακό του «pireaspiraeus».