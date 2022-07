Έλληνας ο Christopher King: Ο σπουδαίος Αμερικανός εθνομουσικολόγος ορκίστηκε ενώπιον Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Την ελληνική ιθαγένεια απέκτησε τιμητικά ο Αμερικανός εθνομουσικολόγος Christopher C. King σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Christopher C. King έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ποιος είναι ο Christopher C. King

O Christopher C. King γεννήθηκε και μεγάλωσε στη νοτιοδυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Radford.

Διακεκριμένος εθνομουσικολόγος και βραβευμένος με Grammy παραγωγός, τα τελευταία δέκα χρόνια ο Christopher C. King αφιέρωσε την έρευνά του στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι και ιδίως σε αυτό της Ηπείρου.

Το 2018 εξέδωσε το βιβλίο «Lament from Epirus: An Odyssey into Europe’s Old Surviving Folk Music» (Ηπειρώτικο Μοιρολόι: Οδοιπορικό στην αρχαιότερη δημώδη μουσική της Ευρώπης).

Το έργο του αποτελεί ταυτόχρονα ένα οδοιπορικό αλλά και μία συνοπτική ιστορία της περιοχής, μία ανθρωπολογική μελέτη των κατοίκων της.

O Christopher C. King μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.